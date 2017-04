Desde principios de julio la tarifa eléctrica en San Juan sufrirá un aumento promedio que rondará 4,2%. Ese porcentaje surgió ayer de las presentaciones y pedidos que se efectuaron en la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y ahora este último organismo tendrá que definir el número exacto, y emitir una resolución en los próximos siete días aproximadamente. Pero como las mediciones del consumo de energía y la posterior emisión de las facturas con el aumento demoran alrededor de dos meses, los sanjuaninos percibirán el incremento en las boletas que reciban a partir de la segunda mitad del año.



Cada vez que los precios se disparan, superando un porcentaje del 2,5%, el organismo regulador debe convocar a audiencias públicas para ajustar el valor agregado de distribución (VAD), un número de alcance exclusivo de las distribuidoras locales, por fuera de los valores de transporte y generación que son resorte nacional. El último aumento autorizado fue de 7,5% en junio del año pasado.



Ayer se conoció que la pretensión de la empresa distribuidora Energía San Juan es lograr un incremento del 5,8%, pero los técnicos del EPRE fundamentaron que no debe superar el 2,24% promedio. ‘’No tenemos todavía resultados. Vamos a estudiar lo que pide la distribuidora y los estudios que hizo el EPRE, y emitir una resolución pronto’’, dijo el titular del organismo regulador, Jorge Rivera Prudencio. Agregó que el aumento que se establezca lo tendrán que pagar los usuarios de todas las categorías, desde residenciales hasta comerciantes e industrias.



En cambio para las empresas el incremento vale a partir del 22 de enero de este año, retroactivamente; pero la gente no lo percibirá porque a la distribuidora se le cancelará con los 40 millones de pesos del Fondo de Contención Tarifaria, que el gobierno decidió destinar como subsidio. ‘’Es la primera vez que la provincia lo hace, destinar un subsidio para cubrir la diferencia entre lo que paga la gente y lo que debería cobrar la distribuidora’’, dijo Rivera Prudencio. Esos 40 millones tienen su origen en dinero que ingresó al fideicomiso de la línea de 500 kV, por unos títulos que había comprado la provincia, por 23 millones más los intereses. El EPRE está esperando la transferencia de la provincia para cubrir la diferencia que surja entre lo que paga la gente y lo que cobra la distribuidora.



Ayer en la audiencia, el principal tema de discusión tuvo que ver con el endeudamiento de Energía San Juan y el costo financiero que está pagando, que en la práctica termina impactando en la tarifa que pagan los usuarios. El EPRE le cuestionó haber tomado créditos a tasas muy altas, por encima de las de mercado, y recordó que ya le había formulado una advertencia en ese sentido en septiembre del año pasado. Por eso no tomará ese argumento como válido y achicará la pretensión de aumento de la distribuidora.

Impacto nacional

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad recurrió la resolución del ENRE a nivel nacional que aplica fuertes incrementos en las tarifas del transporte eléctrico desde el primer trimestre del año. El reclamo está en curso.



Según explicaron ayer en el EPRE, la Nación multiplicó por 10 veces las tarifas de Transener y por 18,5 veces las de Distrocuyo, lo que se traduce en los fuertes aumentos que están llegando en las boletas de electricidad sobre todo a productores, pymes y electrointensivas. ‘’Hicimos presentaciones en la audiencias públicas oponiendonos a esos aumentos.



En realidad Distrocuyo pretendía un aumento de 44 veces en el transporte, hicimos una propuesta de llevar el incremento a un orden de 5, pero finalmente el ENRE aprobó esos valores’’, explicó Rivera Prudencio. DIARIO de CUYO publicó el jueves la preocupación de agricultores por el tarifazo en el riego agrícola. Hay productores que saltaron de facturas de $9.200 en marzo del 2016, a $59.300 en marzo del 2017, usando el mismo pozo de agua y para la misma cantidad de hectáreas.



Obras que faltan

Si bien las erogaciones en plata realizadas por Energía San Juan para el quinquenio alcanzan lo comprometido, el Epre detectó que faltan obras por realizar. Mencionó la demora de la Estación Transformadora de Trinidad, que recién ayer entró en servicio, y la Estación Transformadora Brasil que lleva año y medio de atraso, provocando problemas cuando hay cortes.

Jorge Rivera Prudencio - Presidente del EPRE

‘Energía San Juan pretende un incremento de 5,8%. Los estudios del Epre dan menos’