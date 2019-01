La balanza comercial con Brasil cerró en 2018 con un déficit de u$s 3.600 millones, lo que significó un descenso del 52,3% respecto al rojo registrado en 2017. En tanto, en diciembre el intercambio con el país carioca cerró con un superávit de u$s 260 millones, el primer saldo positivo desde 2014.

El resultado positivo de diciembre, según sendos informes elaborados por la consultora Ecolatina y la Cámara Argentina de Comercio, fue producto de un fuerte avance exportador (+29,3% interanual) y un desplome de las importaciones (-55,2% interanual). De esta forma, 2018 marcó una reducción del rojo bilateral para la Argentina del orden del 52%, al pasar de un déficit de alrededor de u$s 8.200 millones en 2017 a un déficit de u$s 3.900 millones el año pasado.

Según el informe de Ecolatina, el saldo final del año pasado fue explicado por un aumento de las exportaciones de 17% y un retroceso de las importaciones del 15% respecto a 2017.

En diciembre, el volumen del comercio bilateral entre Argentina y Brasil totalizó US$ 1.673 millones, una cifra que resultó 28% inferior al valor registrado en igual mes del año anterior, como consecuencia del importante retroceso de las importaciones argentinas desde Brasil (55,2%), pese al avance en las exportaciones locales hacia aquel destino (29,3%), que sumaron u$s 706 millones y u$s 967 millones, respectivamente.

El aumento de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (29,3%) correspondió a vehículos de carga, naftas y trigo en grano, mientras que la baja en las importaciones argentinas (55,2%) se explicó principalmente en los rubros automóviles de pasajeros, vehículos de carga y tractores.

En lo que respecta al acumulado del año, en 2018 el intercambio entre ambas economías retrocedió 3,9% alcanzando u$s 26.002 millones, mientras que el déficit comercial de Argentina se redujo 52,3% hasta los u$s 3.900 millones.

Por otro lado, las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron un 11,1% interanual en diciembre, al pasar de u$s 17.595 millones en 2017 a u$s 19.556 millones en 2018. Mientras que las importaciones totales avanzaron 2,5% respecto a las registradas hace un año (u$s 12.598 millones en 2017 vs. u$s 12.917 millones este año).