Tras las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, empresarios de la provincia se mostraron ayer preocupados por el destino de los fondos que tienen depositados en los bancos, con los que prevén pagar sueldos o comprar insumos. El presidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Minozzi, dijo que hay "muchas" empresas locales que tienen depósitos en plazos fijos para ganar un poco de interés y utilizarlo a su vencimiento para afrontar los pagos de la actividad normal de la empresa, entre ellos, los salarios. Pero que ahora temen que los bancos no los paguen en su totalidad cuando el empresario los necesite "porque las entidades han invertido nuestros fondos en Letes y Lecaps y otros bonos que forman parte de la extensión de plazos anunciados por el Gobierno". "Todas las empresas han puesto plata a plazo fijo a una tasa menor a las Letes y Lecaps que compraron los bancos, y ahora hay muchos que no saben que tienen la plata puesta en esos instrumentos", deslizó. El empresario, que dirige la entidad que nuclea a empresas importantes de la producción, industria, comercios y servicios, opinó que "es una mentira que le vayan a pagar a las personas humanas todo lo que tengan depositado", y dijo que esa plata está en bonos que serán pagados a un plazo mayor al pactado. "Están manteniendo los intereses y condiciones, pero no tendrán la plata ya, cuando a las pymes les hace falta", expresó. Guillermo Cabrera, miembro del directorio de CAME añadió que en este momento "hay preocupación por todo", y sostuvo que si bien las medidas son para atravesar la crisis, son las empresas "las que nuevamente están sufriendo". Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior, opinó que "hoy evaluar una medida para tener una posición definitiva es muy difícil" y que habrá que ver qué posiciones tome cada empresa, según las colocaciones que tenía. ""Puede que alguna pyme tenga ese problema, es muy difícil hacer ese relevamiento no podemos ser contundente en una respuesta porque la incertidumbre nos alcanza", señaló. Por su lado, Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial, se ubicó en el otro extremo y pidió calma para evitar que se produzca una "crisis de desconfianza". Reconoció que algunas industrias que compraron equipamiento importado y tenían sus depósitos en bonos soberanos "indudablemente van a tener la problemática de reperfilar la deuda", pero que si eso permite frenar algo peor, habrá que aceptarlo.

Calificadora pone al país bajo default

La agencia Standard & Poors dijo ayer que la decisión de Argentina de extender "unilateralmente" los vencimientos de su deuda constituye un incumplimiento de pagos y advirtió que la calificación crediticia del país, que atraviesa una severa crisis, ahora está en "default selectivo".



Como consecuencia de la crisis de confianza por la tensión política que produjo la derrota electoral en las PASO, el Gobierno anunció el miércoles que buscaría prolongar los plazos de las obligaciones para aliviar la presión sobre la moneda local y las reservas del banco central.



"Una entidad calificada con SD (siglas en inglés para Selective Default



--Incumplimiento Selectivo) o D (incumplimiento) ha incurrido en incumplimiento de una o más de sus obligaciones financieras incluyendo las calificadas y no calificadas, pero excluyendo los instrumentos híbridos clasificados como capital regulatorio o en impago de acuerdo con los términos", dice el informe.



Añade: "La calificación de D o de SD se asigna cuando Standard & Poors considera que el incumplimiento será generalizado y que la entidad incumplirá en el pago de todas o una parte sustancial de todas sus obligaciones a medida que vayan venciendo".

La mirada política

DINO MINOZZI

Pte. Federación Económica

Existe mucha preocupación de lo que pueda pasar, salvo que se junten Macri, Fernández, Lavagna y sean seres humanos razonables -cosa que me cuesta creer, porque no lo están siendo en este momento- y así lograr que para el 10 de diciembre el daño sea el menor posible. Estoy representando a una institución que está llena de víctimas.

GUILLERMO CABRERA

Sec.Rel. Inter.CAME

""Le hecho la culpa a la crisis política. Lo ideal sería hacer una coalición entre todos, no sólo los que tienen la mayoría sino todos los sectores empresarios y gremiales para que esta transición sea lo más aliviada posible. Lo lamentable es que un candidato pugna por una cosa y el otro por otra, y los que quedamos al medio somos las empresas".

ANTONIO GIMÉNEZ

Pte. Cámara Comercio Exterior

El país tiene un prueba como otras que ha tenido en el pasado, de ver a qué altura va a estar toda la dirigencia. Cuando no se ha estado a la altura de las circunstancias hemos visto lo que la sociedad argentina ha sufrido. Apelo a que todos los dirigentes políticos, empresariales, eclesiásticos, barriales, estemos a la altura de los acontecimientos.

HUGO GORANSKY

Pte. Unión Industrial

No vamos a entrar nunca en política partidaria, no vamos a responsabilizar a ningún sector partidario de lo que está pasando. Los industriales vamos a poner nuestros hombros para que a la Argentina le vaya bien y solicitamos a los políticos que se sienten a dialogar y concertar ante una situación tan delicada como la que se está viviendo.