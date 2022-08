El intercambio comercial de julio marcó un déficit de US$ 437 millones, que contrasta con el resultado positivo de US$ 1.536 millones registrado en igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)



En julio, las exportaciones alcanzaron a US$ 7.732 millones con un incremento interanual del 7,2%; mientras que las importaciones sumaron US$ 8.210 millones, con un alza del 43,7%.



En los siete primeros meses del año, el intercambio comercio arrojó un superávit de US$ 2.540 millones, por debajo de los US$ 8.310 millones de enero-julio del 2021.



Durante el séptimo mes del año se distinguieron particularmente las compras de combustibles y lubricantes elaborados, que reflejaron la mayor variación e incremento en valores absolutos de todos los subrubros (1.368 millones de dólares), explicado por una suba de 111,3% en los precios de los productos y de 50,8% en las cantidades.



El Indec dio cuenta que si hubiesen prevalecido los precios de igual mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un superávit de US$ 425 millones.



Esto se debió a que el incremento del Índice de precios de las exportaciones su del 13,4%, por debajo del de las importaciones, que avanzó 27,8%.



En este cuadro, el país registró una pérdida en los términos del intercambio de US$ 767 millones informó el organismo.



Además dio cuenta que durante julio, el valor unitario del flete internacional fue de US$ 117,8 por tonelada, 54,2% superior al de igual período de 2021 y 42,9% superior al de julio de 2020.



El resultado de las exportaciones, que ascendieron a US$$ 7.773 millones, un 7,2% por sobre igual mes de 2021, obedeció a un incremento de 13,4% en los precios, ya que las cantidades descendieron 5,6%.