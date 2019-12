Este verano habrá menos agua por la falta de precipitaciones níveas en la cordillera y eso hace que lo diques generen menos electricidad, pero según expertos, eso no afectará la provisión de energía para la provincia. En el sector eléctrico pronostican que habrá suficiente capacidad de abastecimiento, tanto desde la generación local, como desde la de transporte para pasar el verano que, para colmo, además de la sequía se avecina bastante caluroso según los pronósticos. Juega un papel importante contar con la Línea Eléctrica de 500 MW, que permitirá traer la energía faltante desde otras fuentes del país, a través del Sistema interconectado de Transporte, como también el aporte que está realizando la generación solar a la provincia. Así lo aseguraron a DIARIO DE CUYO Gustavo Dondero, desde la transportadora Distrocuyo, y Eduardo Tejada, Gerente general de Energía San Juan.



Aclararon que no se está exento de que ocurran fallas técnicas en los equipos, como eventualmente sucede en cualquier época del año; pero que no tienen nada que ver con problemas de desabastecimiento de energía, que por suerte está descartado este verano, según las eléctricas.



El dato cobra interés en momentos en que se conoció que por la crisis hídrica los diques sobre el río San Juan -Caracoles, Punta Negra y Quebrada de Ullum- ya están generando un 39% menos de electricidad que a esta altura del año pasado (ver recuadro).



""Se espera una situación normal, con suficiente capacidad de abastecimiento, tanto desde la generación local como desde la de transporte, a partir de la vinculación de la línea de 500 MW", dijo Dondero. Añadió que la generación hidráulica, aunque será menor, sumada a la generación solar que hace su aporte cuando hay sol en hora diurnas (justo cuando es mayor la demanda), y la línea de 500 que además tiene de respaldo a la línea de 220 que opera Distrocuyo, contribuyen a tener ""una mayor holgura para abastecer la demanda". Dondero estimó que la provincia de San Juan puede tener una demanda de máximo requerimiento promedio de 500 MW que podrán ser resueltos con los factores que enumeró, es decir, diques, plantas solares y líneas de transporte eléctricas.



Por su parte, Tejada, desde la distribuidora eléctrica, coincidió en el pronóstico del colega de la transportista. ""Los diques van a estar complicados por bajo nivel de precipitación nívea, el agua que hay va a ser para riego y consumo humano, y evidentemente se va a generar electricidad cuando se pueda" admitió, pero inmediatamente aseguró que ""el nivel de abastecimiento, y la conexión que tiene San Juan, bajo ningún aspecto va a estar comprometido" aseveró.



El directivo expresó que con respecto a la distribución ""estamos muy bien" y hasta aventuró a decir que ""no vamos a tener problemas". Pero, aclaró, que abastecimiento eléctrico no tiene que ver con la posibilidad cierta de que ocurran cortes de luz. ""Sí van a haber fallas, como siempre las hay en verano, en invierno, todo el año, en cualquier momento. Pero lo importante es que no vamos a tener problemas de abastecimiento en la provincia", dijo Tejada.



Dondero agregó que la provincia está bien parada en el tema eléctrico y con capacidad suficiente. ""También es cierto que el sistema eléctrico sanjuanino depende de la línea de 500 MW, y aunque las fallas no están exentas, tiene un umbral de falla muy baja", opinó.



En Distrocuyo aseguran que la debilidad que tiene la provincia es la zona de Cañada Honda, en Media Agua, en Sarmiento. ""Allí hay demanda insatisfecha de emprendimientos productivos, con riego por goteo, que no pueden ser abastecido por falta de capacidad de transporte" dijo Dondero. Agregó que hace falta construir otra estación transformadora a la ya existente, pero que el EPRE se opone. Pero Tejada opinó que no es necesaria esa obra y lo contradijo. ""Nuestras redes están en condiciones de abastecer este verano la zona, salvo alguna falla", dijo.

Falta de agua en la cuenca del río

Uno de los efectos de la crisis hídrica, que apunta a ser una de las más prolongadas de la historia provincial, es que la generación hidroeléctrica de los tres diques, Los Caracoles, Punta Negra y Quebrada de Ullum, es 39% menor a diciembre del año pasado. Es que mientras en ese mes se llegaron a generar 140 MW en total, ahora cayó a 85,46 MW. Incluso la presa de Caracoles dejará de turbinar el 26 de diciembre, según las cuentas que sacan en Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), por la falta de agua. Carlos Larisson, director del EPSE, dijo que por estos días el esfuerzo está centrado en mantener la mayor cantidad de agua posible en el Dique de Ullum, por el componente turístico. A Caracoles le seguirá Punta Negra que dejará de generar en junio de 2020 y la única fuente será Ullum.



Pronóstico de agua



En octubre pasado el Departamento de Hidráulica dio a conocer el pronóstico hídrico de derrame del río San Juan para la temporada, que indicó que río San Juan alcanzará 659 hm3, un 38% menos que el ciclo actual, que llegó a los 1.060 hm3. En ese momento se anticipó que de continuar la falta de agua podría afectar en un futuro la generación de los diques.

Cortes de luz

1,56 es la cantidad de interrupciones de electricidad que afectaron a los usuarios sanjuaninos en 2018, frente a 4,15 y 3,99 de Edesur y Edenor en Buenos Aires, según el anuario del EPRE