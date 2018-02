Este año se esperan cosechar en San Juan entre 644 y 675 millones de kilos de uvas, un volumen que de darse significará un aumento del 14 al 21,5% respecto a los 559,7 millones de kilos recolectados el año pasado, según el cálculo que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La producción es mucho mejor que los dos últimos años que fueron los peores en la historia, pero aun no logra alcanzar el nivel de una cosecha promedio ideal de la última década que en esta provincia es de 750 a 800 millones de kilos. Este año se esperan cosechar en San Juan entre 644 y 675 millones de kilos de uvas, un volumen que de darse significará un aumento del 14 al 21,5% respecto a los 559,7 millones de kilos recolectados el año pasado, según el cálculo que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).



La producción es mucho mejor que los dos últimos años que fueron los peores en la historia, pero aun no logra alcanzar el nivel de una cosecha promedio ideal de la década que en esta provincia es de 750 a 800 millones de kilos. El volumen de cosecha estimado para la provincia se asemeja a la vendimia del 2014 que fue de 657,3 millones de kilos. Tal como adelantó ayer DIARIO DE CUYO, a nivel país, el INV estima que se van a cosechar entre 2.200 y 2.300 millones de kilos. De alcanzarse el rango mayor serán más de 350 millones de kilos adicionales, un 18% más que el año pasado. También en este caso, es una cosecha baja si se la compara con el promedio anual de la década de 2.460 millones de kilos. Para Mendoza se espera una vendimia de entre 1.410 y 1.480 millones de kilos.



Alejandro Rodrigo, jefe de la delegación San Juan del INV, dijo que los técnicos supervisaron los viñedos entre el 22 de enero y el 15 de febrero pasados y se mostró conforme de haber realizado, por primera vez, una sola estimación para el año, con menores costos. Recordó que el Instituto ha tomado el compromiso -y ayer reiteró la invitación a las entidades vitivinícolas- para realizar en el futuro una estimación por varietales y así contar con datos más certeros. Además destacó que los cálculos difundidos ayer mediante videoconferencia a todo el país no recibieron objeciones por parte de los representantes de cámaras y entidades que estuvieron presenciandolo. En realidad, sólo los viñateros de CPEC coincidieron pero sólo con el rango mínimo estimado. En las otras entidades -Federación y Asociación- siguen sosteniendo que la cosecha será menor (ver aparte).

Fuente: INV DIARIO DE CUYO

Las opiniones

JUAN JOSÉ RAMOS - Pte. Asociación de Viñat. Indep.

Para nosotros la cosecha será menor por la incidencia del clima. De todos modos, los valores estimados son mejores, pero el panorama no es bueno. Con un Estado nacional ausente no creo que el productor tenga posibilidad de alcanzar rentabilidad este año.

EDUARDO GARCÉS - Pte. Federación de Viñateros

No quiero polemizar con el INV pero parte de ese aumento está en uvas de pasas y no de vinificar, y no sé si está contempladas las 5.000 ha abandonadas. Nuestros socios ven una merma del 20% en tintas y aún falta el impacto de la peronóspora y botrytis. Creo que la cosecha será menor.

PABLO MARTÍN - Viñateros de CPEC

Me parecen razonables los valores mínimos del rango estimado. Con este volumen los precios pueden ser equilibrados, el industrial va a tener la posibilidad de exportar y el productor puede recibir un piso de $4,50 por kilo. Ojalá que el industrial no use estos valores para bajar los precios.

El dato

Volumen cosechado

Hasta el 18 de febrero se cosecharon en San Juan 82.744.283 kilos de uva, se elaboraron 13.376.400 litros de vino y 15.837.207 de mosto. Cosecha nacional: 177.310.979 kilos.



El cupo del mosto, entre el 27 al 30%



Con el aumento de producción de uvas esperado este año, el cupo obligatorio de elaboración de mostos para el 2018 será el doble que el del año pasado. Los gobiernos provinciales fijarán un porcentaje de entre el 27 y 30 por ciento, según aseguraron ayer fuentes vitivinícolas. El año pasado el Acuerdo Interprovincial lo fijó en un 14%.



El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, no dio pistas ayer del porcentaje, pero sí anticipó que la reunión entre los gobernadores será la próxima semana, dado que el mandatario sanjuanino Sergio Uñac viajará después a la feria minera en Canadá y a una misión comercial conjunta con Mendoza a Estados Unidos. ""Estábamos esperando la estimación de cosecha para firmar el acuerdo. Sólo puedo decir que será mayor al del año pasado", dijo ayer Díaz Cano.



Este acuerdo se pacta para regular los destinos de uvas y evitar sobrestock vínico, pero no agrada al viñatero porque sistemáticamente fue incumplido por Mendoza. El dirigente viñatero Ramos dijo ayer que sólo servirá ""para que los industriales nos paguen poco".