Pese que todos dicen que la economía se rige por el valor del dólar oficial, desde sectores locales de la industria, la minería, productivos y de construcción consultados ayer no descartan que vayan a producirse aumentos de precios en un futuro mediato, a raíz de la escalada del dólar informal. Esta semana el dólar blue tuvo una fuerte escalada -subió $10 en 4 días- y ayer cerró a $175, el nivel más alto en 8 meses (ver El mayor...). Si bien es cierto que el dólar oficial se mantiene estable, aseguran que la brecha tan grande con la divisa del mercado informal puede incidir en ajustes porque los formadores de precios ante la incertidumbre del rumbo que pueda tomar la economía, buscan "cubrirse" de posibles devaluaciones y entonces toman como referencia al valor del dólar blue.

Gustavo Fernández, desde la Unión Industrial de San Juan, dijo que la divisa informal siempre es mirada como una "referencia" para los insumos importados que utiliza y consume la mayoría de las industrias. "Si bien las importaciones tienen que ver y se manejan a través del dólar oficial, el blue marca las expectativas de lo que puede ocurrir con el dólar oficial, y a mayor brecha es mayor el riesgo y mayor la incertidumbre sobre una posible devaluación, con lo cual muchos importadores a veces suelen tomar protección o suelen cubrirse un poco mirando siempre el dólar blue a la hora de fijar los precios de insumos importados. Esta es la lógica con la que se mueven", opinó. ""Todo lo que consume la industria minera, por ejemplo, dentro del país como lo que se usa en perforaciones está asociado a productos importados y tienen que asumir costos en dólares a otra referencia que no es la oficial", añadió y dijo que otro que pierde competitividad es el sector agroexportador que liquida divisas a dólar oficial y muchos productos que compra están al dólar blue". Raúl Cabanay, vicepresidente de la Cámara Minera, también aseguró que todos los sectores que trabajan con insumos importados terminan comprándolos al valor del dólar informal. ""No veo que el gobierno tenga un plan económico claro", dijo y añadió que el hecho de que exista un dólar oficial y otro informal no es bueno, porque presiona sobre los precios en el mercado interno. ""En el corto plazo y en la mayoría de los casos, no debería impactar en los precios de la construcción porque las importaciones se siguen rigiendo por el dólar oficial. Lo que pasa es que en algunos casos puntuales se generan expectativas y quien tiene guardado stock decide subirlo de precio", dijo Julián Rins, desde la Cámara Argentina de la Construcción. ""A medida que la brecha (con el dólar oficial) sea más grande y más tiempo se mantenga, eso puede impactar más", sostuvo el empresario. En igual sentido opinó Guillermo Cabrera, referente del sector ferretero. ""Es cierto que las empresas se manejan con el dólar oficial, pero eso es hipotético. Bajo la mesa algunas sí se mueven con el dólar blue" indico. Agregó que habrá que esperar unos días para ver el real impacto en los precios de los materiales que hasta ayer no habían aumentado, y sostuvo que el sector es un termómetro: cuando las empresas mandan nuevas listas de precios, es porque está firme el aumento del dólar, aseguró. Cabrera agregó que el sector está preocupado "porque no se ven señales claras, hay un gran desconcierto y todo el mundo especula".

En San Juan el dólar blue llegó a 175 pesos, pero nadie tenía billetes para vender a los compradores.

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Gimenez, relativizó por ahora que vaya a tener un efecto significativo el salto del blue, al fundamentar que el comercio se rige al valor del dólar oficial. ""El incremento de precios que se verifica hoy está en relación con la alta inflación que existe, y el dólar oficial, que es por el que se realizan las operaciones de comercio exterior, presenta atraso respecto de los índices de inflación. El denominado dólar blue tiene que ver el mercado financiero no formal, y normalmente lo afectan las expectativas del momento", afirmó. Pero otra fuente del sector exportador afirmó que los formadores de precios "miran el movimiento del dólar paralelo, y se cubren los precios con los incrementos que percibe en ese mercado". Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros, opinó como Gimenez en que la economía se maneja con el dólar oficial, y agregó que ""el valor del dólar blue es manejado por la especulación financiera que crea en la gente el temor de una gran devaluación".

El mayor salto en ocho meses

Los últimos cuatro días de la semana pasada el dólar blue aumentó fuerte y cerró ayer a $175, un salto de cinco pesos en un día y de 19 pesos en lo que va del mes. Con esto llega a un pico que no tocaba desde hace ocho meses y le saca ocho pesos de ventaja al dólar ahorro. La divisa había arrancado el martes (el lunes pasado fue feriado) en $165 y se fue acelerando con el paso de los días. En Clarin lo atribuyen a la decisión del MSCI, que degradó a Argentina de mercado emergente a "standalone", lo que provocó que cayeron los precios de los bonos y acciones argentinas.

El pico anterior del blue fue de $195 a fines de octubre de 2020. Con los $175 de hoy está $8 arriba del dólar ahorro. Y la brecha con el dólar mayorista, que hoy cotiza a $95,60, llega a 83%.