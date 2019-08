El presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, cuestionó los anuncios económicos realizados por el gobierno nacional con el objetivo de prorrogar los vencimientos de la deuda y utilizar las reservas del Banco Central para equilibrar el tipo de cambio.

Visiblemente enojado, el reconocido empresario aseguró que el Poder Ejecutivo se inclinó por esta opción para evitar caer en un cepo cambiario, que hubiera sido la medida adecuada para frenar la sangría de dólares. "El reperfilamiento es una palabra nueva que inventaron para no decir que se la chorearon", evaluó.

El ejecutivo aseguró que está sorprendido porque es la primera vez en la historia del país que se decide defaultear letras que fueron emitidas en pesos y cuestionó a quienes creen que las medidas afectan solamente a grandes inversores que tienen el dinero depositado en sus cuentas bancarias. "Es dinero de la economía real que se utiliza para gastos corrientes y que se necesita que circule", explicó.

En esta nota, las frases más salientes de la entrevista que le concedió Belocopitt al periodista Jorge Lanata en radio Mitre:

– "Estamos realmente tristes, preocupados, calientes, enojados".

– "Si a la situación de extrema gravedad que estamos atravesando todos los argentinos, le agregamos mala praxis o un piloto que no esté a la altura de las circunstancias, este va a poner el avión contra la montaña pero encima va a acelerar. Realmente el tema es serio".

– "No hay antecedentes de un default en pesos, es una cosa que no tiene sentido, no hacía falta. Cualquier técnico economista te va a decir que esto es una barbaridad. Está provocando estragos en la economía que ya venía lastimada".

– "Es una situación preocupante que todos los días está perforando el piso, porque cuando uno cree que ya pasó lo peor, se levanta al día siguiente y la situación está peor que ayer".

– "Yo hablo de mi empresa, de todas las empresas, de las provincias, de las intendencias, donde todos apostaron a poner la plata en el sector más seguro, que es el Banco Central y perdieron fortunas porque la devaluación ha sido enorme. No suficiente con esta pérdida, se le dice que este dinero -que la mayoría lo usa para sus giros corrientes- no te lo van a devolver".

– "El reperfilamiento es una palabra nueva que inventaron para no decir que se la chorearon".

– "Si uno tiene que cobrar hoy y te dicen que te la van a pagar en 90 y 180 días, que además es muy probable que este ministro y estas autoridades no estén, con tasas de interés que están volando, es un disparate".

– "Esto no es cuidar a los argentinos, porque no es la plata de un tipo que la tiene amarrocada en una cuenta bancaria… El que pueda pensar esto es realmente un imbécil. Esta es plata de la economía real, es dinero que se necesita para que circule".

"¿Sabés por qué hicieron esto? Porque no quisieron asumir que tenían que poner el cepo. Lo hicieron por caprichosos. Lo hicieron pensando en que esto iba a pasar desapercibido y el cepo "no lo ponemos porque quedaría feo para nosotros"".

– "Hay gente que cree que finalmente van a poner el cepo".

– "Hubieran puesto el cepo, hubiesen dejado que las letras circulen, hubiesen evitado las medidas extremas y dolorosísimas como es este reperfilamiento de la deuda a nivel internacional, nuevamente. Este papelón que tiene que enfrentar nuevamente".

– "Al dramatismo, a la situación tremenda, no inventemos cosas nuevas porque el mundo ya nos mira atónitos. Esto bate todos los récords de la locura extrema, dejémonos de joder. Eso no es cuidar a los argentinos. Y si el Presidente cree que eso es cuidar a los argentinos, que le diga alguien que esté al lado: "No Mauricio, esto no es así, esto no es cuidar a los argentinos"".

– "Todas las medidas que se tomaron a partir del lunes posterior a las elecciones, cuando ya se sabía que la situación se iba a poner compleja en los mercados, fueron horribles".

– "Un piloto de avión muestra sus condiciones cuando viene la tormenta, no cuando se vuela en tiempos tropicales. Ahora estamos en la tormenta, ahora hay que actuar. Dejémonos de romper las bolas con la elección porque la realidad es que estamos viviendo situaciones difíciles, tremendas".