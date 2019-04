En la última reunión realizada por los referentes de 16 cámaras y entidades -el pasado 1 de marzo- se decidió volver a pedir ayuda al EPRE, como órgano defensor del usuario, mediante la realización de una audiencia pública.

El grupo de cámaras empresarias y entidades de la producción que lideran la cruzada para eliminar los cargos extras que se cobran en la factura eléctrica presentaron finalmente el pedido escrito al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para que realice una audiencia pública por el tema. Piden que en ese encuentro al que acuden todas las partes interesadas -usuarios, distribuidora, intendentes y reguladores- se discuta si se debe continuar cobrando la tasa de alumbrado público junto con el consumo eléctrico, como así también la legalidad del cobro de contribuciones municipales. La última vez que se juntaron -a principios de marzo- decidieron seguir esta vía administrativa antes que demandar a los municipios, y el viernes pasado lo efectivizaron en las oficinas del EPRE. Se trata del cuarto intento que encaran los empresarios y productores para resolver el planteo. El primero fue el encuentro con el gobernador Uñac el año pasado, tras lo cual se derogó el pago del Fondo Hospitalario, redujo el 33% el pago de Ingresos Brutos y Lote Hogar y eximió a la tarifa social de los cargos en la boleta de luz. Entonces se pidió esto también a los intendentes, logrando un resultado dispar. Hacia el final del 2018 hubo un segunda arremetida con un abogado de por medio solicitando a cada municipio cuándo cobraron y gastaron con los fondos de esos dos conceptos. El tercer intento fue con el EPRE a quien le pidieron la misma información y obtuvieron respuestas parciales. Ahora vuelven a insistir ante este organismo con un petitorio de cuatro puntos (ver recuadro), de los cuales los más salientes son que complete los datos de cómo se usaron los fondos recaudados por los municipios en los últimos cuatro años tanto por tasas como por contribuciones municipales; y además, que llame a audiencia pública ejerciendo su obligación de defender a los usuarios de este servicio, y con el argumento de que la problemática planteada es ""compleja y afecta a diversos sectores de la sociedad".



Respecto a las Tasas se pretende que estas se cobren con un talón aparte de la boleta del servicio eléctrico, para no sufrir cortes de luz en caso de que no se pueda pagar. ""El poder coercitivo que posee energía San Juan para cortar el suministro por falta de pago de sus conceptos propios, bajo ningún concepto puede ser usado para el cobro de tributos ajenos", esgrimen en la nota. Con la contribuciones van más allá: quieren que se debata la legalidad, porque no se cobran con un fin especifico. Así, si tras la audiencia pública el EPRE las determina ilegitimas, cumpliendo su deber de defensa del usuario, le corresponde acudir a un juez para que revoque las ordenanzas, que le dan vida en cada comuna. Dicen que acuden al organismo no para que declare la arbitrariedad de los tributos ""porque carece de competencia para ello", sino para que ""analice la cuestión, nos asesore, y nos represente para solucionar un problema de larga data", dice el texto de la nota presentada. Allí también agregan que no pueden acudir por ayuda a Defensa al Consumidor por ejemplo, sino al ""órgano creado por Ley para defendernos y representarnos".

El petitorio

* Información: solicitan al EPRE que remita datos de lo recaudado por los municipios en Tasa de Alumbrado y Contribución Municipal en los años 2015 al 2018, en un plazo de 10 días.



*Tasas: Piden un análisis preliminar fundado técnica y jurídicamente respecto de la supuesta obligación contractual que tiene Energía San Juan de cobrar la tasa de alumbrado dentro de la factura de energía eléctrica, en un plazo de 10 días.



*Contribución: El mismo análisis y plazo respecto a la legitimidad de la Contribución Municipal, bajo la petición de contar con la opinión y asesoramiento del EPRE.



*Audiencia: Que se la convoque en 30 días con el objeto único y especifico de tratar de eliminar de la factura la Tasa de Alumbrado Público, de analizar la legitimidad de este tributo y de la Contribución Municipal, y de analizar las medidas a tomar de parte del EPRE en base a las conclusiones que se arriben.