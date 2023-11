Tras el balotaje que dio por vencedor a Javier Milei, de La Libertad Avanza, y con un feriado de por medio que puso un paréntesis en el impacto del resultado electoral en los mercados, el empresariado local analizó el futuro económico inmediato y hubo coincidencia en que habrá que esperar algunos meses para que comiencen a notarse los cambios en la economía. A la vez, pronosticaron que las medidas que vengan después del 10 de diciembre serán duras para la sociedad, pero habrá que tener paciencia para ver los resultados. En ese marco, también coincidieron en que, en los próximos días, esperan un sinceramiento en el precio del dólar oficial, que lo lleve a niveles similares del billete verde informal.

Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por DIARIO DE CUYO sobre diferentes representantes del sector de la construcción, industria, minería y el comercio.

"Vamos a tener que ir a un reordenamiento económico" para que, de esa forma, "tengamos un dólar estable y haya posibilidad de inversión. Pero no va a ser en el corto plazo, habrá que esperar, por lo menos, un cuatrimestre o semestre", dijo Daniel Cárcamo, presidente de la Cámara de Servicios Mineros. Así, expresó que "hace falta una simplificación cambiaría" porque "el dólar entre 300 y 1.000 (pesos) es una mentira". En ese sentido, expresó que tomar esas medidas "va a tener una consecuencia dura" para todos los sectores.

La sombra de la devaluación, como la que ocurrió un día después de las PASO, y el acelerado ritmo inflacionario de los últimos meses sembró resquemor en algunos sectores. Darío Minozzi, presidente del Centro Comercial de San Juan, espera que la transición nacional sea "lo más ordenada posible y, así, evitar cualquier tipo de sobresalto. Más allá de las expectativas de un salto del dólar, devaluación y lo que ya sabemos que puede venir a corto plazo". Además, comentó que si bien él no trabaja directamente con la moneda norteamericana, "influye".

Ramón Martínez, flamante presidente de la Cámara de la Construcción, dijo que "espera una suba en el dólar oficial. ¿Cuánto? No lo sabe nadie". En ese marco, agregó que el valor de la moneda informal "no debería" subir. A lo que agregó que "hay mucha incertidumbre, no sabemos cómo se van a llevar adelante las nuevas políticas" de Milei, ya que "todo es muy incierto hasta las primeras medidas". El constructor también dijo que la transición local entre el gobernador Sergio Uñac y el mandatario electo, Marcelo Orrego, preocupa porque hay certificados de obras en ejecución que no se sabe cuándo las pagará el nuevo gobierno.

Hasta el viernes, el valor del dólar oficial era de $369,50 y el informal, de $1.050. La brecha entre los dos era de $680,50.

Juan José Ramos, de la Federación de Viñateros, se mostró preocupado por las propuestas del futuro presidente y explicó que, "si tenemos un dólar subvaluado y un libre mercado exterior, se nos va a inundar de vinos chilenos. Si el dólar no toma un valor adecuado y siguen las condiciones como las que tenemos, no podemos ir a pedirle al gobierno que no importe". Con esto, "el panorama puede ser bastante negro".

En cuanto a la Cámara Minera, Raúl Cabanay, vicepresidente de esa institución, se mostró cauto al decir que "tenemos que ser pacientes y esperar. El 10 de diciembre, cuando asuma (Milei), tendrá que largar el plan económico y ahí se verá". Sobre el dólar, se mostró con incertidumbre al decir que "no sabemos cómo se va a mover. Seguramente tendremos unos meses turbulentos".

DEFINICIONES

Daniel Cárcamo - CASEMI

“Hay que tomar medidas. En mi rubro, todo es importado y, por la escasez de dólares, tenemos socios

y empresarios que no pueden importar. Es necesario sincerar la economía porque va a ser saludable

para todos. Ahora, cuando uno se sincera, hay cosas que duelen”.

Darío Minozzi - Centro Comercial de San Juan

“Las ventas después de la pandemia del coronavirus se han sostenido en una caída directa. Hay factores que afectan, como la capacidad de ahorro de las personas y la devaluación. Aspiro a que, por lo menos, se mantengan. No creo que crezcan”.

Ramón Martínez - Cámara de la Construcción

“Los proveedores han venido con una suba que no ha sido justifi cada porque, al tener el dólar quieto, los precios de los materiales igual han ido subiendo. Se guían más por el dólar informal que el ofi cial. Si los proveedores siguen así, las compras van a bajar”.



Juan José Ramos - Federación de Viñateros

“Estamos viendo si aumentan las exportaciones y sube el consumo del mercado interno porque, en

los últimos años, venimos con un promedio de una caída del 30 porciento en el mercado interno de

consumo y un 50 por ciento en mosto”.



Raúl Cabanay Cámara Minera

“Ojalá que tengamos la seguridad jurídica necesaria y la independencia de poder para generar confi anza. Que tengamos una carga fiscal razonable y que podamos concretar alguno de los proyectos de cobre que San Juan tiene para el bien del país”.