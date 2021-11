Con el objetivo de promover nuevos hábitos más sustentables y amigables con la salud y el ambiente, además de brindarle un beneficio a sus empleados, la municipalidad de San Martín salió a impulsar desde ayer una línea de créditos para la compra de bicicletas similar al popular "Ahora 12" pero en lugar de usar tarjeta bancaria, el financiador será la propia comuna. El valor de la bici se descontará del sueldo, será en 12 cuotas sin interés y tiene un mes "de gracia", ya que los tomadores de la financiación empezarán con el primer pago en enero del año próximo. Las inscripciones para los interesados, que deben ser empleados de la municipalidad, comenzaron ayer y se extenderán durante todo el mes de noviembre. En diciembre se hará entrega de la bicicleta elegida. El intendente Cristian Andino explicó que el objetivo nació con motivo ""de brindarle una herramienta de trabajo al sanmartiniano y se complementó con su programa de construcción de bicisendas, y el cuidado del ambiente ya que ese medio de transporte no genera emisiones que colaboran con el calentamiento global". ""Al empleado le vendrá bien para movilizarse, y le acercamos una forma fácil de pagarla. Y por otro lado, queremos ser un municipio moderno, amigable con el medio ambiente; y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y amigable que no contamina y disminuye la huella de carbono", explicó el jefe comunal. Esa comuna ya viene transitando un camino en ese sentido, y el año pasado se convirtió en la primera en San Juan, y uno de los primeros 14 municipios del país, en certificar ante la Organización Panamericana de la Salud como "municipio saludable". El logro fue por haber modificado mediante políticas públicas los números en materia de salud de su población. El programa de bicicletas está destinado solamente a los empleados municipales -alrededor de 220 personas-, quienes tendrán la posibilidad de elegir entre dos tipos de bicicleta, una playera más económica, o una mountain bike "todo terreno". Calculan que los precios rondarán entre los 18 y 22 mil pesos, pero el numero final se conocerá en diciembre cuando la comuna concrete la compra de contado de todos los rodados demandados por sus empleados. Andino explicó que durante todo el mes de noviembre se procederá a anotar a los interesados -ayer ya había unos 50-, y en diciembre se hará la compra. No habrá licitación porque los montos no la justifican, sino un cotejo de precios entre locales que vendan bicicletas. ""El municipio las va comprar de contado para obtener mejor precio, y al personal se le va a generar un código de descuento en su liquidación mensual", explicó el intendente.



>> LAS CLAVES DEL PROGRAMA

Sólo para empleados

El crédito para comprar bicicletas está dirigido al personal de planta permanente del municipio de San Martín, contratados y el personal becario. Entre todos son unos 220 trabajadores potenciales.

Requisitos

Podrán adquirir sólo una bicicleta por empleado. El área de contaduría generará un código de descuento y se le descontará en la liquidación mensual la cuota hasta lograr la cancelación.

La financiación

Los descuentos en el salario para cancelar la bicicleta elegida -playera o todo terreno- se harán 12 meses consecutivos, y con interés cero, a partir del mes de enero de 2022.

Primeros inscriptos

Una de las primeras en anotarse para el crédito es María Pasten. Vive en Boca del Tigre y tarda una hora para ir y venir a su trabajo en el cementerio municipal, salvo cuando le prestan una bici como ayer.

> Bicisenda de 27 km

En agosto pasado la municipalidad de San Martín comenzó la construcción de una ciclovía que tendrá 27 kilómetros en total y una vez concluida, en el primer semestre del año próximo, unirá todos los distritos de ese departamento sanjuanino. La obra está financiada a través del programa nacional Argentina Hace y el presupuesto fue calculado originalmente en unos 50 millones de pesos. ""Seguramente el monto habrá que recalcularlo", dijo el intendente Andino, quien informó que ya se han concluido 7 kilómetros de la bicisenda, que se están haciendo de cemento. ""No terminamos de sacar el polvo y ya la están usando", comentó el funcionario, quien recordó que en esos pueblos rurales, con tanto tránsito de camiones y camionetas en las rutas, la ciclovía es una necesidad. Además, tras la crisis económica que trajo la pandemia muchos vecinos usan la bicicleta para ahorrar el pasaje de colectivo. La obra es realizada por los empleados municipales y por miembros de cooperativas.