Finalmente, se anunció que el próximo miércoles 7 de diciembre abre la temporada el Paso Internacional de Agua Negra, que une San Juan con Chile. En se contexto, las autoridades del Ministerio de Gobierno dieron a conocer los días, horarios y requisitos para poder viajar al vecino país.

Días y horarios:

La apertura oficial del Paso Agua Negra y la puesta en funcionamiento de los Servicios de Controles Fronterizos, se encuentra programada para el día miércoles 7 de diciembre del 2022 a partir de las 11 y hasta las 17, para los usuarios que salen del país, y desde las 11 hasta las 21 para los usuarios que ingresan al país.

Desde el 8 de diciembre de 2022 en adelante el paso funcionará diariamente, de lunes a domingo incluyendo festivos, entre las 07:00 y las 17:00 horas para usuarios que salen del país y de 07:00 a las 21:00; horario que se mantendrá durante toda la temporada de apertura, hasta el cierre oficial del Paso, cuya fecha será comunicada oportunamente.

Información importante:

Documentación necesaria para salir del país:

- Argentinos: DNI tarjeta para países Mercosur o pasaporte para países extra Mercosur.

- Extranjeros residentes, permanentes o temporarios: DNI tarjeta o libreta bordó formato digital para países Mercosur (Siempre que por su nacionalidad no requieran visa consular para país de destino) y pasaporte de su nacionalidad para países extra Mercosur.

- Autorizaciones para menores de edad:

- Los menores de 18 años sean ellos: argentinos, residentes permanentes, temporarios o precarios; que hubiesen permanecido en el país UN (1) año o más, sin perjuicio de su categoría migrantes, deberán presentar además del documento de viaje la siguiente documentación:

- Si viaja acompañado de ambos padres: Acta, partida o certificado de nacimiento original. Con DNI tarjeta digital, si ambos padres figuran al reverso.

- Si viaja acompañado de sólo uno de sus padres: Autorización para salir del país del otro padre.

- Si no viaja acompañado de sus padres: La autorización para salir del país de ambos padres.

- La autorización de uno o ambos padres se puede otorgar por:

Dirección Nacional de Migraciones, delegación San Juan (Santa Fe 548 (E)),

Escribano Público con legalización Colegio Notarial;

Juez competente con sello de la Corte de Justicia;

Cónsul argentino o extranjero con legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

- Los tutores y curadores pueden viajar acompañando al menor debiendo presentar la resolución judicial respectiva que los designa en ese carácter.

Si los padres no están de acuerdo o se encuentran imposibilitados de otorgar autorización de viaje, o si el menor se encuentra a disposición judicial, o se encuentra bajo guarda con fines de adopción, se requiere la AUTORIZACIÓN JUDICIAL SUPLETORIA debiendo portar tal documento certificado.

Protocolo Sanitario:

Modificación de requisitos ingreso a Chile

Se lleva a conocimiento que a partir del día 1° de octubre los requisitos de ingreso a Chile según su Plan de Fronteras Protegidas son:

- Vacunación: los extranjeros no residentes deben presentar el certificado de vacunación contra el Covid-19 emitido en su país. De no contar con éste, podrán presentar un PCR de no más de 48 horas de antigüedad.

- Se continúan realizando Test PCR aleatorios en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez al arribar.

- Se eliminó el Pase de Movilidad y la homologación de vacunas.

- Se eliminó la Declaración Jurada C19.

- Se eliminó el requisito de presentar un seguro de salud para los no residentes. Sin embargo, se recomienda viajar con uno que incluya cobertura para COVID-19.

Documentación de automotor exigida

- Titular Registral: Cédula de Identificación del Automotor y DNI o Pasaporte.

- Persona Autorizada:

*Cédula de Autorización (Cédula Azul) y DNI o Pasaporte; ó

*Autorización Notarial por Escribano Público certificada por el colegio de escribanos, cédula de identificación del vehículo y DNI o Pasaporte; ó

*Autorización emitida ante la autoridad aduanera de la jurisdicción del domicilio real del propietario del vehículo particular, a efectos de su certificación por el servicio aduanero, a través del Formulario "Salida y Admisión Temporal de Vehículos Acuerdo Argentino-Chileno" F. OM-2261 por duplicado, en el sector reservado para ello, cédula de identificación del vehículo VIGENTE y DNI o Pasaporte.

Los vehículos con contrato de leasing vigentes: es necesario contar con Autorización notarial certificada (Escritura pública) otorgada por la Entidad Financiera interviniente a favor de la persona física responsable del vehículo acompañado de la tarjeta de identificación del vehículo y DNI o Pasaporte del autorizado.

Asimismo los vehículos deben contar con Seguro Internacional del Automotor y Revisión Técnica Obligatoria.

