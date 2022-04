El problema de la falta de combustibles es cada día más preocupante al punto que amenaza con afectar el transporte de pasajeros en la provincia. El secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendariz, dijo ayer que hasta el viernes está garantizada la circulación de las unidades de la Red Tulum, pero "después veremos", sostuvo el funcionario. Y no descartó que pueda afectar las frecuencias. Es porque las empresas, que adquieren el gasoil en el mercado mayorista, no están consiguiendo el producto en cantidad suficiente y, además, están enfrentando problemas de sobreprecios. Frente a este panorama y si no tienen suficiente gasoil podrían retirar coches de los servicios.

Producto de esta situación, el secretario dio a conocer que ayer detectaron que la empresa El Triunfo había sacado dos unidades de circulación por el problema del gasoil y por eso será sancionada. Si bien fue el único caso encontrado, en el resto de las empresas, nucleadas en la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), tienen la misma preocupación. Por eso, desde el Gobierno provincial están haciendo gestiones ante la petrolera YPF para que se asegure la provisión del combustible.

Además de que no hay gasoil suficiente, el otro problema que manifiestan los empresarios de colectivos es el problema de los sobreprecios. Por ejemplo en una estación de servicios, cualquier usuario adquiere el gasoil a $107, pero las empresas de colectivos adquieren el producto un 15% más caro, a entre $120 a $125. Pero ahora, por el problema del faltante, la queja de los empresarios es que por el litro los abastecedores les piden $160, $170 y hasta $200. Así lo dio a conocer Raúl García, presidente de El Triunfo. El empresario sostuvo que "la falta de gasoil es un problema que se está agudizando día a día. Si esto sigue así no sé qué va a pasar".

Eduardo Barceló, distribuidor de YPF en San Juan y La Rioja, que es la petrolera que atiende alrededor de un 60% del mercado nacional, reconoció ayer que hay "escasez" de gasoil, pero dijo que "bajo ningún concepto se están pagando precios tan altos", sobre la cuestión de los sobreprecios. Y no se animó a adelantar lo que puede llegar a pasar en los próximos días.

El problema es entonces que además de no conseguir combustible suficiente, les piden sobreprecios por el gasoil y así no les dan los números para garantizar los servicios. Y si la situación persiste no les quedará otra que sacar unidades de circulación, un problema que ya anticipan desde el Gobierno provincial.

En la Red Tulum en San Juan hay 542 unidades en circulación que consumen, en promedio entre 110 a 120 litros de gasoil por día, según los números que sacan en el sector. Una cuenta rápida señala que en San Juan se consumen por día unos 65.000 litros, que al mes se convierten en 1.950.000 litros. El problema parece que será, en los próximos días, conseguir esa cantidad de litros para garantizar que los micros circulen con normalidad. Y por eso desde el Gobierno provincial ya advierten que el servicio está garantizado por ahora hasta el viernes

El otro problema es el precio. YPF y el resto de las petroleras mantuvieron el valor de los combustibles congelados desde mayo de 2021 hasta febrero de 2022. Eso generó la sensación en muchos consumidores que la nafta estaba "barata" en relación a otros precios. En febrero, las petroleras ya habían aplicado otro aumento del 9% en la Súper y 11% en Premium. En marzo vino otro incremento del 9% en promedio.

Todo esto fue impulsado por la suba del barril de petróleo en el mundo, que generó aumentos en los precios de combustibles en todo el planeta y ahora Argentina empezó a acompañar lo que pasa en el resto de los países. Todo por el conflicto bélico que mantienen Rusia y Ucrania.

La otra cuestión que tuvo ayer a maltraer a los funcionarios de Tránsito y Transporte fue que estaban demorados los fondos nacionales para el anticipo mensual a los choferes de colectivos, que se debe abonar el 20 de cada mes. Tanto el secretario Armendariz y el presidente de la ATAP, José Cano, estuvieron reunidos durante buena parte de la mañana de ayer intentando solucionar el conflicto. Al mediodía, según el secretario, llegó la solución y así se evitó una probable protesta de los choferes.

Las cargas, también con problemas

El problema del faltante de gasoil sigue sumando complicaciones en San Juan. Desde el sector del transporte de cargas habían explicado días atrás que la escasez de combustibles demora los fletes a los lugares de destino y que la situación impacta en los costos de la actividad.

"A mis camiones no les ha pasado, pero colegas de otras empresas han tenido que pagar sobreprecios para conseguir gasoil en provincias como Córdoba y Santa Fe", dijo José Maldonado, titular de la Unión Propietarios de Camiones en San Juan (Uprocam). Y contó que como no consiguen llenar los tanques de los camiones, tienen que ir haciendo recargas en las estaciones de servicio del camino y eso demora los viajes. "Un flete a Buenos Aires, que tarda normalmente 20 horas, se puede llegar a alargar hasta las 48 horas", contó el dirigente. Y la situación les genera costos adicionales por sueldos y viáticos de choferes y demoras excesivas en llegar a destino, con la queja de los clientes. Todo con impacto en las tarifas del sector.