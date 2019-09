Caída. En las empresas de colectivos de larga distancia están preocupados por la merma de pasajeros por efectos de la crisis económica que vive el país.

Cuando el precio de los combustibles en las estaciones de servicio está congelado, como una de las medidas del Gobierno nacional para contener la inflación, el valor en el mercado mayorista fue liberado desde principios de este mes, una situación que afecta en particular a las empresas de ómnibus de larga distancia. Como consecuencia de la decisión, en el sector sostienen que tienen que comprar el gasoil entre un 10% a un 11% más caro. Así, mientras en surtidor tiene un valor que ronda entre los 44,13 a los 45 pesos el litro, el costo para el transporte de pasajeros ronda entre los 49 a 50 pesos. Frente a este panorama reclaman algún tipo de compensación, porque en caso contrario dicen que no les quedará otra que subir los pasajes.



Históricamente, el valor del gasoil en el segmento mayorista, que es que el que compran las empresas directamente a las petroleras, sin ningún tipo de intermediarios, siempre estuvo entre un 9 a un 10 por debajo del mercado minorista, es decir que el que se paga en las estaciones de servicio. Pero con la decisión primero de congelar los valores y desde principios de mes liberar sólo los precios para los grandes consumidores, el panorama se ha revertido.



Los que primero protestaron fueron los referentes de las Cámaras Empresarias de Ómnibus de Larga Distancia. "Fuera de toda lógica, el valor de este insumo al por mayor supera hoy al del surtidor minorista", dijeron en un comunicado y luego de haber enviado sendas cartas al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.



Mario Verdeguer, presidente de las empresas Autotransportes San Juan y San Juan-Mar del Plata, habló de las dificultades del sector para afrontar el incremento del principal insumo para los colectivos de larga distancia. "Son decisiones que se deberían tomar con cuidado", advirtió el empresario.



La preocupación es porque en el sector ya vienen preocupados por la pérdida de pasajeros por efecto de la crisis. Por ejemplo estiman que en lo que va del 2019 las ventas de pasajes han caído un estimado del 35% y que si tienen que subir los costos de los boletos la retracción puede ser mayor.



Si bien el valor de los pasajes no está liberado, las empresas se manejan dentro de una banda tarifaria regulada que fija un piso y un máximo, con una brecha estimada de un 20%. Y los empresarios, en un intento por ganar pasajeros, se están manejando en el piso de la banda.



Un reflejo de lo que está pasando en el sector de las empresas de colectivos es que en el 2011 se llegaron a transportar unos 60 millones de pasajeros, y se daba empleo a unos 25.000 trabajadores en el sector. Este año calculan llegar a la mitad, unos 30 millones de pasajeros y el empleo cayó a los 14.000 empleados.



Si bien la suba afecta en particular al sector de larga distancia, el que también manifestó su preocupación fue Ernesto Moyano, titular de la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). En este sector negocian el aumento del pasaje directamente con el Gobierno provincial y no tienen la posibilidad de modificar las tarifas en forma unilateral. Pero sí dijeron que les afecta la suba del gasoil en el segmento mayorista.

Abastecimiento normal

Por la suba del precio internacional del petróleo, el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines, Gabriel Bornoroni, advirtió que el precio de la nafta en Argentina quedó atrasado "un 38%" y que, en consecuencia, algunas petroleras dejaron de entregarles combustible a las estaciones.



Bornoroni le apuntó a las petroleras, a las que acusó de no estar abasteciendo: "YPF está haciendo el mayor de los esfuerzos, pero otras miran para el costado. Nosotros apoyamos la medida del Gobierno porque es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Las estaciones de servicio lo estamos haciendo, pero algunas petroleras no. No están entregando combustible".



Y agregó: "Miles de estaciones, especialmente en pueblos del interior, que brindan servicios sociales, si se quiere, como nafta para ambulancias, policía y bomberos, están desabastecidas desde hace cuatro días. Hemos hecho la denuncia en la Secretaría de Energía porque queremos que empiecen las multas y que de una vez por todas entreguen el combustible. Lo tienen y no lo están entregando", según declaraciones al diario Clarín.



Aunque en algunas provincias puede estar faltando combustible, Bernardo Turcumán, integrante de la Cámara de Expendedores, dijo que en San Juan el abastecimiento es "normal" y que por el momento no se han registrado faltantes.