La decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios al transporte público de pasajeros y que sean las provincias las que se hagan cargo de los costos significará, en el caso de San Juan, unos 1.200 millones de pesos al año.

A diferencia de años pasados en que la prioridad fueron las obras, esta vez con un año electoral en puerta el proyecto de presupuesto 2019 del Gobierno provincial apunta a elevar los gastos con fines sociales. Los subsidios al transporte publico de pasajeros y la tarifa eléctrica, además del refuerzo de partidas alimentarias, de vacunación, vivienda y desarrollo urbano (cloacas y agua potable), donde la Nación ha realizado fuertes reducciones, serán los ejes prioritarios de la principal herramienta de gestión del gobierno de Uñac para el año 2019 que estará teñido por la campaña electoral.

Los niveles de obras publica y los incentivos fiscales a la inversión privada, con subsidios a las tasas de interés de los créditos, se mantienen como hasta ahora. Otra novedad es que continúa la decisión política de no gravar a la industria y al sector productivo, a pesar de que la pautas de consenso fiscal con la Nación se lo permiten. Ayer ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto que establece un gasto total de unos 63.900 millones de pesos, lo que implica un incremento del 53% en términos nominales, respecto a lo presupuestado para el 2018, según informaron fuentes del Ministerio de Hacienda. Dentro de esa planificación, las partidas de gastos sociales vienen con un aumento de alrededor un punto porcentual respecto al año anterior, según adelantaron las fuentes.

Además del presupuesto, ingresó también la Ley impositiva, para que ambos proyectos tomen estado parlamentario y puedan ser tratados y sancionados en el período de sesiones ordinarias que finaliza el 30 de noviembre.

El presupuesto provincial que se armó en el 2017 para el año siguiente fue de 42.500 pesos y se hizo pensando en una inflación del 17% . La realidad hará que el costo de vida se incremente este año 42%, es decir 25% puntos más que lo planeado, cifra que debió incorporarse a lo realmente ejecutado en la planificación de gastos. Además la inflación esperada para el 2019 será del 23%, el mismo nivel porcentual que indica el presupuesto nacional. Contemplando esos factores, el presupuesto para el año que viene agrega casi 22 mil millones de pesos mas que lo presupuestado (no lo realmente ejecutado) en el 2018, siempre hablado en términos nominales. Aunque en Hacienda no quisieron divulgar las cifras hasta que sean conocidas por los diputados, se supo que el presupuesto contiene un fuerte incremento en el gasto social porque la provincia financiará por ejemplo el subsidio al transporte (unos 1.200 millones de pesos) que la Nación le transfirió a las jurisdicciones para achicar gastos y cumplir la meta de reducir el déficit fiscal que exige el FMI. Además habrá un aporte importante por el subsidio a la tarifa eléctrica. No trascendió el monto de este segmento, pero para el 2018 representa unos 50 millones de pesos por la eliminación del Fondo Solidario Hospitalario, la reducción del 33% en el pago de Ingresos Brutos y Lote Hogar (bajó del 3,6% al 2,4%), y la eximición de estos cargos, más el Fondo Piede y la Línea de 500 a los usuarios de la tarifa social que consumen hasta 1.000 kW/h por bimestre.

El titular de Hacienda, Roberto Gattoni; dijo que el próximo presupuesto, "mantiene el mismo perfil de provincia definido por el gobernador; tomando como base el equilibrio fiscal, conscientes de que hay que apoyar fuertemente a los sectores sociales más vulnerables". Por otra parte, casi no habrá obras nuevas, y se mantienen los incentivos a la inversión privada para que siga generando empleo: siguen los subsidios a las tasas de interés de los créditos para la producción y la industria, como asimismo el bono fiscal para los proyectos de inversión productiva. En lo referido a la Ley impositiva, Gattoni anticipó que el año próximo la Provincia se mantendrá la exención al pago de Ingresos Brutos para la industria y el campo, a pesar de que el pacto de consenso fiscal firmado con Nación autoriza a elevar las alicuotas hasta un 2 %.





Cuándo se vota

El titular de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados de la provincia, Rodolfo Jalife, estimo que en los próximos días el Ministro Roberto Gattoni irá a la Legislatura con su equipo técnico para explicar los alcances del presupuesto. La idea es votar la ley en sesiones ordinarias que finalizan el 30 de noviembre.

>Aumento

53 por ciento es el incremento nominal del presupuesto 2019 de la provincia respecto a lo presupuestado para el 2018. Asciende a unos 63.900 millones de pesos, casi 22.000 millones más que el anterior.

>Inflación

23 por ciento es la inflación estimada por el Gobierno provincial para el año 2019 según lo volcado al presupuesto de gastos. Es el mismo nivel que estima el presupuesto nacional para el año próximo.