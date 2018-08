El avance del dólar en las últimas ruedas sorprendió por su velocidad. Para entender el alcance de la pérdida de valor del peso argentino, basta observar que en ocho meses transcurridos de 2018 el dólar se encareció 110,3%, mientras que en el acumulado de doce meses se encareció 125,3% desde los $17,66 del 30 de agosto de 2017.

El 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri, el dólar minorista finalizó a $9,85 en el promedio de bancos. Desde entonces se encareció 303,9%, hoy a 39,78 pesos.

La contracara del salto cambiario es la devaluación de la moneda nacional: el peso cayó durante la gestión de Cambiemos un 75,3 por ciento. En diciembre de 2015, 100 pesos equivalían a USD 10,15; hoy representan 2,51 dólares.

"Se están licuando todos los problemas macroeconómicos que tenía el Gobierno de la peor forma, al no resolverse con un ajuste programado. Así, la recesión va a ser más profunda y no sabemos dónde hacemos pie. Tienen que relanzar todo, porque la licuación está llegando a la política. Es que no podés licuar controladamente", puntualizó Amílcar Collante, economista de CeSur (Centro de Estudios Económicos del Sur).

"En lo político el costo es muy grande, porque no pensabas que este Gobierno, desde lo técnico, iba a fallar en la economía. Se puso la vara muy alta en lo económico, se dijo que iba a ser fácil resolver los problemas de la gestión anterior y resultó un boomerang. El mercado no le creyó", agregó Collante.

En comparación, en ocho años de presidencia de Cristina Kirchner la divisa de EEUU acumuló un incremento de 213%, de 3,14 a 9,85 pesos, aunque con un importante atrasode cotización de la moneda a partir del control de cambios instaurado el 31 de octubre de 2011.

En la semana, faltando una rueda cambiaria, sumó una suba de 26,4%, la más grande desde el aumento de 36% que en un solo día, el 17 de diciembre de 2015, se produjo al levantarse el "cepo" cambiario.

Además, el reciente avance de la divisa de EEUU superó ampliamente el aumento de 18,2%que se produjo en tres ruedas, del 21 al 23 de enero de 2014, cuando saltó de 6,88 a 8,14 pesos, con Juan Carlos Fábrega como presidente del BCRA y Áxel Kicillof como ministro de Economía.

Con Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central, entre el 11 de diciembre de 2015 y el 14 de junio de este año, el billete verde subió de 9,85 a 28,43 pesos (+188,6%), mientras que en los últimos dos meses y medio, con Luis Caputo como titular de la entidad, el dólar subió 39,9 por ciento.

