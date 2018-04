La Cámara de Comercio de San Juan dio a conocer que el día lunes 30 de abril, considerado no laborable con fines turísticos, el comercio atenderá en forma normal en los horarios de mañana y de tarde. Es decir que no sólo abrirán sus puertas los híper y supermercados que funcionan en la provincia sino que también atenderán el resto de los negocios.



Pero la entidad aclaró que, según el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde que en los días no laborables, como el del lunes de la próxima semana, el trabajo sea optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines. Por eso la entidad informó que los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple y no doble como corresponde cuando hay feriados nacionales, como el del 1º de mayo, que se celebra al día siguiente.