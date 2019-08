Sin enojo. En una reunión de Gabinete ampliado, Macri pidió a sus funcionarios no enojarse sino "ponerse en el lugar" del que no los votó y explicarle que su voto es necesario.

Ante la devaluación del peso argentino generada tras la derrota electoral del oficialismo, el presidente Mauricio Macri anunció ayer la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) sobre quince productos de la canasta básica.



"A partir de la situación que se generó este lunes (tras las elecciones primarias del domingo pasado), tomé una decisión que nunca se había tomado en la historia del país: vamos a eliminar el IVA en los principales alimentos que consumen los argentinos", dijo Macri en un mensaje grabado, mientras crecen los interrogantes por el aumento de precios de la comida.



La eliminación del IVA hasta fin de año se aplicará a través de un decreto que esperan que aparezca hoy en el Boletín Oficial. Alcanzará a productos como el pan, la leche, el aceite, las pastas, la yerba, el arroz y el azúcar. También se aplicará a harina, polenta, yogurt, huevos, pan rallado, mate cocido, té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres.



"Los principales productos que consumen los argentinos pagarán desde mañana 0% de IVA (casi todos pagaban 21%)", afirmó Presidencia en un comunicado.



La medida anunciada por Macri, que busca ser reelecto, tendrá un costo fiscal de 10.000 millones de pesos, informó el ministro de Producción, Dante Sica, en conferencia. Esa cifra se cubrirá con la reasignación de partidas contempladas en el Presupuesto y se espera que impacte de manera progresiva en las cadenas productivas.



"La idea es bajar el impacto del efecto devaluatorio", dijo Sica, y remarcó que "esto no es un control de precios. Los productos son gran parte de la canasta básica. Es para todas las marcas y productos", estén o no dentro de programas como Precios Cuidados.



Sica explicó que este anuncio no impactará en una baja de precios a partir de hoy (cuando se oficialice el decreto), sino que apunta a absorber y amortiguar los costos devaluatorios (generados tras las elecciones) en la cadena de producción.



Macri precisó que esta medida tendrá vigencia hasta fin de año y regirá en todos los puntos de venta destinados al consumidor final. La medida se impulsará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicará en el Boletín Oficial, según dijo Macri en un mensaje difundido en redes sociales. Aseguró ayer que el Gobierno va a "controlar que se cumpla estrictamente".



"Esta no es una medida electoralista", dijo Sica, al agregar que podrían sumar la carne dentro de las medidas. Cuando le preguntaron por medidas relacionadas con el precio de los medicamentos, dijo que no las están evaluando.



Las dudas entre especialistas es si esa rebaja del IVA se notará finalmente en los precios al consumidor (en góndolas) o si servirá para que el comerciante mejore su rentabilidad tras meses de recesión. Por otro lado, otros se preguntan qué pasará en enero de 2020, el límite temporal para esta medida. Tras recientes subas del dólar, el Gobierno anunció ayer que se congelaron las cuotas de los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). El anuncio del IVA y de los créditos hipotecarios, se suma a otras medidas impositivas, laborales y de ayuda social anunciadas el miércoles pasado para frenar el impacto de la devaluación.