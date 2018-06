Negociación. El Gobierno y los empresarios de colectivos tuvieron que sentarse a discutir el costo del pasaje por presión del gremio de los choferes.

Si bien el domingo 1 de julio entrará en vigencia el nuevo aumento del pasaje de colectivos en la provincia, el segundo del año, que ronda el 18%, los empresarios del sector, nucleados en la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), ya amenazan con que si sigue la escalada inflacionaria volverán a pedir que se renegocien las tarifas. Frente al planteo, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, negó en forma rotunda esa alternativa con el argumento de que "ya se fijaron dos incrementos para el año".



Los empresarios de la ATAP y el Gobierno acordaron en mayo un nuevo incremento del costo del pasaje en la provincia, mediante la tarjeta SUBE, luego de que la Nación dispusiera quitar el subsidio a las empresas del sector para hacerle frente a los aumentos salariales de los choferes. Pero el acuerdo fue previo a la corrida cambiaria que provocó una fuerte suba del dólar, que llegó a los 29 pesos aunque después ha bajado, y que, entre otras consecuencias, además del aumento de las tasas de interés, ha tenido un fuerte impacto en la inflación por la suba de precios de los artículos. En particular en este sector, un insumo que ha tenido una fuerte trepada han sido los combustibles. En junio los valores subieron un 5%, acumulando un 18% en lo que va del año y para los próximos días se espera un nuevo reajuste.



"El valor del pasaje se negoció antes de todo esto que ha pasado y si todo sigue subiendo vamos pedir un nuevo reajuste por lo de la teoría de la imprevisión", dijo Ernesto Moyano, titular de la ATAP.



Consultado el ministro Baistrocchi por el planteo, negó la posibilidad de tener una nueva discusión con los empresarios por el tema tarifario. "Lo descarto desde ya", dijo el funcionario.



El tema del pasaje de colectivo es una cuestión delicada para los usuarios del transporte de pasajeros y por eso es un escenario que no quieren desde ningún punto de vista en el Gobierno provincial.



El origen de la necesidad de renegociar el costo del pasaje, que históricamente se viene haciendo una vez al año, de modo que ya hubo un retoque que entró en vigencia en enero pasado, fue una serie de hechos que comenzaron en febrero, cuando en las paritarias nacionales de los choferes de colectivos, nucleados en la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), se definió un incremento del 3,5% a partir de marzo. Esa parte de la suba, como siempre había venido ocurriendo, contó con la ayuda del Gobierno Nacional a través de un subsidio. Pero la otra parte del ajuste de los sueldos, que ascendía al 15,20%, en 3 cuotas, no tenía el aporte oficial. Fue por eso que los empresarios le comunicaron al gremio que no podían afrontar el pago de la diferencia. La respuesta sindical no se hizo esperar, ya que señalaron que si no les pagaban el aumento, harían un paro, un escenario al que nadie quería llegar. Con tal elemento de presión, el Gobierno local convocó a los empresarios a discutir. Y terminaron acordando un nuevo cuadro tarifario que entrará en vigencia a partir del domingo 1 de julio.



El porcentaje de la suba no fue una cuestión improvisada, sino que para fijar el número intervino una comisión integrada por representantes tanto del sector oficial como de los empresarios, que evaluaron ítems como, además de los salarios, costos de los insumos como repuestos, cubiertas, combustibles y lubricantes. Con ese informe en la mano, el Gobierno y la ATAP acordaron la suba que terminará impactando en los bolsillos de los usuarios en la provincia.

"Hay que seguir viendo de cerca el comportamiento de la inflación y de los combustibles".

ERNESTO MOYANO -&nb sp;ATAP

"Este será el último aumento del año. Una nueva modificación la descarto desde ya". EMILIO BAISTROCCHI - Ministro de Gobierno

Primera sección

13,20 Es el valor al que se irá la primera sección, que es la más usada por los pasajeros de colectivos.

Escolar

3,80 Es en pesos el nuevo importe que deberán pagar los estudiantes. Actualmente está en 3,20 pesos.

Promedio

18 Es el porcentaje de incremento del resto de la tarifa. A Caucete, por ejemplo, ahora cuesta 29 pesos y se irá a 35 pesos.