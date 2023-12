Luego de permanecer congelado por un año el precio del pasaje de colectivo, el valor se actualizó en un 233,33 por ciento y elevó la primera sección de 60 a 200 pesos desde el 16 de enero. Ese mismo porcentaje se trasladará al costo del viaje a los departamentos alejados, los que tienen tarifas diferentes (ver infografía), según confirmaron la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina. Además, la titular de la cartera dijo que el acuerdo con el sector del transporte "es hasta febrero inclusive", por lo que indicó que en marzo "ha quedado abierto un canal de diálogo con las empresas. No podemos tener una tarifa estática, que es lo que ha pasado en 2023". A su vez, Molina también expresó "que queda abierta la charla".

El acuerdo con la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) se selló el jueves por la noche tras intensas negociaciones con el Gobierno. Hasta noviembre, la provincia venía aportando 2.195 millones de pesos en compensaciones para mantener el valor de la tarifa. Así, el secretario de Tránsito y Transporte explicó que durante diciembre, enero y febrero, inclusive, "hemos acordado mantener el subsidio con el mismo monto que se venía pagando. Va a haber este mes un refuerzo excepcional por el aguinaldo (para los choferes), en el orden de 200 millones de pesos que aporta el Gobierno, para no resentir el servicio".

En ese marco, desde el Ministerio de Gobierno explicaron que, al mantener el mismo monto del subsidio, "los costos van a ser cubiertos, en parte, con la tarifa". En cuanto a los fondos que son enviados desde la administración nacional y que están en el orden de los 400 millones de pesos, Molina señaló que "está todo preparado para que Nación pueda emitir la parte del subsidio que le corresponde. Será para diciembre, que se liquida en enero". Además, aclararon que la provincia se encuentra haciendo las gestiones para 2024, pero "no tenemos confirmación", indicó Palma.

Tras el acuerdo, Molina expresó que "queda abierta la charla. Hay que ver qué va a pasar con la macroeconomía, cómo impactan las medidas nacionales. A partir de ahí ya no es algo que provincia pueda manejar. Entonces, si a nivel nacional se consigue estabilizar la economía, la charla será de una manera. Si no se estabiliza, tendremos otro tipo de charla". Así, Palma destacó que "ha quedado abierto un canal de diálogo con las empresas. No podemos tener una tarifa estática, que es lo que ha pasado en 2023. Por eso, a lo mejor hoy se ve mayor el salto. La tarifa debió actualizarse a mediados de este año".

El secretario de Tránsito y Transporte explicó que, para determinar el precio de las tarifas para los viajes a los departamentos alejados, se aplica el mismo porcentaje que se realizó para la primera sección, dado que, a la hora de acordar con los empresarios del transporte, "se discute por una tarifa base. A partir de ahí, se traslada a los cuadros tarifarios". Partiendo de esa base, DIARIO DE CUYO calculó el porcentaje de incremento que sufrirá el pasaje (233,33 por ciento) y lo aplicó al cuadro de precios que rige para las zonas alejadas hasta el 15 de enero. El monto también se aplicará a Jáchal, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia.

En cuanto al valor del pasaje escolar, también tendrá un incremento: de 20 pesos que los estudiantes pagaban hasta el final de este ciclo lectivo, a partir del 16 de enero deberán abonar 66 pesos para afrontar el viaje a la escuela, aunque la actividad comienza a darse en febrero.

Además, desde el Gobierno resaltaron que se mantendrá el descuento del 55 por ciento para quienes tengan que pagar la tarifa social (jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, entre otros). Por otro lado, Palma también confirmó que "la provincia se hará cargo del transbordo", por lo que se mantendrán las condiciones actuales: la combinación gratuita o con descuentos, según las distancias.