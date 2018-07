Antonio Abrazian estuvo esta semana en San Juan. Es CEO de Auto Sport y dirige el Súper TC2000, el TC2000, Fórmula Renault y Fiat Competición.

El automovilismo no sólo es una gran atracción para los "fierreros" que siguen a lo largo de cada año la trayectoria de sus autos preferidos sino que también es un negocio que derrama dinero en cada lugar donde aprieta el acelerador. Sino basta ver los números que prevé mover el Súper TC2000 en el autódromo El Zonda, del 20 al 22 de julio próximo: al menos 30 millones de pesos, sólo contabilizando el movimiento y gasto directo de los equipos que participarán en la carrera y los servicios que giran a su alrededor durante esos tres días, además del movimiento de la gente local que asiste al espectáculo. El dato fue develado por Antonio Abrazian, el CEO de Auto Sport, la empresa que regentea cuatro categorías automovilísticas - Súper TC2000, el TC2000, Fórmula Renault y Fiat Competición-, además de la compañía Carburando que produce el contenido audiovisual y digital de las carreras. El misionero que desde el 2016 dirige este negocio accedió a hablar de un aspecto poco conocido de estos eventos, y agregó que el impacto económico se completa con los visitantes que llegan de otras provincias. Se calcula que un 30% de los asistentes a cada carrera provienen de jurisdicciones vecinas. Para Ricardo Meritello, presidente de la Asociación Sanjuanina de Volantes; la cifra "se quedó corta". El empresario asegura que el valor agregado del automovilismo supera al de otros eventos masivos que dinamizan la economía sanjuanina. Meritello dijo que la categoría TC viene a San Juan solamente por un porcentaje de la taquilla, en tanto que se hacen cargo de la comida, hoteles, traslados, combustible y demás gastos de toda la gente que acompaña al evento, que es mucha. ""El gobierno no tiene que cubrir gastos de hotelería y comida, nada de eso. El automovilismo tiene esa gran ventaja frente a otros grandes eventos que trae la provincia, donde aparte de pagarles deber cubrir sus gastos", aseguró.



Para las tres carreras que se correrán el próximo fin de semana en El Zonda -Súper TC 2000, Fórmula Renault y Fiat Competición- llegarán 80 autos, con sus corredores y equipos, totalizando 1.000 personas, según datos oficiales. Los servicios secundarios son unas 600 personas más, por lo que en total, en el movimiento de la categoría son 1.600 personas cuyo impacto se traslada a hotelería, alimentación y movilización. En estos eventos los autos no sólo necesitan nafta para ponerse en marcha sino que demandan además ambulancias, equipos de rescate, autos de seguridad, banderilleros, y todo eso viene de afuera. En la provincia se contrata a la policía, los bomberos y los sanatorios para posibles emergencias. ""En combustible se gasta muchísimo. Cada auto consume alrededor de 300 litros de nafta por fin de semana", aseguró Abrazian. Multiplicado por los 80 vehículos del evento significan 24.000 litros de Infinia, la nafta Premiun de la petrolera YPF que provee a las carreras a través de camiones que se instalan como centros de expendio en el autódromo.



Un cálculo básico señala que unas 2.000 personas provenientes de otras provincias por tierra, cargando combustible sólo de regreso en las estaciones de servicio locales a razón de 2 tanques cada 4 personas movilizan casi un millón de pesos. ""Y así pasa con los restaurantes, hoteles, kioscos y serviclubs", añadió el CEO. La competencia del Súper TC tiene 12 fechas por año, entre marzo y fines de noviembre o principios de diciembre, en capitales de provincia donde se puedan hacer espectáculos masivos. Es decir, técnicamente corre cada tres semanas, durante nueve meses, generando todo un impacto económico a su paso. Meritello destacó también el plus de la televisación, que añade paisajes sanjuaninos y siempre alguien de otro lugar queda tentado de venir a San Juan.

Cantidad de autos

80

Son los vehículos que llegarán el fin de semana próximo, cada uno con sus pilotos y los equipos que los rodean. Se correrán tres tipos diferentes de carreras.

Categoría mayor

El Súper TC2000, es una categoría argentina de automovilismo de velocidad. Fue ideada a mediados del 2011 y oficialmente presentada en el 2012, como una reformulación tecnológica de la tradicional categoría Turismo Competición 2000, la cual a partir del año 2012 pasó a tener dos divisiones, siendo el Súper TC2000 posicionado como división mayor.

Inversión en tecnología

Las terminales automotrices invierten mucho dinero en la tecnología de los autos de carrera y son las que sostienen a los equipos oficiales Peugeot, Citroën, Chevroelt, Toyota y Renault. Los vehículos que corren en Súper TC tienen mecanismos tecnológicos muy por encima de un auto de calle: solo en motor, alcanzan los 430 caballos, frente a los 160 o 170 de uno de calle de 2.000 cc. Abrazian explicó que están construidos sobre la base de mejorar la eficiencia, con gran inversión en aerodinámica, y un seguimiento remoto del auto que hace que se puedan tocar múltiples variables dentro del motor para que vaya más rápido, que es lo que hacen los ingenieros dentro de un fin de semana. El desafío es usar en el futuro inmediato esa tecnología fuera de la pista: zonas "E Game" con consolas y simuladores para realizar campeonatos dentro del mismo evento o que la gente pueda acceder al autódromo solo con su DNI, son algunos de los objetivos.