Franquicia en el ingreso de mercadería

- Se otorgará una franquicia vía terrestre de U$S 300 por persona mayor a 16 años y de U$S 150 para los menores de 16 años correspondiente a la vía terrestre.

- Las franquicias son personales y deben ser tomadas en forma individual. Sólo podrán ser utilizadas en forma conjunta cuando los viajeros constituyan un grupo familiar -cónyuges e hijos menores de dieciséis años no emancipados-, incluso cuando se trate de un único bien.

- Las franquicias no podrán ser utilizadas más de una vez por mes.

- Cuando se superan los montos detallados precedentemente, siempre que los objetos se encuadren dentro del concepto de equipaje, la diferencia estará sujeta al pago de un tributo del 50% del valor de la mercadería sobre dicho excedente, mediante la presentación del comprobante de compra legalmente emitido (Ticket o Factura de compra).

- Para el ingreso de alimentos, animales, vegetales y productos agropecuarios, hacia la República Argentina consulte para mayor detalle en www.senasa.gob.ar o al teléfono (+54) (264) 4265124 de Lunes a Viernes de 8 a 16 hs y hacia la República de Chile en www.sag.cl respectivamente.

- Productos autorizados:

* Conservas: pescado, porcinos, aves.

* Lácteos: leches fluidas pasteurizadas, condensada, en polvo, yogurt, manteca, dulce de leche, quesos elaborados a base de leches pasteurizadas.

* Frutos o vegetales procesados: papas fritas, frutos en almíbar, vegetales en vinagre u otros conservantes, conservas de frutas y hortalizas, productos secos, tostados y/o salados, vegetales enlatados o envasados al vacío.

* Otros productos: mermeladas, frutas confitadas, jugos, azúcar, aceite.

* Productos Porcinos: Jamón serrano e ibérico, lomo ibérico, trozado o laminado, sin hueso, procedente del REINO DE ESPAÑA, en envase al vacío o atmósfera controlada original de fábrica, debidamente rotulado e identificado y de libre comercialización en dicho país, según establece la Resolución 655/2017.

Debidamente rotulados y en cantidades acordes al consumo personal.

- Productos no permitidos:

* Alimentos: productos de manufactura casera, carnes de cualquier especie animal, chacinados, embutidos, jamones, miel, productos y derivados lácteos, alimentos sin identificación o rótulo.

* Vegetales: frutas y hortalizas frescas; flores y plantas de jardín; plantas frutales, ornamentales y forestales; vegetales y sus partes (semillas, raíces, yemas, etc.).

* Animales vivos: en caso de mascotas, rige la Res. 295/99.

* Otros productos: alimentos para animales, productos apícolas (cera, propóleos, etc.), productos veterinarios (sueros, vacunas y otros), insectos, bacterias, hongos, material reproductivo y otros.

Teléfonos de utilidad

- Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: coop.internacional@sanjuan.gov.ar

- Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: (+56) (32) 2217419 - 2213691. Guardia: (+56) (9) 93238104. Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: consulado@cvalp.tie.cl - Horario de Atención de 09 a 14hs.

- Gendarmería Nacional Argentina

Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002.

Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473. -

- Dirección Nacional de Vialidad

TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: prensasanjuan@vialidad.gob.ar

- Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - TEL: (+54) (2647) 493045 - Emergencia 107 Protección Civil Departamental Tel. (+54) (9) (264) 4118979

- Para llamar desde Chile a San Juan, Argentina:

A un teléfono fijo deberá marcar (+54)(264) + número de teléfono. Para el caso de llamar a celular deberá (+54)(9)(264) + número de celular (sin el 15 inicial).

- Para llamar desde Argentina a Chile:

A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.

Recomendaciones

- Conducir con precaución - Respete: “camino de alta montaña”.

- Verificar antes de partir el estado y fecha de vencimiento de toda documentación personal de los viajeros y del vehículo.

- Guardar copia del DNI y/o Partida de nacimiento en lugares separados del Original.

- Se recomienda no descender, ni cambiarse a otro vehículo en el tramo comprendido entre ambos Complejos Fronterizos.

- Es obligatorio llevar chaleco refractario, preferentemente en el interior del vehículo en lugar de fácil acceso para la persona que deba descender del mismo.

- Los menores deben ir sentados en el asiento trasero, con cinturón de seguridad y el asiento infantil apropiado para su estatura y peso.

- Revisar antes de iniciar el viaje luces, frenos, amortiguadores, dirección y cubiertas del vehículo.

- Se recomienda llevar abrigo y agua, en el interior del habitáculo del automotor.

- Recuerde que el último punto de carga de combustible se encuentra en la localidad de Las Flores en territorio argentino.