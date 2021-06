Como parte de una estrategia para orientar la industria a productos nuevos y lograr mayor diversificación, el Instituto Nacional de Vitivinicultura tomó medidas de la Organización Internacional del Vino y aprobó una resolución donde autoriza a elaborar por primera vez en el país bebidas -gaseosas, aperitivos, etc- a base de mosto siempre que incorporen un mínimo de 50% del mismo. De acuerdo a la normativa publicada, estas bebidas o productos pueden o no tener alcohol. Bodegueros, enólogos y elaboradores de mosto sanjuaninos se mostraron entusiasmados con la novedad, sumaron apoyos porque dicen que ayudará a incrementar los diferentes usos de la uva, y a tonificar los precios en toda la cadena de valor. Pero la noticia no termina de seducir a referentes locales de la gaseosa, por ejemplo; que dicen que es un producto "caro" para instalarlo en el sector popular de los refrescos. A las dudas se suma un parte del sector viñatero que desconfía de la medida y criticó la falta de consenso, y también otros referentes que lo ven como "un parche" que no soluciona el problema de fondo, que es la demora en sancionar la ley que obliga a la edulcoración de bebidas con mosto, que duerme en el Congreso hace años. Claudia Quini, gerente de Fiscalización del INV, dijo que ya hay empresas mendocinas interesadas en hacer este tipo de productos, e indicó que puede haber un "efecto cascada" en San Juan, teniendo en cuenta que aquí se elabora mucho mosto. "Me da satisfacción que en Argentina podamos dar este marco a empresas que quieren diversificar con productos de la industria vitivinícola. Antes el mosto se usaba sólo par a edulcorar, ahora se podrán hacer estas bebidas, que no se llaman vino, pero tienen productos de la industria vitivinícola", dijo. "Hay que ser creativos, dinámicos y atrapar al consumidor" agregó. Hugo Carmona, vicepresidente del INV, opinó además que se abre un nuevo nicho para el mosto en el mercado interno. "Argentina es el principal productor y exportador de mosto pero dentro del país sólo se vende para edulcorar vinos", indicó. Agregó que la iniciativa sale en forma paralela mientras se está a la espera de la ley para edulcorar las bebidas gaseosas con jugo de uva.

INDUSTRIALES

Fernando Morales, presidente de la Cámara Argentina del Mosto, cree que a mediano plazo habrá interés de industrias de bebidas que quieran incursionar en productos alternativos a los que hoy se conocen normalmente en el mercado. "Para el mosto es una oportunidad de encontrar otros usos, más allá del uso edulcorante. Se necesita capturar la mayor cantidad de uva posible en cosechas regulares para poder fortalecer los precios de la cadena de valor, y también para que el mosto tenga mayor valor al que hoy se considera por ser edulcorante", opinó. Richard Saccani, de la mostera Enav; lo ve como un punto de partida para avanzar hacia la ley de edulcoración de bebidas con mosto. "Es un punto importante para la industria local donde el mosto tiene muy poquita participación. Se van a tener que desarrollar bebidas, pero es el inicio de un camino largo y positivo", dijo. Los hacedores de vinos también vieron con buenos ojos la medida. Pedro Pelegrina, presidente del Consejo Profesional de Enólogos elogió la "apertura mental" de las autoridades del INV al buscar activar la comercialización de vinos y productos alternativos que ocupen jugo de uva en su elaboración. Otro profesional, Marcelo Ureta; opinó que la industria "necesita elaborar nuevos productos y estar atento a la demanda para poder competir" y añadió que se deberá estudiar la medida para ver si es de fácil aplicación. Otro que le levantó el pulgar a la iniciativa es el bodeguero Mauricio Fernández, quien dijo que le parece "bárbaro que vayan aplicando estas novedades", y que no lo ve difícil que pueda interesar en San Juan.

LAS OBJECIONES

En el sector de gaseosas hay más dudas que certezas. Adriana Graziani, dueña de la pyme que vende desde agua mineral hasta jugos y amargos serranos, cree que el mosto es un producto que necesita una estructura para el manejo, "pero mas allá de eso, no sé si el consumidor final va a estar dispuesto a pagar la diferencia, tienen que dar los costos porque el mosto es caro", aseguró. La industrial opinó que lo usaría para ayudar a la economía regional, pero cuestionó que en la actualidad "el que manda es el bolsillo". Al respecto, fuentes del sector objetaron que la medida no soluciona el problema de fondo que es activar la Ley del mosto. "¿Quién va a querer hacer una bebida nueva con mosto, que aunque es más saludable, tiene un costo mucho más alto que el jarabe de maíz de alta fructuosa?", se preguntó otro referente. Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros, dijo que la aplicación de la medida le genera "dudas" en momentos donde falta vino y mosto en el mercado. Además cuestionó que no fue consensuada en el sector.





La resolución 2021

Cómo es

Define como bebida o producto a base de mosto, al obtenido a partir de un mínimo de 50% de mosto, al que se le podrá agregar edulcorantes, colorantes, aromatizantes, etc. Exige el análisis si el mosto es concentrado.

Competencia

Los productos vitivinícolas utilizados deberán contar con el correspondiente análisis para la elaboración de la bebida a base de mosto emitidos por el INV. Los productos no vínicos deben contar con certificados del ANMAT

Si tiene alcohol

En caso de poseer una graduación alcohólica, la misma deberá provenir de origen vínico, salvo lo estrictamente necesario de otros alcoholes permitidos, provenientes por la dilución de las sustancias permitidas.

Etiquetado

El etiquetado de estos productos deberá encuadrarse conforme la normativa vigente que rige para productos vitivinícolas, debiendo indicarse además los porcentajes de los compuestos no vínicos que lo caracterizan.