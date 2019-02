Elegidos. Los cortes que más salen en las carnicerías locales son el asado para los domingos y la carne para milanesas durante la semana.

Comerse un asado el domingo, una tradición de los argentinos a la que los sanjuaninos también le hacen honor, está cada día más difícil de satisfacer. Es porque el precio de la carne aumentó en apenas un mes y medio del 2019 casi un 40%, una cifra similar a la que había registrado el producto durante todo el año pasado, incluidas las fiestas de fin de año. En el sector lo atribuyen a las fuertes lluvias en la zona de la Pampa húmeda, que dificultó la salida de animales de los campos para la faena, y a que están creciendo las exportaciones, lo que estaría incidiendo en el mercado interno.



Un relevamiento de DIARIO DE CUYO en comercios del rubro arrojó que durante el 2018 el valor del kilo de carne había aumentado alrededor de un 40%, un fenómeno en el que había tenido que ver la fuerte escalada inflacionaria. Y lo particular fue que para las fiestas de fin de año, contra lo que suele suceder otros años, los valores se mantuvieron estables. Pero apenas arrancó el 2019 los abastecedores empezaron a llegar a las carnicerías con incrementos semanales, que ya suman entre el 35 al 40%.



Rodolfo Muñoz, desde el Nuevo Vasco, comentó que a pesar de los incrementos las ventas no se han resentido y que la demanda se mantiene firme.



Desde Puesto Corral, Duilio Graffigna dio a conocer que las nuevas listas de precios son la constante. En su negocio, que comercializa novillo de primera, el kilo de asado cuesta 300 pesos, mientras que la punta de espalda, un corte netamente sanjuanino que cada vez gana más adeptos, cuesta 350 pesos. En diciembre pasado, el mismo corte valía 260 pesos el kilo. La carne para milanesas, como bola de lomo, nalga o cuadrada, cuesta 300 pesos el kilo.



Hay otras opciones un poco más económicas. En el Súper de calle General Acha se encuentra el local de Carnes Argentinas. Allí, Nicolás Molina dio a conocer que el kilo de asado se consigue a 240 pesos, las costillas a 200 pesos, la punta de espalda a 270 pesos y la carne para milanesas a 290 pesos. Un corte más económico, que se puede usar para el puchero o para cocinar en el disco, como es el osobuco, cuesta 130 pesos el kilo.



El impacto de los incrementos provocó que durante 2018 la industria frigorífica sufriera una disminución en el consumo de 3 kilogramos per cápita, pasando de los 62 kilos por persona a los 58 kilos anuales. A la par hubo mayor consumo de pollo y cerdo.



En el sector creen que la escalada de precios no va a ceder sino que, por el contrario, se va a mantener en los próximos meses, junto con los índices inflacionarios (ver aparte).



Otro fenómeno que se está pronunciando, sobre todo en las carnicerías de barrio, es que lo clientes piden 50 a 100 pesos, por ejemplo, de carne molida, que la hacen rendir para hacer un tuco o como complemento de un guiso. El kilo de molida común cuesta 150 pesos y de especial unos 250 pesos. Si se trata de novillo de primera, los valores aumentan.

El pollo no se quedó atrás



Aunque no en la misma proporción que la carne, el kilo de pollo también sufrió este año los efectos de la escalada inflacionaria. En las avícolas y comercios del rubro consultados estiman que el incremento durante los primeros 45 días del año ronda el 30%.



Roberto Castro, de Avícola Coria, con negocio en el Súper de calle General Acha, dijo que los precios no paran de crecer. Así, el kilo del producto está en los 70 pesos, el kilo de muslo a 90 pesos, la pechuga a 165 pesos, la suprema a 145 pesos y la docena de huevos a 60 pesos.



El año pasado, el pollo, un alimento infaltable en las celebraciones de fin de año, sufrió un incremento de un 15% en las últimas dos semanas de noviembre y para las fiestas trepó otro 20%.



El pollo suele ser el sustituto al que acuden las amas de casa cuando se incrementa el valor de la carne, pero lo que sucede es el kilo del producto tampoco ha dejado de subir, lo que complica la decisión a la hora de llevar un plato de comida a la mesa sanjuanina. Al igual que pasa con la carne, estiman que los precios seguirán creciendo.

La inflación de enero creció 2,9% en el país



Según datos del INDEC, la inflación de enero a nivel nacional fue del 2,9%, provocada por el incremento de alimentos, bebidas y artículos para el hogar. El índice se ubicó por encima del 2,6% de diciembre y del 1,8% de enero del año pasado. En Cuyo se registró la misma cifra que en el país.



Este aumento de la inflación explica que el acumulado de los últimos 12 meses que en diciembre fue del 47,6% se elevó, en enero, al 49,3%.



Los precios de los alimentos que más aumentaron fueron la carne (entre el 6,5 y 7,1%, según los cortes), leche fresca (+5,5%), pan y galletitas (+2,1 y 4,7%) y gaseosas (+ 6,2%). Entre los artículos para el hogar, aumentaron 11,2% el champú, 7,8% el jabón en polvo, 7,5% detergente líquido y 6% la lavandina.



Por regiones, los datos se distribuyen de acuerdo al siguiente detalle: con el 3,4% el Noreste encabeza el ranking inflacionario de enero, seguido con el 3,2% del Noroeste, 3% Patagonia, 2,9% Cuyo, incluida San Juan, y región Pampeana y 2,8% Capital y GBA.