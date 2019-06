En medio del freno al proyecto del túnel de Agua Negra y cuando hasta ahora los estudios encargados por el Gobierno de San Juan y que habían sido aprobados por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que accedió a financiar los trabajos, indicaban que el costo de la megaobra ascendía a los U$S 1.500 millones, ahora se conoció un informe del vecino país que consigna que, según sus cuentas, la obra asciende a los U$S 2.400 millones, un 60% más que el presupuesto original. Pero desde la administración provincial, el ministro Julio Ortiz Andino cuestionó esos números porque dijo que incluyen, por ejemplo, costos de los pavimentos, que deberían ser considerados aparte.



Frente a este panorama, el titular de Infraestructura adelantó que han decidido hacer una revisión del informe chileno, tarea en la que van a intervenir las dos consultoras que ya venían trabajando en el proyecto, que son Geoconsult, de Austria, y Lombardi, de Suiza. El propósito es refutar el informe chileno porque plantea un costo excesivo. También participarán en la revisión de los números dos técnicos contratados por el BID.



Según los datos disponibles, del lado chileno faltan pavimentar 30 kilómetros, que van desde el embalse La Laguna hasta el sitio donde está previsto construir el túnel (ver infografía). Pero esta tarea, según lo acordado, no se debe incluir en el presupuesto total.



Hay apuro en el Gobierno sanjuanino por tener la respuesta lista porque el ministro estimó que en julio tendrá lugar la reunión del Ebitan (Entidad Binacional Túnel de Agua Negra), en la que se espera que se confirme o no la continuidad del proceso licitatorio.



"Vamos a analizar bien los números para conocer cómo y porqué en Chile dicen que el proyecto es más caro", dijo Ortiz Andino.



Estas idas y venidas tienen lugar luego de que el que fuera ministro de Obras Públicas hasta la semana pasada, Juan Andrés Fontaine, cuestionara los números del presupuesto original porque sostuvo que, por ejemplo, no se habían tenido en cuenta "cuestiones geológicas". Pero el tema fue que la semana pasada el presidente Sebastián Piñera puso en el puesto a Alfredo Moreno Charme, quien ocupaba el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Incluso, frente a esa situación, en el Gobierno local deberán iniciar un nuevo camino para lograr interesar al ministro designado. De todos modos las expectativas son moderadas porque las objeciones al presupuesto de la obra del túnel son del Gobierno chileno, más allá de quién ocupe Obras Públicas.



Otra cuestión que se conoció fue que, según confirmaron fuentes del macrismo sanjuanino, en el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Guillermo Dietrich, analizan un plan alternativo, es decir construir un paso por otro lugar de la provincia, que aún no está definido, pero que demande un menor desembolso de fondos. La posibilidad de optar por otro paso, como en el caso de La Chapetona, que sale a Calingasta, fue desestimada el martes por el gobernador Sergio Uñac cuando consultado sobre el tema respondió que "el único plan en el que trabaja el Gobierno de San Juan es por Agua Negra, que tiene los estudios realizados y hasta el financiamiento de Banco Interamericano de Desarrollo".

Cronología

Diciembre de 2015

18

El presidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, informaron que el BID ponía a disposición un crédito para el túnel.

Mayo de 2016

21

En una visita a San Juan, el presidente del BID, Luis Moreno el otorgamiento del préstamo y los fondos e hicieran falta para la megaobra.

Mayo de 2017

31

Se hizo en Chile la apertura de los sobres con los consorcios interesados en construir la obra. Fueron 10, que comprendían a 26 empresas.

Julio de 2018

6

Se postergó la publicación de los consorcios que pasaron a la licitación. Los pliegos no estaban listos y no querían generar obligaciones con las empresas.