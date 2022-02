Desde Hidráulica advirtieron ayer a los chacareros que el que no tenga perforaciones propias mejor no haga cultivos durante el próximo invierno porque no habrá suministro de agua a través de la red de canales y las plantas se les van a secar. El tema saltó durante un encuentro que el director del organismo, Oscar Coria, mantuvo ayer con los integrantes de las juntas de riego para brindar un panorama de la situación actual de la crisis hídrica y lo que se espera para la próxima temporada, si se mantienen las condiciones como hasta ahora.

"Para las chacras se aconseja que el que no tenga pozos no se arriesgue a cultivar", dijo el funcionario. Y explicó que al menos durante dos meses, en junio y julio, no habrá suministro de agua por la red de canales y en ese contexto, de no haber ayuda de las perforaciones, ninguna chacra podrá subsistir.

Aún en los peores años, hubo al menos una semana de agua durante cada uno de esos meses, explicó Coria, pero ahora no puede garantizar que la vaya haber.

Es porque para la próxima temporada hídrica, que comienza el 1 de octubre, se espera que se profundicen las condiciones actuales de falta de agua y desde el organismo quieren tomar una serie de medidas, entre ellas prolongar los cortes, para mejorar las reservas actuales y que, por ejemplo, no corra peligro la estabilidad de los diques, que necesitan un volumen mínimo de agua almacenada.

"Hemos dado un pantallazo de lo que se espera para la próxima temporada hídrica y para eso presentamos una simulación desde ahora hasta el 2023", dijo el director. Y agregó que "esperamos un pronóstico de invierno bajo, aunque no tanto como el de este año, del orden de los 600 metros cúbicos para la próxima temporada".

Al aportar datos de la situación actual el funcionario señaló que el río San Juan "ha terminado enero con 27 m3/s de valor medio, pero es una cifra que está por debajo del caudal que extraemos, que es de 36,2 m3/s, es decir que se sigue consumiendo las reservas".

Además señaló que los diques tienen un volumen total de 195 hm3, pero es una cifra que está por debajo de los 241 hm3, que es el volumen mínimo operativo. "Con los diques seguimos en nivel de alerta por debajo del volumen mínimo de seguridad", sostuvo Coria.

Para este invierno sostuvo que "puede ser que nieve un poquito más, pero las reservas son menores". En ese sentido consignó que esta temporada se partió con una reserva de 320 hm3, pero para la próxima estiman que apenas habrá apenas 200 hm3. "Esto si se cumplen los objetivos de mantener los días de corte y sumar el aporte de las perforaciones", dijo.

Por eso es que el funcionario insistió con mantener el cronograma de cortes, al que los representantes de las juntas de riesgo se resisten por temor a perder sus cultivos. Dos de los que ya dieron a conocer su voz de alerta fueron Andrés Roca, de la junta de riego de Caucete, y Eduardo Garcés, representante de Chimbas. "Es un desastre lo que se propone", advirtió el primero. El otro representante sostuvo que "no sé en qué va a terminar todo esto".

Sobre el tema, Coria dijo que "entendemos que la cosecha de uva ya empezó y que la temporada, con ayuda de la lluvia, está salvaguardada. Pero el escenario es muy crítico y por eso para los cultivos temporarios, el que no tenga perforaciones va a ser muy riesgoso cultivar".

Sobre la situación del avance de las perforaciones, el funcionario explicó que "esperamos que el avance sea mucho más rápido, pero factores como la pandemia y los problemas con los insumos han producido que la tarea no sea tan rápida, hay muchos retrasos".

Pozos

25 Son las perforaciones en las que actualmente se trabaja para ponerlas en marcha y reforzar el agua que se aporta al riego a través de la red de canales de la provincia.

Diques

195 Son los hm3 que hay en la actualidad de reserva en los tres diques, Ullum, Punta Negra y Caracoles. El primero tiene 51 hm3 embalsados, según los datos disponibles.