Preocupación. La encuesta reveló que la mayoría de las inmobiliarias o de los propietarios no les extienden una factura a los inquilinos cuando concurren a pagar el alquiler.

Un sanjuanino que alquila una vivienda en la provincia gasta el 46% de su sueldo, casi la mitad de sus ingresos, en el pago del canon de alquiler. La cifra es el resultado de una encuesta nacional realizada por la agrupación Inquilinos Agrupados, que ubica a San Juan entre las jurisdicciones en las que más porcentaje de los haberes se destina para vivir en una casa. Víctor Bazán, titular de la Asociación de Inquilinos, dijo ayer en el programa Redacción San Juan que están "muy preocupados" por la situación y que están trabajando para que se sancione una ley en defensa del sector.



Las cuentas que sacan en la Asociación de Inquilinos son que el sueldo promedio que tuvieron en cuenta ronda los 12.000 pesos, a los que se aplica el 46% y resultan unos 5.500 pesos, que es alquiler promedio para una unidad con un solo dormitorio. "Si a la suma le agregamos las expensas que debe pagar el inquilino, más los servicios de electricidad, gas y agua, llegamos a que se terminan gastando casi el 70% de los ingresos", dijo Bazán.



La organización que conduce en la provincia es una asociación "de gente que alquila" y que tiene dos objetivos, el primero es ""intentar que los valores de los alquileres estén regulados y el otro objetivo es apuntar a adquirir la vivienda propia, un tema mucho más complejo", sostuvo Bazán.



Según los resultados de la segunda encuesta nacional realizada por Inquilinos Agrupados a más de 5.000 personas en todo el territorio, destinada de medir el impacto del aumento en el precio del alquiler, en promedio en el país los inquilinos argentinos destinan el 45% de su salario a este ítem, y el 70% si se le suman las expensas. El sondeo determinó que Córdoba es la provincia con el mayor porcentaje con 46,7%, seguida por San Juan (46%), provincia de Buenos Aires (45,6%), Ciudad de Buenos Aires (44,6%) y Santa Fe (41,9%).



Entre los efectos de esta situación, Bazán explicó que la gente busca irse a lugares más baratos y el otro problema es el hacinamiento. "Se dan casos de dos familias que alquilan una misma casa y la dividen en dos partes. Es un grave problema psicológico para la familia y sobre todo con consecuencias para los niños", sostuvo.



Sobre la particularidad de la situación en San Juan, en la Asociación de Inquilinos entienden que con el boom de la minería que se dio a mediados de la década pasada, los valores de los alquileres por el alto poder adquisitivo de los directivos y del personal que se desempeña en esta actividad elevó sensiblemente los valores de los montos. Pero cuando la actividad minera empezó a mermar, los precios no se retrajeron. "En San Juan hay oferta, pero a la gente no le alcanza, no puede acceder a un alquiler. Los valores se elevaron con el boom de la minería, y los montos han quedado muy elevados. Necesitamos que se equilibre los ingresos con los valores de los alquileres", sugirió Bazán.



Según otra estimación que hacen en la entidad, es que en el Gran San Juan hay 20.000 viviendas ociosas más unas 15.000 parcelas sin edificación. Es lo que se denomina ahorrar en ladrillos. Por eso sugieren aplicar un impuesto a la "vivienda ociosa" para obligar a los propietarios a introducirlas en el mercado y así impulsar una mayor oferta, que podría redundar en una rebaja de los montos.



Una cuenta que sacan es que son unas 200.000 las personas que forman parte de la masa de sanjuaninos que en la actualidad busca alquilar una vivienda.



La encuesta también reveló que el 78,3% de los encuestados afirmó que la inmobiliaria o el propietario no les extienden una factura al pagar el alquiler.





"La situación es grave para quien alquila lejos y trabaja en el centro y debe pagar pasaje".

VÍCTOR BAZÁN

Asociación de Inquilinos

Un proyecto de ley

Desde la Asociación de Inquilinos están apurando la Ley Nacional de Alquileres, que fue aprobada por unanimidad en el Senado, según explicó Renzo Quero, abogado de la entidad. El problema es que la iniciativa corre riesgo de perder estado parlamentario si no es tratada antes de finalizar el año legislativo por la Cámara de Diputados. Ese proyecto extiende a tres años la duración mínima de los contratos y establece que los alquileres deben aumentar una vez por año a través de un índice promedio entre inflación y salario. "El otro problema es que se quiere introducir algo muy grave, que es el desalojo exprés, porque en pocos días una persona que se demoró en el pago puede ser desalojada", explicó el letrado.

