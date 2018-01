Algunos exportadores locales están conformes con el precio que alcanzó el dólar en el arranque del 2018, porque les permite mayores ingresos al vender al exterior. Otros dicen que la divisa está aún muy retrasada respecto a la inflación del año pasado y los costos, y un tercer grupo dice que el valor alcanzado está bien, mientras no se traslade a los precios de costos y una mayor inflación. No hay homogeneidad en las opiniones y la variedad marcha al ritmo de la conducta que ha venido teniendo el dólar en los últimos días: el 2 de enero arrancó el 2018 a $18,41 y el viernes pasado cerró a $19,57, de acuerdo a los datos de cotización del Banco Central que obviamente difieren en los bancos y en las provincias, donde siempre son más altos. En el medio de esta fuerte volatilidad con que viene operando, tuvo picos donde superó los $20. Lo concreto es que en lo que va del mes la divisa norteamericana ha aumentado un 6,30 %, un salto fuerte en tan poco tiempo, que ayudó a compensar el atraso cambiario del que se quejan tanto los exportadores. El año pasado, el dólar minorista subió un 17%. Arrancó el año a $16,16 y cerró diciembre a $18,92. Pero ese aumento estuvo casi ocho puntos porcentuales por debajo de la inflación en el mismo lapso. En el sector mostero y minero se mostraron mayormente conformes con el valor de la divisa. En la Cámara de Exportadores y el sector agrícola dijeron que pese a la mejora, aún no se cubren los costos de producción. Ricardo Martínez dijo que los costos aún son caros, pero que el dólar no puede subir más porque causaría inflación.

Las opiniones

ANTONIO GIMENEZ Pte. C. de Comercio Exterior

El costo que alcanzó en el 2017 no ha cubierto la inflación que fue del 23 o 24% y en cambio sí subieron los costos. Si este año el dólar va a seguir con ese desfasaje no habrá mejora. Con el precio del dólar actual la exportación está un poco mejor, pero no sabemos el comportamiento que tendrá a lo largo del año. Dicen que el dólar futuro podría estar en 20 pesos pero aún así sigue atrasado. Hoy con lo que cobramos por la exportación no se cubren los costos de producción. Las economías regionales siguen todavía sin la atención que requieren para recuperarse.

FERNANDO MORALES Pte. Cámara del Mosto

Hoy el dólar nos favorece, siempre y cuando no sea también un factor para inflar algunos costos como la energía. Obviamente que ayuda, pero venimos de años tan malos en volumen que este ajuste del dólar no lo compensa. Vendíamos 125 mil toneladas promedio antes de las dos ultimas cosechas que fueron muy malas y en este año estaremos cerrando cerca de las 60 mil toneladas, o sea, una caída del 50%. Hoy la problemática del mosto está más ceñida a la disponibilidad de materia prima que al tipo de cambio, que si bien un poco más alto ayuda, no termina de ser definitorio.

JAIME BERGÉ Pte. Cámara Minera

Está mejor el precio del dólar así, le ha dado un respiro al sector. Pero se ha atrasado en los últimos tres años alrededor de un 10%, probablemente el precio ideal al día de hoy debería ser 21,70 pesos. No obstante, dentro de lo bajo que llegó a estar, hoy está más o menos aceptable. El precio entre 21 y 22 pesos sería lo ideal para las exportaciones mineras. Nosotros pensamos que en el 2018 el dólar va seguir la inflación que está programada, es decir que estimamos que a fin de año va a estar en 22 o 23 pesos. Pero será negativo si también va a subir el combustible y el salario.

RICARDO MARTINEZ Exp.minero, cons. y agro

Considero que todavía no llega a los niveles para empatar con la inflación. Los costos internos nuestros siguen caros en dólares. Todo el mundo sabe el efecto de tener un dólar alto en el esquema inflacionario para los sueldos y precios. Como exportador sin duda que el dólar debería valer más, pero con los desajustes inflacionarios que tenemos sería muy negativo. Espero que haya mayor inversión y producción que es la única manera de salir de esta situación. Hay una franca especulación con las tasas en Argentina, con ese nivel de tasas es imposible que el dólar no siga subiendo.

ALFREDO FIGUEROA Productor tomates/ajos

En los 19 a 20 pesos medianamente podemos exportar. El problema es que nuestros costos internos se elevan tanto cuando el dólar se mueve un poquito. Los productos que usamos son la mayoría importados y aumentan con la divisa. Pero, sí, necesitamos un dólar a 20 pesos para poder exportar nuestros productos, y para todo los que es uva, mosto, necesitamos un dólar elevado. Los aumentos del dólar no se notarían tanto si lo hubieran dejado oscilar gradualmente. Creo que no va a subir mucho más en el año. Ojalá vaya al ritmo de la inflación para que no tengamos estos golpes a fin de año.

JOSE "CATUCO" MOLINA Pte. C. Productores Vitícolas

El impacto del aumento de la divisa aún no lo vemos en los costos. Estaría bien el precio que tiene ahora si no subieran las facturas de luz, impuestos y combustible; pero con las facturas que nos han llegado ahora creo que no mejoró mucho la competitividad. Eso pasa por el aumento tremendo del gasto público, que genera inflación. Entre 2003 y 2006 tuvimos un dólar competitivo y con inflación del 7% anual. Hoy el aumento del tipo de cambio, con inflación, se licúa rápido. No creo que el dólar siga subiendo tanto. Los grandes capitales seguirán jugando a las Lebac que tienen tasas al 28%.