Ante la presencia del gobernador Sergio Uñac y su gabinete, además de industriales de todos los sectores que acudieron a un desayuno para conmemorar ayer el Día de la Industria Sanjuanina (ver aparte), el titular de la entidad y dueño de planta química La Platense, Hugo Goransky; anunció una inversión millonaria de 1,9 millones de dólares (poco más de $76 millones al cambio de ayer) para duplicar la capacidad de producción de su planta química de gases y poder vender al sector hidrocarburífero de Vaca Muerta, en Neuquén. El yacimiento no convencional de gas y petróleo del sur argentino está viviendo una fuerte reactivación, y las empresas que lo explotan o piensan hacerlo; demandan gases de nitrógeno líquido para la extracción en los pozos, nicho al que precisamente apunta la firma sanjuanina con este desembolso. La inversión es de 1,5 millones de dólares para la ampliación de la planta de producción de gases, a los que se suman otros 400 mil dólares para poner en marcha una miniturbina hidráulica totalmente automática, que va a generar 650 kW. Esta última le permitirá a la industria autogenerar una buena porción de la energía que precisa para funcionar, de forma limpia y renovable; mediante el paso del agua. La miniturbina empezará a funcionar dentro de tres meses, mientras que se estima que la ampliación de la capacidad de producción culminará dentro de doce meses. El empresario dijo que se trata de ‘’una apuesta al desarrollo de la generación eléctrica, y a ampliar la capacidad productiva de la empresa’’ y explicó que el objetivo es tener suficiente capacidad ‘’para poder vender al sector petrolero gasista de Vaca Muerta que usa los gases de nitrógeno líquido como parte de los procesos de perforación’’. Goransky no anticipó más datos sobre los negocios que aspira a cerrar en Neuquén, aunque indudablemente trabaja sobre bases ciertas dada la magnitud de la inversión. En cuanto al financiamiento de la inversión, explicó que se trata de parte de capital propio aportado al nuevo desafío y otra parte a través de un crédito blando de los que ofrece actualmente el Gobierno provincial, pero no dio más detalles. Anticipó además que va a generar nuevos puestos de trabajo, sin dar a conocer el número final de los mismos. La planta fabril está ubicada en un predio de seis hectáreas ubicado en Avenida Benavídez 2372 Este, en el departamento de Chimbas, se dedica a la producción de gases medicinales (oxígeno para clínicas y hospitales) y gases para la industria y la minería.

>El desembolso

1,9

millones de dólares es la inversión total (unos $76 millones al cambio de ayer). Son 1,5 millones de dólares para ampliar la capacidad productiva y otros 400 mil para la miniturbina.

>En Neuquén

El yacimiento de Vaca Muerta es la segunda reserva de shale gas del mundo, y la cuarta de shale oil. Además, es el primer caso exitoso de producción de petróleo no convencional fuera de Estados Unidos. Aseguran que el primer beneficio que dejara su explotación es que Argentina dejará de importar gas y bajará el precio.

Entre el ajuste nacional y el optimismo hacia el futuro

La nave de los talleres de motores Diesel Balderramo fue el escenario donde los industriales sanjuaninos celebraron ayer el Día de la Industria. Allí el gobernador Sergio Uñac contó a los empresarios las negociaciones que lleva adelante con la Nación en lo referido al ajuste previsto en el presupuesto 2019 y al respecto dijo que "no fue elegido para obstruir al Gobierno nacional, sino para defender a los sanjuaninos", con lo cual anticipó que va a acompañar el presupuesto nacional discutiendo los aspectos que atañen a los fondos provinciales. ""Tenemos que ser una oposición responsable", aseguró. Respecto al momento que vive la industria con la actual economía, aseguró que el sector en San Juan "se mantiene de pie, a pesar de los problemas lógicos que tiene el país"



Agregó que "hay que generar optimismo en todos los sectores, es el trabajo que debe llevar adelante la dirigencia política, independientemente de las pertenencias partidarias para poderlos solucionar". Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de San Juan, resaltó en sus palabras los momentos difíciles que pasa el sector, pero sostuvo que aún así, "los empresarios sanjuaninos hemos seguido apostando en la provincia porque hemos encontrado en el gobierno funcionarios que han escuchado los reclamos ante las medidas del gobierno nacional". El empresario destacó las herramientas oficiales para llevar adelante un desarrollo económico "parejo para todos".