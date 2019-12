En medio de una audiencia publica "caliente", con amenazas de recursos de amparo y tensos cruces entre fuerzas productivas y el ente regulador, ayer se conoció que se viene otro aumento en la boleta de la luz en San Juan que rondará el 15% (la distribuidora pedía el 18%) y tendrá vigencia desde el próximo 23 de enero, y hasta el 22 de julio de 2020, en que se volverá a analizar la tarifa. Las primeras facturas con el nuevo Valor Agregado de Distribución (VAD), que se fija en la provincia cada seis meses, van a estar llegando a los domicilios, comercios, productores y empresas a fines de marzo o principios de abril.



Los datos se difundieron en la octava audiencia extraordinaria convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), ámbito donde se produjeron fuertes intercambios entre el titular del organismo, Jorge Rivera Prudencio, y los principales referentes de organizaciones empresarias que en forma inédita rechazan las subas y pedían suspender cualquier decisión hasta conocer las medidas del nuevo gobierno sobre las tarifas eléctricas. Incluso el presidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Minozzi, amenazó que la entidad que agrupa a actividades de producción, industria, comercio y servicios presentará un recurso de amparo en la justicia en caso de que el EPRE emita la resolución en los próximos días. "Yo le voy a pedir un favor, que el nuevo aumento del Valor Agregado de Distribución no sea aplicado hasta saber qué rumbo tomará la política nacional, porque si no, nos vamos a ver obligados a ir a pedir un amparo en la justicia", dijo. ""Sea la culpa de quien sea, el cuadro tarifario de esta provincia, en las condiciones en que está la economía, es imposible de afrontar para cualquier sector" añadió. En sus argumentos dijo que el sector vitivinícola está a las puertas de una cosecha "con una crisis muy complicada", y que además, ante la sequía histórica que atraviesa la provincia, ""si regamos nuestros cultivos con bombas nos suicidamos económicamente". Reclamos similares se realizaron a lo largo de la audiencia por parte de los presidentes de la Cámara Vitivinícola, Ángel Leotta, de la Cámara de Productores Vitícolas, José Molina, y del representante de la Asociación de Viñateros, Ruben Gómez.



Leotta, por ejemplo, protagonizó varios momentos de fuerte discusión, en medio de arengas y aplausos de otros miembros de la entidad que fueron a la audiencia. El bodeguero reclamó además una "tarifa social" eléctrica para el sector de la producción y elaboración, con el argumento de que la uva no ha sufrido variación de precios con respecto al 2017. Rivera Prudencio lo fustigó aduciendo que la producción ya tenía subsidios de riego agrícola y recibía créditos con esos beneficios, lo que desató el reclamo del grupo.



A su turno Molina denunció que San Juan es ""la única provincia donde la tasa de alumbrado público, la contribución municipal está en la factura que nos incrementa en un 41% el costo y sólo podemos recuperar el IVA". Justamente las entidades recriminaron al EPRE la falta de colaboración para lograr que los municipios quiten esos cargos de la boleta de electricidad.

Cargo nacional



En medio del reacomodamiento de cargos que está realizando el Gobierno nacional empezó a sonar ayer el nombre de Jorge Rivera Prudencio como posible titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), según dijeron a este diario fuentes confiables. El organismo protege los derechos de los usuarios del país y controla que las empresas eléctricas cumplan sus obligaciones.