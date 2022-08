Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, la secretaria general, Mirna Moral, salió a advertir que ha crecido en los negocios sanjuaninos el despido de personal y lo atribuyó a que ya no está vigente el amparo de la doble indemnización. Mencionó que en agosto ya se ha prescindido de 22 trabajadores, cuando en épocas habituales no pasaban de 5 por mes y en algunos períodos no echaban a nadie. Frente al planteo, el titular de la Cámara de Comercio, Leonardo Borgogno, atribuyó la situación a "la caída de las ventas", pero aclaró que "nadie estuvo esperando que no estuviera esa protección" para eliminar empleados.

También se pronunció la titular del Centro Comercial de San Juan, Laura Zini, quien expresó que "según las consultas que hacemos a los comerciantes de Capital todos los meses no tenemos noticias de despidos. Nos gustaría saber de qué sectores son y de qué departamentos".

El objetivo de la doble indemnización que dispuso el Gobierno nacional fue evitar que las empresas echaran personal durante la recesión de 2019, primero, y luego en momentos en que la pandemia de covid-19 impactaba con fuerza en el empleo. Pero a partir de julio ya no está vigente.

"Ahora nos encontramos con que, a partir de que no está la doble indemnización, han empezado a aparecer los despidos", dijo Moral. Incluso mencionó una cadena de tiendas que echó a cuatro mujeres que estaban cerca jubilarse. "Tal vez sea que prefieren gente más joven y fácil de manejar", sostuvo.

Borgogno aclaró que "no tenemos registros de gente despedida, pero desde ya que los comerciantes no han estado esperando a que finalizaran los alcances de la ley para prescindir de personal". En cambio, sí reconoció que el problema que están enfrentando son las bajas ventas porque ni siquiera las operaciones para el Día de las Infancias colmaron las expectativas del sector. Según el Centro Comercial, cayeron el 6,4% frente al 2021.

Las diferencias tienen lugar cuando desde el Gobierno provincial dispusieron una línea especial de créditos baratos para el sector comercial para adquirir capital de trabajo y que apenas se puso en marcha se agotó y ahora dispusieron agregar, a los $100 millones iniciales, otro monto similar.

PANORAMA

3000 Es la cantidad de negocios que hay en San Juan, según la estimación del Sindicato de Empleados de Comercio de la provincia. Y trabajan unos 15.000 trabajadores.

Fuertes aumentos

Según una nota reciente de este diario, la nueva colección de ropa y calzado de la temporada primavera verano llegó a San Juan con precios elevados. El incremento de precios trepa hasta el 100% en relación al año pasado, de acuerdo a lo manifestado por cámaras y comerciantes de la provincia. Incluso algunos dicen que los aumentos menores pueden corresponder a productos que quedaron del año pasado. Es el caso de Carlos Iramain, de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, quien aseguró que 'la realidad es que aumentó al doble, los que hablan de subas del 50 o 70% corresponden a mercadería que quedó del año pasado'.

Según explicaron fuentes del sector, un factor que impacta mucho en los incrementos de la ropa de temporada es que disminuyó la oferta en el país por el cierre de talleres de confección. Así se produce menos y se encarece. A eso se suman las restricciones a la importación tanto de ropa y calzados como de insumos, ya que faltan desde cierres, botones y telas. Iramain calculó que han cerrado el 80% de talleres en el país, según le dijeron los proveedores. También escasea la mano de obra para mantener los talleres funcionando.