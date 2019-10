Lleno. El Barrena Guzmán lució colmado de público, integrado por funcionarios, legisladores nacionales y provinciales, autoridades departamentales, empresarios y gremialistas.

Tanto el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, como quien se perfila para ser el canciller de su eventual próximo gobierno, Jorge Argüello, coincidieron ayer en dar su apoyo a dos de los temas que ocupan el centro de la la agenda de la gestión de Sergio Uñac como son la obra del túnel de Agua Negra y la minería.



Fernández, en un Encuentro Sectorial con la Industria Minera en el nuevo edificio de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero inaugurado ayer, dijo que en su futuro gobierno "mis principales aliados van a ser los que exportan y en eso la minería va a tener un rol central". Y agregó: "cuenten conmigo para hacerlo con la transparencia y ética que hacen falta y estoy seguro de que lo vamos a hacer" (Ver página 7).



Después, en el centro de exposiciones Barrena Guzmán, en el marco del "Coloquio Integración y Desarrollo, hacia una Industria Nacional con un fuerte perfil externo: estrategias y herramientas", Argüello sostuvo que "el túnel de Agua Negra está llamado a ser un eslabón más dentro del Corredor Bioceánico Central y es estratégico porque unirá Porto Alegre con el Puerto de Coquimbo, garantizado la salida al Pacífico no sólo a San Juan sino también a La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, a lo que debemos sumar a Brasil, Uruguay y Paraguay".



El actual integrante de los equipos técnicos de Fernández, habló primero de las dificultades que tendrá la próxima gestión. "Las aguas en las que deberá navegar el próximo gobierno serán absolutamente inciertas", para lo que deberá llevar adelante proyectos de integración regional "con intereses permanentes y compartidos". Y en esa línea señaló que hará falta infraestructura para comerciar de un océano a otro. Ahí aparece la obra del túnel como "uno de los pasos principales para la salida de la producción no sólo de Argentina sino de la región sudamericana".



Las palabras sonaron muy bien en auditorio integrado por funcionarios del Gobierno provincial, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, empresarios y representantes gremiales. Y en un momento en el que hay una fuerte preocupación en el Gobierno sanjuanino porque el proceso de licitación para la construcción del túnel se encuentra paralizado debido a que en Chile consideran que el costo excede los 1.500 millones de dólares que aportará el BID para los trabajos y a que también en la administración macrista no se notan señales de interés en seguir impulsando la megaobra.



En su explicación, Argüello consignó que la importancia de llevar adelante el trabajo radica en que "el eje económico del mundo, la población, la riqueza, se están trasladando del Atlántico al Pacífico y por eso es estratégico conectar ambos océanos".



"Si logramos una interacción entre Argentina y Chile, estaremos integrando el Mercosur con la Alianza del Pacífico y empezando a concretar una asociación basada en intereses permanentes de las partes", sostuvo.



No es la primera vez que desde el Frente de Todos hay señales de apoyo a la megaobra. Hace casi tres semanas atrás, en un encuentro que mantuvieron Uñac con Fernández, el presidenciable manifestó su respaldo y hasta después se reunió con Luis Moreno, titular del BID, la entidad financiera internacional que está dispuesta a aportar los recursos para los trabajos.



"Se trata de un sueño que está por ser cumplido y vamos a trabajar fuertemente por eso", dijo Argüello.