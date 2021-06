Cuando está avanzando el informe de impacto ambiental de Josemaría, requisito necesario para poner en marcha el emprendimiento minero, al reclamo de las autoridades jachalleras, que salieron a pedir tener los beneficios directos que va a gozar Iglesia, donde está ubicado el proyecto, ahora se sumó un planteo similar desde La Rioja. El ministro de Producción de la vecina provincia, Fernando Rejal, dijo que "queremos también un desarrollo para nosotros, como lo va tener San Juan" e incluso dio a conocer que ya se han producido encuentros en ese sentido con autoridades locales. En la provincia, el ministro de Minería, Carlos Astudillo, expresó que "el Gobierno de San Juan ha dado muestras de querer trabajar con todos y por eso no cae mal ningún planteo. Al contrario, trabajo va a sobrar y por qué no pensar en desarrollar un polo minero en esta zona".

Astudillo explicó que "tenemos que trabajar en conjunto. Hay que cuidar las buenas relaciones y crecer en consonancia. No veo por qué no podamos crecer todos juntos, creo que el proyecto nos va a superar y vamos a necesitar de otras provincias para seguir adelante". El funcionario hizo referencia a que en un futuro, además de Josemaría, podrán comenzar a desarrollarse otros proyectos de envergadura, como Pachón y Filo del Sol, porque lo que dijo que en ese escenario faltará mano de obra local y no habrá suficientes empresas sanjuaninas para atender esa demanda.

Incluso el funcionario señaló que hay antecedentes de la unión de varias provincias, como Jujuy, Salta y Catamarca, que avanzan en la conformación de la llamada Mesa del Litio (ver aparte).

Con Josemaría avanzando para poder llegar a poner en marcha el proyecto, que contempla una inversión superior a los 3.000 millones de dólares y que demandará unos 4.000 trabajadores en la construcción de la mina y 800 en la operación, con una vida útil estimada en 19 años, todos los ojos apuntan a obtener un beneficio del proyecto. Y fue por eso que después de Iglesia, el departamento donde está ubicado el yacimiento, surgió el planteo de Jáchal. El intendente Miguel Vega, salió a pedir que su departamento tenga los mismos beneficios "directos" que Iglesia, donde está enclavado geográficamente el emprendimiento, y cuestionó no haber sido incluidos como zona de influencia directa como la jurisdicción vecina. El argumento fue, por ejemplo, que se usará agua de la cuenca hídrica que surte al río Jáchal, y por eso debe acceder a los mismos beneficios económicos, como porcentaje de contratación laboral y de proveedores.

A ese planteo ahora se sumó La Rioja, según dio a conocer el ministro Rejal. "La comunidad más cercana al proyecto es Guandacol, en nuestra provincia, y por eso debería ser una zona de aprovechamiento común", dijo el funcionario y también mencionó que habrá un uso compartido de los ríos de la zona. "No queremos entorpecer para nada todo el desarrollo que ha planteado San Juan, son ustedes los que han venido impulsando el emprendimiento. Pero hay toda una zona de impacto que hace necesario que nos sentemos a dialogar, contribuyendo al desarrollo, nunca impidiendo que esto se pueda hacer", sostuvo el ministro riojano.

Astudillo planteó desarrollar un polo regional del cobre, con la participación de La Rioja.

El funcionario dijo que por este tema ya ha tenido una reunión con el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, y con la ministra de Gobierno local, Fabiola Aubone. "Fue una reunión muy fructífera porque quedamos en avanzar en la firma de un acuerdo común. Además, se trata de dos gobernaciones amigas que buscan el bien común para sus comunidades", expresó Rejal.

En ese sentido, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, mantiene una muy buena relación con su par riojano, Ricardo Quintela, y con ese escenario no será difícil que las autoridades de ambas provincias se puedan poner de acuerdo.

