Panorama. Las grandes cadenas se sumarán a la rebaja a partir de hoy y los súper sanjuaninos se agregarán entre lunes y martes de la próxima semana.



La medida oficial de eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 13 categorías de productos de la canasta básica de alimentos que dispuso el Gobierno nacional en medio de la crisis económica causada por el resultado electoral del domingo pasado empezó a implementarse ayer en San Juan. La primera en instrumentar la iniciativa fue Café América y para hoy se sumarán otras importantes cadenas de supermercados como el híper Libertad, Walmart y los Changomas y Carrefour.

En el caso de los comercios agrupados en la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa), recién podrían poner en marcha la rebaja entre lunes y martes de la semana próxima, según adelantó Mario Gee, vocero de la institución.

El Gobierno nacional anunció el jueves el propósito de quitar el 21% del IVA a una serie de productos que forman parte de la canasta básica de alimentos en un intento por llevar un alivio a los consumidores, que se han visto afectados desde el lunes pasado por la fuerte suba de la mayoría de los productos de consumo. Por ejemplo, según un relevamiento de este diario, aceites y harinas registraban incrementos de entre el 15% al 20%, que iba a terminar en los próximos días con incrementos en su derivados, por ejemplo toda la línea de panificados.

Los artículos incluidos en la eliminación del impuesto son pan, leche fluida y ultrapasteurizada, aceite de girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures, huevos y azúcar.

El primero es adherir a la iniciativa oficial fue Café América, según confirmó ayer por la tarde Carlos Icazati, gerente de la cadena. "Desde este momento ponemos en marcha la rebaja", dijo a las 18 de ayer.

En el caso de la cadena Walmart y los Changomas, anunciaron mediante un comunicado de prensa que a partir de hoy "todos los clientes podrán encontrar más de 1.500 productos, en 13 categorías, sin IVA". Y que los productos iban a estar disponibles en las 92 tiendas que la cadena tiene en el país.

También se sumarán a partir de hoy el híper Libertad, al igual que el Carrefour. En el caso de los súper sanjuaninos se agregarán entre lunes y martes de la próxima semana.

La demora de la implementación, en algunos casos, se generó porque había dudas en las instrumentación. Es que, según fuentes del sector supermercadista, los sistemas de todos los puntos de ventas del país tienen que ser modificados para no incorporar el IVA sobre el precio en góndola en el ticket-factura. Tampoco se sabía qué iba a pasar en los casos en que ya adquirieron la mercadería a los proveedores, con el impuesto incluido.

La medida anunciada por la administración macrista, que regirá hasta el 31 de diciembre de este año, tendrá un costo fiscal de 10.000 millones de pesos, según dio a conocer el ministro de Producción de la Nación, Dante Sica. El monto se cubrirá con la reasignación de partidas del presupuesto nacional y se espera que impacte de manera progresiva en las cadenas productivas.

Según publicó ayer ámbito.com el IVA fue un impuesto que ha venido creciendo en las últimas décadas por la mayor presión recaudatoria de los distintos gobiernos. En otros países desarrollados e incluso emergentes hay varios tipos de IVA y los productos de la canasta básica tienen un impuesto más bajo. En España, por ejemplo, el IVA general es igual al de Argentina, es decir con una alícuota del 21%, pero los productos lácteos y sus derivados, por ejemplo, pagan una tasa reducida del 4%.

LAS REPERCUSIONES

> Anticipan sanciones

El director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, advirtió ayer que se sancionará a los comercios que incrementen su rentabilidad en vez de trasladar la baja del IVA al precio final de los 13 productos de la canasta básica. El objetivo de la medida adoptada por el Gobierno nacional "no es generar mejor condiciones para la comercialización, sino para la compra de los consumidores", dijo el funcionario en declaraciones a radio La Red.

Entre las 6 y las 8 horas de cada día, explicó el director, "todas las cadenas informan precios para todos sus puntos de venta, y a partir de la información histórica y la nueva se van a hacer los controles para que la baja de la carga tributaria no vaya a rentabilidad". Según el funcionario "no deberían faltar productos en góndola" porque los supermercados "no tienen limitación de disponibilidad de stocks".

> Crítica de Fernández

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó las medidas que lanzó el Gobierno referidos a la canasta básica. "No redundará en una merma de precios", dijo el dirigente y agregó que se hizo sin consultar a los gobernadores.

El candidato presidencial cuestionó la decisión al considerar que "no redundará en una merma de los precios". En una catarata de tuits, el dirigente sostuvo que la decisión "se convertirá en una ganancia adicional para las empresas". En ese contexto, Fernández señaló que "hubiera sido mejor devolver el IVA a los sectores más postergados".

"Las medidas anunciadas por el Gobierno actúan sobre los efectos y no sobre las causas de la crisis económica que han generado. Con estas medidas sólo desfinancian a las provincias", lanzó el exjefe de Gabinete sobre la decisión.