El intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, salió al frente ante la demanda judicial que presentó Energía San Juan (ESJ) por una deuda de servicio eléctrico de casi 10 millones de pesos del municipio. El jefe comunal apuntó contra la empresa al indicar que nunca fueron notificados de la falta de pago, mientras que reconoció el rojo contable al explicar que se pudo haber originado por un error administrativo dentro del municipio. Además, sostuvo que ayer se tramitó la cancelación.

Según el jefe comunal, las 119 boletas impagas corresponden a servicios que asumió su gestión en 2020 por la pandemia y que corresponden a distintas organizaciones, como uniones vecinales, que cuentan con perforaciones y proveen de agua potable al departamento. Así, manifestó que "tuvimos que hacernos cargo de las deudas para que el servicio no se afectara" y que "se fue acumulando" hasta llegar a la cifra millonaria. Por otro lado, afirmó que el edificio municipal "no cuenta con deudas" y que "financieramente, 25 de Mayo no tiene problemas y está en condiciones de afrontar el pago", el que se tramitó ayer.

Fuentes oficiales indicaron que a los 9.442.011 pesos se le debe sumar los intereses y los gastos del proceso, lo que elevarían el monto a pagar por la comuna a unos 12 millones de pesos.