Panorama. En una tradicional casa de cambios de la calle General Acha había varios clientes haciendo consultas y varios se animaron a cerrar operaciones, aunque por montos pequeños.

Luego del nerviosismo del lunes por los resultados de las PASO del domingo, cuando las casas de cambio en San Juan hasta frenaron las operaciones por la incertidumbre con el valor del dólar, ayer se reanudaron con una importante demanda en el mercado minorista, según fuentes del sector. Se hablaba de hasta un crecimiento del 40% en las transacciones con respecto al viernes. Así, por la mañana, la divisa norteamericana se llegó a cotizar a $62 pero, con el correr de las horas bajó a $59. No ocurrió lo mismo en el mercado mayorista, en el que se manejan otro volumen de negocios, donde la compra-venta cayó sensiblemente y se abrocharon pocos tratos.



"A pesar de la fuerte suba del dólar, creció fuerte la cantidad de operaciones", dijo Alejandro García, gerente de Montemar Compañía Financiera. "Siempre se repite lo mismo, cuando sube el precio, crece la demanda", explicó el directivo, con referencia al mercado minorista.



En el segmento de los préstamos personales, el directivo dijo que todavía no hubo un ajuste de las tasas, que rondan entre el 6,5 al 9,5% mensual. Para operaciones de plazo fijo la tasa oscila entre el 35 al 50% anual, con una suba de entre 3 a 4 puntos desde el viernes.



Según datos de Infobae, el dólar ascendió un 48% en lo que va de 2019, más de 20 puntos porcentuales por encima de la inflación del período.



En el caso del mercado mayorista, ayer se registraron muy pocas operaciones por la alta fluctuación de la divisa norteamericana, según dijo Fernando Kainer, desde Magui Express.



En la zona de las casas de cambio podía apreciarse por la mañana que había una importante cantidad de gente observando las pizarras de valores y haciendo consultas y muchos se animaban a cerrar tratos.



En el caso de los mercados financieros, muchos tenedores de acciones sanjuaninos decidieron liquidar activos para refugiarse en el dólar, según explicó Jaime Rodríguez, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de San Juan. El llamado dólar Bolsa para la venta se cotizaba ayer en la mañana a $58. La Bolsa de Comercio tiene en la provincia unos 1.500 clientes, mientras que el agente es San Juan Bursátil.



En ese sector, la tasa de caución bursátil, asimilable al plazo fijo, era del 85% para operaciones de un día de plazo y del 90% para las de 7 días.



Desde Global Market Valores SA, su presidente, Miguel Angel Cañada, coincidió en que muchos tenedores de acciones apelaron a venderlas para irse al dólar. "Lo aconsejable es tener una canasta de títulos y acciones para no perder", dijo el directivo.



La otra opción para obtener financiación en San Juan, sobre todo en el sector de las pymes, es a través del descuento de cheques. La tasa en la Bolsa de Comercio era ayer del 52%, cuando el viernes era del 45%. Es decir que trepó 7 puntos por efecto de la incertidumbre de las PASO.



En el caso de los bancos que operan en la plaza local, hubo reticencia a informar sobre el movimiento y las tasas de préstamos. Según fuentes del sector, la mayoría de las entidades no había tocado las tasas todavía, pero para hoy sí se esperan novedades.





"No hay que tomar decisiones por las emociones sino asesorarse convenientemente". JAIME RODRÍGUEZ - Vicepresidente Bolsa de Comercio



Bancos



En las entidades crediticias de la provincia, según fuentes del sector, había mucha incertidumbre a la hora de decidir tomar un crédito ya sea personal, y ni qué hablar de construcción de vivienda, que prácticamente han desaparecido del mercado como opción por las altas tasas vigentes.

Divisa

3 Fue la variación en pesos de la cotización del dólar por la mañana al cierre por la tarde.

Suba

40 Fue el porcentaje de crecimiento de las operaciones de compra-venta de dólares.