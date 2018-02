Gracias al plus salarial de fin de año, los empleados públicos provinciales no salieron perdiendo frente a la inflación, y por el contrario, lograron equipararla con sus salarios. Así lo aseguró ayer la consultora privada Fundación para el Desarrollo Global (Fundeg), la única que mide los precios en San Juan.



Esta consultora determinó que en el mes de enero la inflación en la provincia cerró con un aumento del 2,15%, es decir, 0,7 puntos más alta que el 1,8% que midió el Indec a nivel nacional. De este modo, la inflación en San Juan de los últimos 12 meses fue del 26,3 % (25,3% para el Indec).



Para estimar si esa inflación estuvo a tono con el poder adquisitivo de los estatales la consultora realizó las siguientes cuentas. En primer lugar, determinó que durante los últimos 12 meses, el salario promedio de un empleado público provincial se incrementó en términos nominales un 25,2%, ubicándose actualmente en los $15.675.



Respecto a la inflación de San Juan, con ese salario el poder de compra de los trabajadores estatales quedó un 0,9% por debajo. "Pero con la salvedad que a los fines de las estadísticas no corresponde tener en cuenta el plus de fin de año. Pero ese ajuste salarial que se dio en dos cuotas en diciembre y en enero, permitió mantener un poder de compra superior al de 12 meses atrás", aseguró Eduardo Coria Lahoz, presidente de Fundeg. El economista destacó que ese es el motivo por el cual el consumo en la provincia se mantiene. ""Por eso se ve el centro lleno de gente, todos con una bolsita en la mano y los comerciantes, si bien no es para tirar manteca al techo, están con una media sonrisa" dijo Coria Lahoz. Agregó que esto demuestra que hay actividad económica, "porque cuando hay pérdida de poder de compra, la gente se concentra sólo en los bienes básicos, en los alimentos, y se descarta lo superfluo, que se deja de vender".



Para la consultora privada, el aumento del 2,15% del mes de enero de la inflación fue empujado básicamente por los incrementos de los servicios (gas, luz, agua, combustibles, transporte, medicina, etc.), que tuvieron un peso del 65% en la construcción del índice, y no tanto por los bienes (alimentos) que subieron un poco menos. "Los servicios están explicando 1,3 puntos de los 2,15 que dio la inflación de enero, más de la mitad de la inflación, un peso bastante alto", explicó Coria Lahoz. Sin embargo añadió que es de esperar que en los próximos meses no se esperan aumentos de servicios en esa magnitud, con lo cual el Indice de Precios al Consumidor será más bajo. Calcula que rondará un aumento del 1,5% mensual a partir de ahora.



"Pero eso es lo que vemos ahora, con el índice de enero, hay que dejar caminar un poco mas el año para ver cómo se comporta la inflación", destacó el economista. Respecto al comportamiento de precios de los alimentos en San Juan, con algunos que aumentaron y otros que bajaron (ver infografía) Fundeg determinó que la Canasta Básica Alimentaria que es la que determina la Línea de Indigencia de una familia tipo, costó en enero $ 7.512 contra los $7.366 calculados en el informe del mes de diciembre.



Al sumarse al costo de los alimentos el de los servicios, la Canasta Básica Total alcanzó los $17.029, o sea un 1,42% por encima del mes anterior.

Canasta Básica Total

17 mil pesos tuvo que tener en enero una familia tipo de dos adultos y dos menores para costear una canasta básica total que incluye alimentos y servicios. Tuvo un aumentó del 1,42% por encima del mes anterior.

Línea de indigencia

7.512 pesos costó el mes pasado una canasta básica de alimentos exclusivamente, contra los $7.366 calculados en el informe del mes anterior. Determina la Línea de Indigencia para una familia tipo.

En Nación

En enero, el Indice de Precios al Consumidor Nacional subió 1,8 pecto del mismo mes del 2017, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Impactó por subas en alimentos, naftas y gastos en turismo.