Un proyecto de ley que impulsan la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Salud de la Nación para establecer la tolerancia 0 para conducir no cayó bien en el Gobierno sanjuanino por el temor a que los efectos de la medida puedan impactar en la producción de vino local. El ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, luego de aclarar ayer que "estamos de acuerdo con el consumo responsable y medido" expresó que "tomar una medida de este tipo en este momento de pandemia sería perjudicial para la industria vitivinícola".

El funcionario adelantó la intención de "acompañar a las entidades con el reclamo" (ver aparte) y dijo que está la posibilidad de realizar gestiones ante el Gobierno nacional para intentar frenar la iniciativa.

En la actualidad, la Ley de Tránsito acepta hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre como límite máximo tolerado para conductores de vehículos particulares, 0,2 para los de motos y 0 para principiantes y profesionales (choferes de colectivos, taxis y camiones).

La iniciativa legislativa es para prohibir a los conductores de todo tipo de vehículos con motor circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero. La propuesta es impulsada por la ANSV, el organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, en el marco del propósito de reducir la siniestralidad vial atribuyendo la responsabilidad de los siniestros al alcohol.

Por el contrario, en el Gobierno sanjuanino entienden que hay que hacer campañas a favor del consumo responsable en lugar de impulsar este tipo de medidas. "Como provincia vitivinícola, generadora de empleo, estamos a favor de un consumo medido, pero llevar a tolerancia 0 el consumo sería una medida que va a implicar un problema no sólo para la industria vitivinícola sino también para el sector gastronómico y los supermercados, por ejemplo".

El proyecto de ley fue recibido el martes pasado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y la intención dada a conocer en la oportunidad es que la iniciativa sea tratada durante este año.

La propuesta no es nueva porque ya rige en Mar del Plata, Neuquén, Ushuaia, Río Grande y Posadas, entre otras ciudades. Y en Rosario, desde la semana pasada. Y son siete las provincias donde se aplica la alcoholemia cero: Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz. En la Ciudad de Buenos Aires hay un proyecto de ley presentado el año pasado por la Defensoría del Pueblo que aún no fue tratado.

No sólo en el Gobierno sanjuanino se oponen al avance de la propuesta. Incluso antes de que se presentara la nueva iniciativa, el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, había expresado su rechazo a la propuesta. "Debemos promocionar el consumo responsable porque queremos vender más vino, lo que no quiere decir que vayamos a tener una actitud irresponsable", había expresado el funcionario. Y como argumento a favor de la industria había señalado que "no hay que olvidar que el vino es una bebida nacional, además es un alimento y tomado en su justa medida incluso es beneficioso para la salud".

Ahora se trata de una propuesta que impulsan áreas del Gobierno nacional por lo que habrá que ver qué sucede.

El rechazo de las entidades

Un total de 11 organizaciones de la industria del vino de las provincias de San Juan, Mendoza y Catamarca dieron a conocer su rechazo a la propuesta nacional "implicaría un impacto muy serio y dañino para la industria vitivinícola", señalan. "Nuestra preocupación es grande, ya que la disminución del consumo de vino implicará que cientos de productores quedan en el camino", agregaron.

Se trata de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, Asociación de Viñateros de Mendoza, Cámara Argentina de Vinos a Granel, Cámara de Exportadores de Jugo Concentrado de Uva, Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, Cámara Vitivinícola de San Juan, Consorcio de Productores y Bodegas de Catamarca, Federación de Cámaras Vitícolas de la República Argentina, Unión Vitivinícola Argentina, Cámara Argentina de Vinotecas y Afines y el Centro de Bodegueros y Viñateros del Este.