El arriendo de un departamento chico, el más barato del país

Alquilar en San Juan un departamento de un dormitorio, de unos 40 m2, con un costo de unos 5.500 pesos mensuales, es lo más barato del país, según indica en su informe del segundo trimestre del año la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA). En la otra punta de la tabla se encuentra Misiones, donde el arriendo de una unidad similar tiene un costo de 10.000 pesos. La razón de este fenómeno, que ya se había dado en el trimestre anterior, según fuentes del sector, tiene que ver con la mayor oferta de este tipo de inmuebles y también a que es lo que más se construye en la provincia.

Pero, como contrapartida, el informe revela que en el rubro de salones comerciales, tomando como promedio uno de 150 m2, la provincia sigue figurando, al igual que el trimestre pasado, entre las que tienen los valores más elevados, en este caso en el tercer escalón de la tabla, con 150.000 pesos mensuales. En este caso, la razón es que la mayoría de los locales del microcentro está en manos de unos pocos dueños con lo cual casi no hay competencia y basta con que se pongan de acuerdo los propietarios para tirar los precios para arriba.

Iván Orozco, integrante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan y coordinador del relevamiento, dijo que en lo que va del año la demanda se sigue mantenido estable y que, en cuanto a valores de alquileres, aumentaron un 9,3% con respecto al primer trimestre del año, mientras que en valores de compra-venta de unidades la variación fue del 9,1%.

Así, por ejemplo, el alquiler de un departamento de un dormitorio pasó de 5.000 pesos a 5.500 pesos, mientras que una casa de 3 dormitorios el valor se incrementó de 9.000 pesos a 10.000 pesos en promedio.

En el caso de la compra-venta, el valor de un departamento de 40 m2 subió un 9%, al pasar de 1.500.000 pesos a 1.650.000 pesos. En el caso de una unidad con 2 dormitorios, la fluctuación fue del 9%, al pasar de 2.000.000 pesos a 2.200.000 pesos. La casa de 80 m2 tuvo una variación del 8% al pasar de los 2.000.000 a los 2.400.000 pesos.

Para encontrar el alquiler más caro del país, en unidades de 2 dormitorios, el importe más alto está en Misiones, con 14.000 pesos, y el más bajo en La Rioja, con 8.000 pesos. En las casas de 80 m2 el monto más alto está en La Plata, con 17.000 pesos, y el más bajo se encuentra en Tucumán, con 7.800 pesos. En el rubro de locales comerciales de hasta 150 m2 el valor más alto del país está en Santiago del Estero y es de 200.000 pesos, mientras que el más bajo se encuentra en La Rioja, con 44.000 pesos mensuales.

En el mundo de la compra-venta de inmuebles, el valor más bajo para un departamento de 1 dormitorio se encuentra en Mendoza y es de 1.100.000 pesos, mientras que el más alto está compartido entre Misiones, Corrientes y La Plata (Bs. As), con 2.000.000 pesos. Para el caso de un departamento de 2 dormitorios, el monto más alto también está en las 3 provincias anteriores, con 3.000.000 pesos, mientras que para encontrar el más bajo hay que trasladarse a Mendoza, con 1.470.000 pesos. Si es una casa, el monto mayor está en Chubut, con 3.678.500 pesos, y el más bajo se encuentra en Mendoza, con 1.650.000 pesos.

En el caso de locales comerciales, el más caro del país está en Santa Fe con 35.750.000 pesos (ver infografía).

>En la Nación

9,9

Es el porcentaje promedio que se incrementaron los alquileres en el país, según el informe de la Fira.

>El mayor

200

Es en miles de pesos lo que se paga por un alquiler de una casa de 3 dormitorios en Santiago del Estero.

>Moneda

El peso es la moneda predominante en el país para las operaciones inmobiliarias y en San Juan también. Está presente en 11 de las 15 jurisdicciones, según el informe. Otros movimientos se pactan en dólares.





El rubro de lo seguros

Una nota reciente publicada en el diario reveló que otro de los negocios que se están incrementando en San Juan vinculado con el sector, a partir sobre todo de la crisis económicas, son los llamados seguros de alquiler, que son los que se contratan para reemplazar a las garantías propietarias, cada vez más difíciles de conseguir a la hora de apuntarle a una casa o a un local comercial. Como cada vez son menos los que quieren exponerse a perder un bien o a que les embarguen una parte del sueldo, constituyen una opción que brinda solución al problema.

Por un monto equivalente a un mes de alquiler, se hace un contrato que da cobertura, por ejemplo, hasta por 24 meses de una casa o un local comercial.