El precio del pollo, un alimento infaltable en las celebraciones de fin de año, viene de sufrir un incremento de un 15% en las últimas dos semanas y todavía se espera una suba estimada del 20% más por la mayor demanda que hay en las fiestas navideñas y de fin de año. Así las cosas, por estos días el valor del kilo oscila entre los 55 a los 69 pesos y podría llegar a entre los 66 a los 82,80, según afirman en el sector. Distinto es el panorama en el caso de la carne, que viene de registrar un aumento del 10%, y que por las bajas ventas en el rubro, aseguran en el sector que los precios se van a mantener sin variaciones. Los datos surgen de un relevamiento que DIARIO DE CUYO hace todos los años para esta época, para el que se consultan a propietarios y encargados de negocios de comercializan este tipo de mercadería.



El panorama revela que el pollo y la carne registran situaciones particulares, cada rubro con sus propias características. En el caso del primero, cerró el 2017 con valores que oscilaban entre los 30 a los 39 pesos, pero la inflación y la mayor demanda, hicieron que a esta altura del año los valores asciendan a entre los 55 a los 69 pesos, pero todo indica que no serán los definitivos y a medida que se acerque la fecha de las celebraciones irán cambiando. "Todavía queda un aumento que puede andar en el 20%", dijo Roberto Castro, desde Avícola Coria y con más de 40 años de experiencia en el rubro.



En el comercio sanjuanino, el kilo de pechugas está entre los 67 a los 83 pesos, el de patamuslos entre 69 a 90 pesos y las alitas entre 40 a 57 pesos.



Con Castro coincidió César Rivarossa, desde Mundo Pollo, quien dijo que todavía falta una suba, que se podría producir a mediados de diciembre, más cerca de fin de año.



En el caso de la carne, tomando como referencia un corte tradicional que tiene alto consumo para esta época del año que se aproxima, como es el peceto, el año pasado el kilo oscilaba entre los 149 a los 195 pesos, pero este año trepó a 225 y en algunos casos supera los 300 pesos, dependiendo de la calidad del producto. "Garantizamos lo que vendemos", dijo Duilio Graffigna, desde Puesto Corral, para explicar el porqué de algunas subas. El comerciante dijo que desde las fiestas del año pasado hasta ahora las carnes tuvieron un incremento de un 40%, y que de esa cifra un 10% fue en el último mes. Y analizó que es muy poco probable que vayan a producirse nuevas subas. "No están dadas las condiciones", sostuvo.



Los valores de otros cortes oscilan, como en el caso del matambre, entre 160 a 170 pesos, el asado de 165 a 230 pesos, las costillas entre 140 a 230 pesos y las especiales, como bola de lomo, entre 215 a 245 pesos. Un corte al que los sanjuaninos apuestan fuerte y al que se les está dando mucha difusión, como la punta de espalda, oscila en los 260 pesos el kilo. Puede haber valores inferiores, dependiendo de la calidad del producto.



Desde Carnes Cuyo, Saúl Vargas dijo que "el precio de la carne no se va a mover más" y justificó su análisis explicando que las ventas están muy flojas y que la demanda viene cayendo sensiblemente (ver aparte). "Ya subió que tenía que subir", agregó.

El kilo de pollo

69 Es el precio al que puede llegar ahora el kilo de este producto, tan tradicional en las mesas de fin de año.

El kilo de carne

300 Este el precio al que puede llegar el peceto, uno de los cortes más demandados para esta época del año.

Preparan ahora la canasta navideña



Luego de no pocos esfuerzos, porque la constante suba de los precios les impedía avanzar en un convenio, los integrantes de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa) firmaron el viernes 16 con el Gobierno provincial un acuerdo en el que se comprometieron a mantener los valores hasta fin de año de 10 artículos de primera necesidad. Fue en el marco del plan al que se denomina Precios Acordados, con la intención de llegar hasta el 31 de diciembre con la misma lista. Entre los productos hay azúcar, aceite, leche, yerba, fideos, arroz, tomate triturado, harina, mermelada de durazno y jabón para lavar en polvo.



Con los buenos resultados alcanzados hasta ahora, trabajan en sumar artículos navideños, como pan dulce, turrón y garrapiñadas, sidra y un budín. La intención según fuentes del sector supermercadista, es firmar el acuerdo la próxima semana para que entre inmediatamente en vigencia.

Fuerte baja de las ventas



Una preocupación que existe entre los comerciantes que vende tanto pollos como carnes, es la baja de las ventas. En el sector se habla de hasta en 35% en lo que va del año, consecuencia de los constantes incrementos de los productos.



César Rivarossa, de Mundo Pollo, explicó que hay muy poco movimiento y que se nota que el dinero a la gente no le alcanza. La esperanza de recuperar volumen de operaciones está centrada en las fiestas de fin de año.



Roberto Castro, de Avícola Coria, también se refirió al tema y destacó que la gente tarda en acostumbrarse a los nuevos precios y reduce las compras.



Lo mismo sucede con las carnes. Roberto Varela, con un local ubicado en el Súper de la calle General Acha dijo que ahora la gente compra menos y hasta está cambiando los hábitos. Mientras antes hacían asados casi todos los domingos, ahora lo hacen una vez al mes, de acuerdo al bolsillo.