Desde el Ministerio de Hacienda de la provincia destacaron ayer que las prórrogas anunciadas por el gobernador Uñac el domingo contemplan solamente a los vencimientos administrativos que requieren la presencia del contribuyente, y no los correspondientes a las obligaciones tributarias, las cuales se pueden efectivizar realizar sin necesidad de acudir a la Dirección General de Rentas. ""El gobernador se refirió a prorrogar vencimientos administrativos. Por ejemplo, si alguien tenía que venir a pagar una multa en el Juzgado de Faltas y tiene un plazo de vencimiento. En ese caso se prorroga porque lo que no queremos es que haya aglomeración de gente", dijo la Ministra de Hacienda, Marisa López. ""En el caso de los impuestos, no necesita venir la gente por Rentas porque puede hacer todo a través de la pagina de internet, desde su casa", añadió la funcionaria. De esta forma se aclaró que los vencimientos previstos para los impuestos Automotor, Inmobiliario, Sellos o Ingresos Brutos siguen tal cual estaban previstos.

Entre los trámites administrativos que si serán postergados ayer desde el Instituto provincial de la Vivienda informaron que se extenderá el plazo de los vencimientos de las cuotas de viviendas por un periodo de 15 días par evitar que la gente acuda al Centro Cívico. Ayer el edificio amaneció vallado y se restringió el ingreso del publico a realizar trámites para desalentar el congestionamiento y la circulación.

López explicó que lo que se baraja en estos momentos son alternativas sanitarias, nada que se relacione con la prórroga impositiva.