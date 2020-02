La empresa Fraccionadora San Juan, propiedad de la familia Fernández, adquirió las instalaciones de un concentradora de alta tecnología -que tiene unos seis años de antigüedad pero apenas una sola temporada de uso-, ubicada en calle 6 y Mendoza, en Pocito. El grupo de capitales locales decidió reactivar las instalaciones para esta vendimia, y promete pisar fuerte en el negocio del mosto concentrado de uva, que ahora con esta incorporación suma un jugador de peso. Es que esta industria tiene capacidad de elaborar 30 mil toneladas de mosto concentrado por año, lo que significa que puede captar 162 millones de kilos de uva, es decir, el 45% del total de uvas con las que San Juan produjo el mosto el año pasado. Dentro de un pelotón de las ocho mosteras principales de la provincia, esta nueva firma está entre las tres principales por su capacidad, según informan expertos del sector. Las instalaciones de los Fernández competirán cabeza a cabeza con MCA (Mosto Concentrado Argentino, ex Estornell), que trabaja casi en exclusividad con Fecovita; y con ENAV, la planta chimbera propiedad del grupo Vicentin, hoy jaqueado por una deuda millonaria con el Banco Nación. Le siguen Mosto Mat y Viña Montpellier -ambas en Santa Lucía-, la japonesa Vinos y Jugos Andinos (ex Peñaflor), en San Martín, Don Vico (ex Jaled) en Pocito, y Conexport, en Chimbas. En el sector explican que esta planta es una de las de mayor tecnología, por la concentradora de origen suizo que tiene, además que acaban de incorporar una nueva columna desulfitadora que dará mayor calidad al producto. El año pasado esta firma le compró al Gobierno parte del mosto sulfitado del operativo de compra de uva 2019, lo concentró y hace 15 días exportó los primeros cuatro contenedores. ""Para esta vendimia la idea es operar la planta a plena capacidad, y ponerla a disposición del Gobierno y de la vitivinicultura de San Juan, para darle un espacio al viñatero y las bodegas trasladistas que quieran concentrar sus productos", explicó Mauricio Fernández, quien junto a su padre Guillermo timonean el establecimiento. Justamente el ministro de Producción Díaz Cano, cuando presentó el programa de asistencia financiera vitivinícola la semana pasada, dijo que la bodega Fraccionadora San Juan SA ofreció sus instalaciones para el programa que está en marcha con el kilo de uva a $6,50, ofrece elaborar mosto concentrado a maquila cuyo precio está dolarizado ""para lograr que los viñateros pierdan menos dinero por el proceso inflacionario". La propuesta es novedosa: hoy el circuito es que el viñatero coseche la uva, se la lleve a la bodega trasladista que lo sulfita, y este se lo vende al concentrador y le paga en pesos en una etapa posterior. La oferta es hacer un "pool" en la cadena, y que el productor primario tenga su concentrado de uva a maquila, y cobrarlo en dólares cuando se venda. Fraccionadora San Juan es exportadora de vinos, principalmente a granel, posee una bodega en Chimbas y otra en San Martín, además de 300 ha de viñedos propios en San Martín, Media Agua, 25 de Mayo y Angaco.

Precios

La mostera sanjuanina acepta ir junto al Gobierno, productores y trasladistas para que el precio del kilo de uva arranque en $6,50

Solidaria

La existencia de pocas mosteras y de capitales foráneos hace que fijen precios a la baja cada año; esta firma promete ir contra eso.

La capacidad

5.400 kilos de uva producen 1 tonelada de mosto concentrado. Para 30.000 t hacen falta 162 millones de kilos de uva.