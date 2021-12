El sueño de la casa propia se aleja cada vez más para miles de sanjuaninos. Mientras en diciembre de 2020 hacían falta 94 sueldos para que un asalariado pudiera construirse la casa, este mes con la suba que ha tenido el costo de edificar el mismo empleado tendría que destinar 122 salarios completos, es decir 28 sueldos más que hace un año para una vivienda de las mismas características. El metro cuadrado aumentó este mes un 46,65% y lo ubicó a $105.270,85, comparado con los $71.785 que costaba en diciembre de 2020 (ver infografía), de acuerdo a los datos que releva el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (Circot) en la Facultad de Ingeniería. El cálculo es para una vivienda planta baja de 3 dormitorios con una superficie de 77,10 m2, que termina costando, una vez deducidos los costos directos y los indirectos (obrador, gastos financieros, impuestos) en diciembre de 2021 nada menos que $8.116.382,62. Al tomar como ejemplo el sueldo que cobra este mes un vendedor de comercio (categoría D), de $66.377, se infiere que debería hacer un esfuerzo salarial de más de 10 años para edificar su casa, algo realmente inalcanzable. Raúl Navas, investigador y docente de Circot, dijo que desde enero de 2021 a la fecha se ha producido un aumento sostenido y generalizado de todos los insumos que participan en la construcción de la vivienda del Modelo I. Agregó que el material subió por encima de la mano de obra, un 49,56% contra 42,58%, esta última. La variación del índice respecto a noviembre es del 0,35% debido al aumento del costo de materiales, ya que la mano de obra no sufrió modificaciones.

Desde el sector detallan que lo que más impactó este año es el encarecimiento de materiales y eso afectó a la construcción del sector privado, principalmente. Enrique Velasco, desde la Cámara Empresarial de la Construcción, dijo que pese a que el costo del m2 quedó por debajo de la inflación (del 52% según último dato del Indec), los sueldos han quedado más retrasados. Opinó que el aumento de los materiales se debió a la incertidumbre por el dólar y temor a la devaluación, lo que incluso generó escasez de algunos productos. No obstante, es optimista para el 2022: ""Creo que se va a estabilizar, y que el sector privado se va a reactivar", opinó. Osvaldo Lucero, desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria, no está tan entusiasmado con el nuevo año. ""Soy pesimista, no veo grandes cambios hasta la mitad del 2022, creo que va a estar más o menos como este año, porque se ha hecho gran emisión de dinero y la inflación no va a bajar", aseguró el empresario. Como su colega, Lucero puso el foco en los materiales -principalmente el hierro- cuyo precio se ha venido moviendo al compás de las variaciones del dólar, y eso impactó en el mercado privado. Destacó también que todos los sectores de la población se han empobrecido y bajaron un escalón respecto a la posibilidad de encarar una construcción.

Cómo se mide el índice

Entre el 5 y el 10 de cada mes, desde 1989, el Circot, que funciona en la Facultad de Ingeniería de San Juan, calcula un modelo matemático con datos de precios correspondientes al mismo mes, obtenidos del comercio local, y otras organizaciones. Este índice está aplicado a una vivienda tipo Fonavi, de una planta de 77,10 m2 de superficie cubierta, con tres dormitorios y que forma parte de un grupo de 100 unidades habitacionales, que integran un barrio.