Además de los incendios, otra de las secuelas del viento Zonda es el daño a los invernaderos hortícolas de la provincia. Las fuertes ráfagas de viento registradas el miércoles y con menor intensidad el jueves, en distintos puntos de la provincia han provocado destrozos en invernaderos donde se cultivan tomate, zucchini, zapallitos, pimientos y berenjenas. Ayer se conoció que los integrantes de la Asociación de Productores de Cultivos Bajo Cubierta han salido a hacer relevamientos de los daños en los departamentos de Santa Lucía, Albardón, Chimbas, Angaco y Pocito, entre otros; y en el gobierno esperan los resultados de ese peritaje para decidir las medidas que se van a tomar.

Desde el Ministerio de Producción, el secretario de Agricultura, Marcelo Balderramo, dijo que no se descarta brindar algún tipo de ayuda extra para el sector afectado por la contingencia climática. Es que si bien el gobierno de San Juan dispone de un Seguro Agrícola para los productores, para que estos puedan cubrir los daños climáticos, resulta que esta cobertura comienza a tener vigencia recién a partir del 1 de septiembre de cada año. ""He hablado con miembros de la Asociación y la semana próxima van a tener los resultados del relevamiento al detalle. El gobierno tiene a disposición los créditos blandos para el sector que se pusieron en marcha esta temporada (ver Créditos disponibles), pero aparte se verá qué daños ha producido esta contingencia climática y ahí se va a valorar. No se descarta alguna ayuda", indicó el funcionario.

De acuerdo a un sondeo realizado ayer en el sector, las ráfagas del Zonda han provocado desperfectos en los plásticos de polietileno y las mallas de estas instalaciones. También se han visto afectadas las mantas térmicas que cubren las plantaciones de tomates, sin contar las mangueras de riegos por goteo que se quemaron a raíz de los incendios en Medano de Oro.

Marcos Pantano, productor de Albardón y presidente de la Asociación que nuclea al sector, dijo que en su caso los daños no han sido mayores porque los plásticos los había puesto hace poco, "pero sé que hay mucha gente que sí ha sufrido pérdidas". Uno de ellos es Mario Torrente, productor de Santa Lucía, que tiene 2,5 hectáreas de hortalizas bajo 17 invernaderos en la zona de la calle Angualasto. "Sí, hay daños considerables. El calor del Zonda dilata el polietileno de los invernaderos, se embolsan, se sueltan y rompen", dijo. En su caso se han roto 9 paños de 2,50 metros de ancho, por 12 metros de largo cada uno, además de detectar ""infinidad" de roturas de menor dimensión. Torrente explicó que si bien las roturas menores se pueden emparchar, ya quedan frágiles y con menor resistencia. Para el caso de los paños enteros, no queda otra salida que remplazar toda el ala, que tiene una longitud de 1.200 metros. El rollo completo de polietileno es importado de España y el costo con mano de obra de colocación ronda los $2.000 el metro. Colocar dos alas completas requiere una inversión de alrededor de $2 millones. Los polietilenos tienen fecha de vencimiento, duran hasta 3 años. Antonio Fernández, productor de Pocito, dijo que en ese departamento además de los daños en invernaderos hay unas 15 hectáreas de tomate temprano bajo "mantas térmicas" que son una especie de tiras plásticas especiales que rozan y cubren las plantas. ""Allí el viento hizo mucho destrozo, aún no se calcula cuántas hectáreas fueron afectadas", dijo. Agregó que también se evalúan las perdidas en mangueras de riego por goteo que se quemaron.

La cantidad

Se estima que hay en San Juan al menos 25 hectáreas de cultivos en invernadero, con un rendimiento de 120 toneladas por hectárea. Los cultivos principales son zapallito italiano, tomate, pimiento, melón y berenjena.

Los costos

2.000 pesos ronda el precio del metro de polietileno importado para invernaderos incluida la mano de obra. Una invernadero completo ronda los $2 millones.

> Créditos disponibles

El Ministerio de Producción lanzó dos líneas de financiamiento para fomentar el cultivo bajo cubierta, a fin de extender la estacionalidad de los cultivos, asegurar el abastecimiento continuo del mercado y alentar producciones a pesar de las variaciones climáticas.

* Para pequeños productores:

Es para productores frutihortícolas de hasta 10 hectáreas, quienes podrán acceder a créditos de hasta $400.000. Para este programa se han asignado un total de $20 millones. Hay que solicitar información en la Dirección de Desarrollo Agrícola. Ignacio de la Roza 316 oeste. Teléfono 4201790.

* Para productores grandes: Una segunda línea de crédito se orienta a productores de hasta 50 ha. Podrán recibir hasta $5 millones con una tasa de interés de 9,9%. Los beneficiarios contarán con un plazo de gracia de 6 meses y 30 cuotas mensuales consecutivas para su devolución.

En total tendrán 3 años para devolverlo. Informes: Fiduciaria San Juan SAPEM: Av. Córdoba 390 este- 1º Piso, Capital. Teléfono 4211591.

> Plan de riego

El Zonda también afectó el plan de riego que tanto costó acordar entre las juntas de riego y la Dirección de Hidráulica: iba a comenzar ayer -por 40 días ininterrumpidos- y finalmente se va a largar el agua el próximo lunes 23. El Director de Hidráulica, Oscar Coria, dijo que los vientos provocaron mucha obstrucción en canales y ramos, por lo que se acordó con las juntas retrasarlo. Andrés Roca, titular de la junta de riego de Caucete, dijo que los regantes del canal del Norte estuvieron de acuerdo porque con la basura acumulada iba a ser contraproducente largar el agua, ya que se iba a perder.