El día después que asociaciones de viñateros de la provincia dieran a conocer que por el descenso del nivel del agua subterránea están en riesgo unas 15.000 ha de viñedos porque los pozos quedan "colgados", es decir sin posibilidades de seguir extrayendo el líquido para regar, desde el Departamento de Hidráulica pusieron en duda los datos. "Desconozco cómo se ha generado esa información, o de dónde sacan que puede ser esa cantidad de hectáreas las afectadas. No tengo la menor idea de dónde salió eso", dijo el director, Oscar Coria. Y agregó que "hasta ahora he tenido un solo reclamo de una persona que vino para pedir una nueva perforación porque la otra no la podía usar, y era de una bodega, no de un cultivo".

El funcionario explicó que cualquier novedad vinculada a un pozo, como bajar una bomba, hacer una reperforación o directamente hacer uno nuevo debe ser comunicada a Hidráulica. "Nosotros nos deberíamos enterar si se produce algo de eso, y hasta ahora no tenemos un conocimiento exacto. Por eso no sé cuál es el impacto real", expresó Coria.

Por una consulta de este diario, los referentes de tres entidades locales, la Asociación de Viñateros Independientes, la Federación de Viñateros y la Mesa Vitícola hablaron de su preocupación y de los posibles efectos en los parrales por la disminución del nivel del agua en los acuíferos subterráneos. Eso provoca que muchos pozos queden "colgados", es decir que las bombas no pueden seguir extrayendo agua o el caudal sea menor. Y se da justo en un período en el que la provincia atraviesa por una severa crisis hídrica en la que el agua que trae el río San Juan es escasa y hace falta el refuerzo de los pozos para regar los viñedos. Por eso la preocupación de los viñateros.

"No hemos recibido denuncias de viñateros que les hayan quedado colgados los pozos. O que vayan a pedir permiso para una nueva perforación. Además, hemos suspendido el otorgamiento de permisos para nuevas perforaciones", dijo el director. Y cerró manifestando que "no tengo registro de denuncias, y lo voy a tener en la medida que se hagan los pedidos".

Las reservas en la provincia

Un informe de la delegación local del INA-SCRAS, que es el Instituto Nacional del Agua-Subgerencia Centro Regional de Agua Subterránea, reveló que en la provincia hay 179.000 hm3 de agua en los acuíferos, pero sólo está disponible un 20%, es decir 35.800 hm3, que es el equivalente a unos 23 veces lo que pueden embalsar los 3 diques juntos, Ullum, Punta Negra y Caracoles, que en total tienen una capacidad de 1.500 hm3.

Si se hiciera uso de toda esa agua que se encuentra confinada, alcanzaría para abastecer las necesidad de la provincia durante unos 25 años porque para atender la demanda de agua potable, riego agrícola y otros usos hacen falta 1.400 hm3 al año, según los cálculos del organismo, que depende del Gobierno nacional

Pero no toda se puede sacar porque está a una profundidad que hace que su extracción no sea rentable.