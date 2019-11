Trámites. Para realizar el pedido de adhesión al plan de pagos los usuarios pueden concurrir por las oficinas de Central y Catamarca, de 7,30 a 13,30. También están disponibles las delegaciones departamentales.

Con la necesidad de bajar la morosidad en el pago de las boletas de servicios de agua y cloacas en la provincia, que ronda el 20%, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) lanzó una nueva modalidad para que los usuarios se pongan al día, que estará vigente hasta el 31 de diciembre con importantes descuentos. Es la primera vez en 9 años que el organismo implementa un plan de pagos que ofrece algún tipo de rebaja: los que abonen de contado obtendrán un 50% de quita en los intereses de la deuda. Además, la financiación llega hasta 60 cuotas, pero en los plazos más cortos también hay otros beneficios. Por ejemplo, los que paguen hasta en 5 cuotas no abonarán el interés de financiación, aunque el anticipo debe ser equivalente al 20% del total.

Luego, en el caso de las 6 cuotas, el beneficio es que se puede optar por cancelar con las tarjetas Visa y Master del Banco San Juan, sin interés, pero es sólo para los días jueves y viernes de cada semana. En la alternativa de 12 cuotas, la tasa de interés de la financiación es del 4% mensual. Otra posibilidad es en 36 cuotas, con una tasa de interés del 4,5% mensual. Y en la última opción, de hasta en 60 cuotas, la tasa para la financiación es del 5%. En todos los casos los honorarios judiciales que correspondan se incluirán en las primeras 10 cuotas, según dieron a conocer en la repartición que preside Juan Carlos Caparrós.

Para tener una idea del impacto del descuento en los intereses vale mencionar un caso. Por ejemplo un vecino con una casa en Capital que tenía una deuda que se remontaba a 1989 de agua y que asciende a los 54.222,56 pesos, con el descuento de los intereses por la mora deberá abonar 37.425,46 pesos, es decir 16.797,1 pesos menos.

Jubilados y pensionados pueden acceder a tarifas diferenciales, con ciertos requisitos.

Aunque la morosidad es importante, en la repartición dieron a conocer que se ha venido manteniendo a ese nivel en el último año. Pero ahora la intención es que con las nuevas opciones los usuarios se pongan al día.

En San Juan hay 182.834 cuentas, que corresponden a casas, departamentos y lotes que, en algunos casos, tienen servicio de agua y cloacas o solamente el primero porque todavía en su zona no llegó el tendido de la cañería. Sólo unas pocas cuentas abonan sólo por las cloacas porque viven en zonas donde hay vecinales que administran el agua potable.

De las cuentas que solamente abonan por el agua, que son 182.705, el 82%, que corresponden a 149.654 cuentas, están en el Gran San Juan y el resto, es decir 33.051 cuentas, corresponden a inmuebles de los departamentos del interior.

En la repartición hicieron hincapié en la necesidad de que los usuarios estén al día porque si se atrasan se dificulta el mantenimiento del servicio de un elemento vital, como es el agua.

En OSSE también recordaron que sigue vigente la tarifa diferencial para jubilados y pensionados. Entre los requisitos que se deben cumplir para contar con la rebaja (ver infografía) los ingresos económicos del grupo familiar no pueden superar los 16.875 pesos, se debe ser titular de un solo inmueble, el consumo eléctrico mensual no debe superar los 400 kW/h y el avalúo fiscal de la casa no puede ser mayor a los 599.116 pesos.

En el organismo también se está preparando para un verano en el que el agua va a volver a escasear según el pronóstico que ya adelantó el Departamento de Hidráulica. El informe de la repartición reveló que el derrame del río San Juan para la próxima temporada arroja que el volumen que traerá el río San Juan alcanzará a los 659 Hm3, un 38% menos que el ciclo actual, que llegó a los 1.060 Hm3. Por eso sigue en marcha la disposición de restricción del uso del agua potable para el riego de jardines y veredas en horario de 11 a 17 hasta el próximo 30 de noviembre.

Servicio

45,2 Es el porcentaje de la población de San Juan cubierto con el servicio de agua potable que presta OSSE, según datos del INDEC que indican que en la provincia hay 755.994 habitantes. También hay vecinales que administran el servicio en algunos departamentos.

Total

342 Son los miles de sanjuaninos que cuentan con el servicio de agua potable en la provincia, según los datos estadísticos que manejan en la repartición. En total en San Juan hay 182.834 cuentas, que corresponden a casas, departamentos y lotes.

>> El último aumento

Desde el 1 de agosto pasado entró en vigencia el segundo aumento del año en las tarifas de agua y cloacas. El ajuste fue del 15,7% y con el que se había aplicado en enero, el impacto acumulado en los bolsillos de los sanjuaninos ascendió al 75,9%. Así, por ejemplo, de los 409,58 pesos que un usuario de agua y cloaca pagaba en diciembre del 2018, trepó a 720,71 pesos.

Entre los argumentos dados a conocer se explicó que respondía a la necesidad de ajustar la tarifa de acuerdo a los incrementos que se habían producido en sus principales costos: el combustible y los insumos para potabilizar y controlar la calidad del agua, algunos de los cuales están dolarizados. También se mencionó el sulfato de aluminio y el hipoclorito de sodio, además de reactivos provenientes del exterior impactados por las alzas del dólar.