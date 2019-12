Los estacioneros estimaron un atraso de hasta 15% en el valor de los combustibles y advirtieron que otro congelamiento de precios provocará un desabastecimiento en los surtidores. El año cerrará con diez ajustes en total y una suba acumulada de 43%.

Los principales directivos de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra) realizaron un balance de lo que fue el 2019. Por un lado celebraron los avances de la gestión de Vicente Impieri al frente de la entidad, con la recuperación de la mitad de los asociados perdidos, la cancelación de viejas deudas con el fisco, la apertura de dos sedes en Junín y La Plata, el regreso a Cecha luego de un largo distanciamiento, la revinculación con funcionarios públicos y, sobretodo, la recuperación de la relación con los estacioneros. “Fecra recuperó el lugar que tenía entre los operadores”, destacó Impieri en su análisis.

Pero otro lado, lamentaron la falta de solución a los históricos problemas del sector. Aseguran que la crisis económica y los 90 días de congelamiento de precios decretado por Mauricio Macri derivaron en una caída de ventas anuales del 2,3%, tras varios años en crecimiento. “Hoy llenar un tanque cuesta $2.000, ¿quién gasta esa plata en algo que no ves?”, soltó un integrante de Comisión Directiva. Tampoco se logró por ahora reducir a 48 o 72 horas el plazo de depósito de la facturación con tarjetas, ni achicar las comisiones de 1,5% por pago con crédito y 1% con débito.

Otras las preocupaciones de los estacioneros es la presión impositiva. Calculan que por todo concepto llega al 60% en algunos distritos. “Sin contar Ingresos Brutos ronda el 48%”, aclaran.

El primero de enero próximo debería entrar en vigencia el primero de los aumentos trimestrales automáticos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono del 2020. Pero quedan pendientes ajustes diferidos por la administración Macri. Si el dólar mayorista se mantiene apenas por debajo de $60, el barril de crudo Brent sigue entorno a los u$s66 y los biocombustibles no pegan un salto fuerte, el atraso de precios de combustibles no supera el 15%. En Fecra desconocen los planes del Gobierno de Alberto Fernández en materia de hidrocarburos. La suspensión de las alzas de gas, luz y agua generan inquietud. “Si hay otro congelamiento de precios, habrá desabastecimiento, pasó este año y en años anteriores, no es una medida sustentable en el tiempo”, alertó el titular de la Federación.

Otra preocupación es la suba que prevé la Ley de Solidaridad Social de la tasa de estadística para la importación de hidrocarburos. El proyecto estima elevar la retención a la adquisición de productos extranjeros de 2,5% a 3%. Hoy se importa el 30% del diésel y entre 10% y 15% de las naftas que se consumen en el país.

A favor, destacaron que los trabajadores de las estaciones recibirán unas de las paritarias más altas, y por arriba de la inflación: 55% de abril 2019 a marzo 2020, con bono incluido.

Además, remarcaron que este año no hubo cierres de estaciones. “Al contrario, se abrieron nuevas. Shell, Puma, Gulf y Axion tiene una política agresiva de embanderamiento”, señalaron. El conteo de la Federación arroja que actualmente hay 3.955 bocas de expendio en todo el país, de las cuales 1.700 son YPF. Con nostalgia, se recordó que en 1994 la Argentina poseía 5.400 establecimientos abiertos.

Sobre el cierre del balance, surgió una pregunta más. ¿Por qué existe tanta diferencia de precios entre la Ciudad de Buenos Aires y el Interior? “Hay proyectos de ley para igualar, pero ninguno prosperó. El costo del flete existe, pero no justifica la diferencia. Shell abastece Cuyo con productos de refinados en Dock Sud, pero YPF tiene una planta en Mendoza y allá los precios son caros igual. Hoy es una estrategia de comercialización de YPF para vender barato en Capital y sacar más ganancias en las provincias. Si te vas 10 kilómetros al sur de la Ciudad los combustibles valen $3 más. Esto comenzó con Guillermo Moreno. Para que el INDEC muestre menos inflación solo se toman los precios de acá”.

Fuente: Ámbito