Tras un relevamiento de DIARIO DE CUYO, en 10 departamentos aumentaron las tasas municipales entre un 20 y 35 por ciento. En promedio, todas esas subas dan un 28,4 por ciento.



Los incrementos están por debajo de la inflación anual del año pasado, que rondó el 40 por ciento, y el argumento que se escuchó desde las comunas es que no quisieron imponer un costo más alto para no reducir aún más el nivel de contribuyentes que paga.



Pero esos municipios no serán los únicos que aplicarán incrementos, ya que hay otros tres que ya lo han planteado y están a la espera de la aprobación de los respectivos Concejos Deliberantes. Otros tres intendentes no pusieron en práctica cambios, mientras que los tres restantes no contestaron los llamados de este medio (ver infografía).



Las tasas municipales son cánones que pagan los vecinos por un servicio específico que brinda un municipio. En general, están las de recolección de residuos, barrido y limpieza, alumbrado y por comercio.



Para las comunas, son una herramienta para conseguir recursos propios, pero el nivel de cobro en la mayoría es magro.

De cara a este año, en Capital, Rivadavia, Jáchal, Santa Lucía, Sarmiento, Ullum, Pocito, Angaco, 9 de Julio y Rawson pusieron en marcha aumentos, según manifestaron los propios intendentes y personal de las comunas.



Las razones tienen que ver con el efecto inflacionario de 2016, que repercutió en la suba de los costos operativos, como en el valor del combustible y lubricantes para movilizar camiones, insumos y mano de obra.



De todas formas, los incrementos no están a tono de la inflación anualizada que estuvo cerca del 40 por ciento. El pocitano Fabián Aballay reconoció que si fijan una suma más alta, “los vecinos pagan menos”. En el mismo sentido se expresó el sarmientino Mario Martín. Por otro lado, en Capital se dio una situación inédita en la instrumentación de una tasa (ver recuadro).



Para eficientizar el cobro, en los municipios señalan que ofrecen planes de descuentos para pagos anuales, moratorias y hasta sorteos para los que estén al día. Sin embargo, a varios les queda mucho por remar para lograr niveles óptimos.



En el grupo que planean aumentos están Caucete, Albardón y Zonda. En el primero, Julián Gil justificó la suba en función de la inflación y de que las tasas “están muy bajas”. Pero dijo que todo dependerá del Concejo Deliberante, ya que el año pasado tuvo resistencia de la oposición, por lo que indicó que la propuesta puede sufrir cambios.



En el segundo, Juan Carlos Abarca manifestó que el incremento será bajo porque a la gente “le cuesta pagar”. Por el lado de Zonda, Miguel Atampiz señaló que aumentará los valores, pero que aún no lo tiene definido.



Los que decidieron no tocar las tasas fueron Calingasta, San Martín y Chimbas. El intendente calingastino, Jorge Castañeda, expresó que en 2016 tuvieron un repunte de la recaudación, por lo que dejaron los mismos valores para que los vecinos se sigan sumando al pago.