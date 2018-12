Operaciones. El sábado y el lunes fueron días de mucho movimiento en el microcentro sanjuanino por las ventas navideñas.

Mientras que a nivel nacional las ventas navideñas cayeron un 9% frente a la misma época del año pasado, medidas en cantidades, porque el consumidor este año gastó menos y priorizó vacaciones y escapadas por sobre el consumo de bienes, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en San Juan treparon un 1,2%, según el relevamiento que todos los años confecciona la Cámara de Comercio. Y atribuyeron el fenómeno local a la inyección de dinero extra en el mercado por el aguinaldo de los estatales y el pago del plus de fin de año en el sector privado. El ticket promedio a nivel nacional fue de 870 pesos y en la provincia se ubicó apenas por debajo, en 850 pesos, un 2,3% menos.



En San Juan los rubros que lideraron las ventas fueron los alimentos y bebidas, la indumentaria y el calzado. Y para destacar hubo poco movimiento en el ámbito de las jugueterías, es decir que los compradores priorizaron la mesa navideña antes que los regalos para dejar al pie del arbolito. También se realizaron menos operaciones con tarjetas, mientras que si bien en la Capital el ticket promedio rondó los 850 pesos, en los departamentos de Rawson, Rivadavia, Pocito y Caucete el comportamiento fue similar, y lo único que varió fue el ticket promedio, que fue un 20% menor.



"En líneas generales los comerciantes estamos satisfechos porque las ventas venían mal y recién entre viernes, sábado y el lunes se logró revertir la tendencia", dijo Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio.



Otro dato es que el año pasado las ventas locales habían trepado un 8% con respecto al 2016, mientras que el ticket promedio rondó los 700 pesos.



A nivel nacional, el año pasado se había registrado un crecimiento del 0,8%, que contrasta con la fuerte caída de las operaciones de este año.



El dato positivo de la provincia contribuye a mejorar el ánimo de los comerciantes. Es porque,



según las estadísticas de la Cámara de Comercio, a excepción de febrero, cuando las ventas treparon un 1,4%, el resto de los meses los números han sido negativos. Y la peor caída se registró en noviembre pasado, cuando las operaciones cayeron un 9,2% con respecto a octubre. Fue el peor número del año, superior incluso a octubre, que había sido del 6,7%.



El informe de la CAME fue confeccionado entre el 22 y 24 de diciembre en 2.380 comercios pequeños y medianos del país. Y como datos sobresalientes reveló que en los locales de venta al público, las operaciones bajaron un 10,6%, mientras que en la modalidad online subieron 4,3%.

Promedio

850

Son los pesos del ticket promedio de compras en la provincia. En el orden nacional estuvo un poco más arriba, en los 870 pesos.

Los juguetes



Si bien el informe de la Cámara de Comercio señala que no se registró una gran cantidad de operaciones en el rubro de los juguetes, cabe consignar que estos artículos llegaron para esta temporada con subas moderadas de entre un 20 a un 30%, mucho menos que la inflación, estimada en un 45% al cabo del año. El menor incremento lo atribuyeron a que, como las ventas venían flojas, los mayoristas tenían temor de quedarse con la mercadería al no poder venderla y que por eso moderaron las subas.



En un relevamiento de este diario los empresarios del rubro afirmaron que había muchas operaciones con tarjeta de crédito porque la gente se está animando a usarlas de nuevo. Los presentes más demandados estuvieron arriba de los 1.000 pesos.