Hay que aclarar que ahora, para llegar a la zona del proyecto, el camino pasa por la localidad riojana de Guandacol, que es uno de los argumento que citó Rejal. Incluso Iván Grgic, responsable de Relaciones Institucionales del proyecto Josemaría. sostuvo que "en estos 20 años siempre hemos pasado por Guandacol y se ha mantenido un vínculo con las autoridades riojanas siempre muy fluido y con el compromiso del interés común por las comunidades de la zona". Pero aclaró que si se trata de un planteo de un gobierno provincial con otro, deberá resolverse en el ámbito institucional.

Acuerdo interprovincial



Los gobernadores de la llamada Mesa del Litio, Gustavo Sáenz de Salta, Gerardo Morales de Jujuy y Raúl Jalil de Catamarca, firmaron una declaración conjunta que avanza en la promoción de la competitividad regional, mejorando la vinculación, el tránsito comercial y productivo para el desarrollo integral de la región. Buscan promover que los proveedores regionales de bienes y servicios mineros de las tres provincias puedan llegar a acceder a iguales beneficios y preferencias.

Las claves del proyecto

Los inicios

Las primeras prospecciones comenzaron hace 18 años, periodo en el cual se establecieron las propiedades mineras, se generaron los primeros permisos, se comenzó la exploración inicial, media y avanzada. Los estudios de línea de base socio-ambientales se iniciaron en 2013.

Finalidad

El propósito es aprovechar recursos minerales de cobre, con contenidos de oro y plata durante un periodo estimado de 19 años. La mina será de tipo convencional, a cielo abierto y procesamiento del mineral mediante trituración, molienda, flotación, espesamiento y filtración del concentrado.

Destino

El producto final obtenido del proceso será un concentrado de cobre, oro y plata, que será transportado en camiones hasta la localidad de Albardón, y luego por ferrocarril hasta la Terminal Puerto Rosario, en Santa Fe. Finalmente será exportado hacia fundiciones en Asia o Europa.

Ubicación

El emprendimiento está en Iglesia, al norte de San Juan. Limita hacia el oeste con Chile y al norte con el departamento de General Lamadrid, en La Rioja. Todas las instalaciones se van a desarrollar en San Juan, con una altitud comprendida entre los 3.700 y los 5.300 msnm.

Acceso

Para llegar hasta el proyecto se construirá un camino que atravesará los parajes de Angualasto, Buena Esperanza, Malimán, La Chigua, El Chinguillo. Primero se ingresará al campamento La Brea y luego al campamento Batidero. Desde La Chigua hasta La Brea hay unos 190 km.

Tiempos

El ciclo de vida propuesto será de aproximadamente 43 años. En ese período se contabilizan 3,8 años de construcción de la mina, 19 años de operación, 5 años para el cierre y 5 años de monitoreos post cierre. La construcción podría comenzar en el primer trimestre del año próximo.

Impacto ambiental

Actualmente se está haciendo el estudio del informe de impacto ambiental. Se trata de una descripción de cómo se hará y qué cuidados se tendrán para el procesamiento de los metales, como cobre, oro y plata. Y también contiene los detalles para el cierre de la mina.

Áreas protegidas

El área del proyecto está dentro de la Reserva Provincial San Guillermo y contigua a la Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava. Está previsto conservar y preservar el hábitat natural de una de las mayores concentraciones de vicuñas y guanacos de la Argentina.

Producción

Se espera obtener un concentrado con un 25% de cobre. En promedio se esperan producir 590.000 toneladas de concentrado de cobre por año. La producción anual promedio de metales será de 131.000 toneladas de cobre metálico, 224.000 onzas de oro y 1.048.000 onzas de plata.

Inversiones

El proyecto contempla una inversión inicial de U$S 3.091 millones para la construcción y U$S 830 millones para la operación. Las actividades exploratorias previas de Josemaría equivalen aproximadamente a U$S 128,7 millones de inversión desde las primeras prospecciones.