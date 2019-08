Los televisores y equipos de celulares sufrieron las primeras remarcaciones ayer: entre el mediodía y primeras horas de la tarde ya ostentaban un 10% promedio de aumentos en los precios.



El shock que provocó la estampida del dólar ya mostró sus primeros efectos en la provincia: los proveedores de alimentos nacionales comunicaron a los negocios y cadenas locales la suspensión hasta nuevo aviso de la entregas de pedidos y aunque ayer dicen que no hubo aumentos de precio en las góndolas, los empresarios esperan que suceda en cualquier momento. El freno en las entregas se repitió además en empresas nacionales de calzados, ropa y en juguetes, un rubro que afronta la recta final hacia el Día del Niño el próximo domingo con mucha incertidumbre. Los locales de todos esos rubros al mediodía ya habían recibido el aviso de que no habría entregas ni precios, quizá durante toda esta semana, por lo que recomendaban tener precaución a la hora de vender los productos de la nueva temporada. ""Conozco el caso de tres fábricas de calzados que comunicaron a comercios locales que no vendan esta semana hasta saber cuales son los precios", dijo el presidente de la Cámara de Comercio local, Hermes Rodríguez, quien además se mostró preocupado por la continuidad del Plan Ahora 12, ante la suba de las tasas de interés que se produjo ayer en los bancos. Otro sector que por precaución, y ante la imposibilidad de saber los precios, limitó ventas fue el de las ferreterías, donde sólo se vendían pequeñas cantidades de materiales de construcción, postergando la cotización y la venta en grandes volúmenes, según explicó Guillermo Cabrera, desde la Cámara de Ferreteros. Los que rápidamente reaccionaron fueron las cadenas de electrodomésticos, que ayer al mediodía o a primera hora de la tarde ya habían cambiado los flejes con los precios, con aumentos del 10% promedio en los precios de televisores y aparatos de telefonía celular principalmente, aunque también había retoques en algunas marcas de heladeras y lavarropas en una jornada llena de incertidumbre y nerviosismo por la locura del tipo de cambio. Una par de encargados confesaron que vivieron un "veranito" de ventas sobre todo en la mañana gracias a clientes ""un tanto desesperados" -según palabras literales- por concretar compras antes de que se produjeran las remarcaciones. ""Nosotros hicimos 40 cambios de precios en la mañana y otros 50 productos por la tarde", admitieron en una cadena ubicada sobre la Peatonal. En ese local un vendedor le explicaba a un cliente que el precio del televisor y la financiación del Ahora 12 estaba vigente en el momento, pero no le dio certezas para el día de hoy. En otro local daban el precio luego de comunicarse telefónicamente con la casa central, mientras que otra cadena no subió los precios pero elimino los descuentos que tenia sobre varios productos. El gran temor es que pasara con los alimentos. Carlos Icazati, desde la cadena América, informó que a media mañana varias empresas ya habían suspendido las ventas.""Primero fue la carne, luego los que proveen pescadería, poco después se sumaron los aceiteros y los harineros, todos los que en alguna medida la materia prima tiene que ver con el dólar. No hay listas de precio", dijo al ser consultado. No obstante, tanto desde esa empresa como de una cadena nacional aseguraron que no se modificaron aún los precios de las góndolas, que siguen con igual valor que el sábado pasado, hasta ver qué sucede con el dólar y las medidas que tome el gobierno. ""Es muy reciente, vamos a tener que reforzar algunos pedidos porque seguro van a cortar las entregas, pero seguimos vendiendo normal, aunque sabemos que hay mucha mercadería que hoy no tiene precio", explicó el gerente de un hipermercado.



Los aumentos

10 por ciento promedio fue la remarcación promedio que se dio ayer en un centenar de productos de electrodomésticos en las casas del rubro.

Los juguetes

En algunas jugueterías dijeron que tardan unos 15 días en remarcar, por lo que para este Día del Niño no aplicarán aumentos, aunque prevén que ante la caída del poder adquisitivo bajarán las ventas.