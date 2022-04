Con los números finales de la cosecha de uvas prácticamente cerrados, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, cerró ayer la puerta a la posibilidad de que se vayan a hacer auditorías y tomas de muestras en las bodegas, como habían pedido los viñateros de San Juan y algunas entidades de Mendoza. "A los números del INV los informa el sector, no hacemos una encuesta por Whatsapp. Son declaraciones juradas de las bodegas y este año ha sido histórica la cantidad de controles que hemos hecho", sostuvo el dirigente. Y sobre el tono del planteo, reconoció que daña el prestigio de la entidad. "Nadie debe tener ninguna duda. El INV tiene un prestigio y todo el sector lo reconoce y lo debemos cuidar. Los números del INV se respetan en todo el mundo por la calidad de la información", agregó el presidente.

Entidades de viñateros de San Juan y algunas de Mendoza le pidieron la semana pasada por nota a Hinojosa que haga una auditoría en las bodegas de ambas provincias sobre los ingresos de uvas de la cosecha y con toma de muestras de las piletas. Y lo fundamentaban en sospechas de dos maniobras, por un lado que los establecimientos habían hecho figurar más kilos de los efectivamente ingresados y por otro que se estaban estirando los vinos con agua.

"Se puede saber si una denuncia tiene asidero porque hay toda la tecnología para controlar".

MARTÍN HINOJOSA Presidente del INV

"Los que tengan dudas deben denunciar con nombre y apellido porque se siembra la duda sobre todos y hay que defender al que hace bien las cosas. Tenemos toda la tecnología para controlar, pero debemos respetar con responsabilidad a todas las bodega sanjuaninas", agregó el dirigente.

En esta última posición, coincidió con el ministro de la Producción de San Juan, Ariel Lucero, quien había expresado que "si los viñateros tienen sospechas, que hagan las denuncias. Para esto el INV tiene las herramientas para despejar las dudas".

Los tironeos se dan cuando con los números de la cosecha prácticamente cerrados (ver infografía), aunque todavía restan algunos kilos en Mendoza, las cifras de San Juan revelan una merma del orden del 11,5%, cuando los viñateros, de acuerdo a sus cuentas, estimaban que la caída de kilos iba a estar en el orden de entre el 20 al 25%, lejos de los resultados finales. Por eso es que los productores desconfían y habían pedido medidas especiales para despejar las dudas.

"Estoy en contacto permanente con los productores, ellos tienen mi teléfono y los de los técnicos del INV y se pueden sacar todas las dudas que tengan", expresó Hinojosa. En principio se iba a reunir con las entidades de San Juan esta semana, pero no fue así. Estuvo el lunes en la provincia reunido con el ministro Lucero, pero dijo que por cuestiones de agenda el encuentro con los viñateros no se pudo dar. En las entidades opinan que Hinojosa quedó molesto por el planteo y no quiso la reunión. "Estoy visitando a todas las provincias y a San Juan voy al menos una vez al mes", agregó el dirigente.

Precisamente este última visita se dio cuando hay fuertes rumores de que grandes grupos bodegueros van a importar vinos de Chile disconformes con los precios que les piden los viñateros por estos días. Incluso el ministro Lucero estuvo reunido el viernes pasado con directivos del Grupo Peñaflor y les advirtió que se abstengan de importar vinos. Sobre el tema, Hinojosa sostuvo "son sólo rumores. Lo que se está buscando es que se adquiera en vino dentro del país. Es mejor así y obviamente en el sector vitivinícola también hay que buscar la forma de que los que tienen el vino se junten lo compren a un precio justo".

El dirigente aclaró que el INV no es "mediador" entre las partes. "Podemos acercar a las partes, pero no mediar", sostuvo.

Atribuyó las idas y venidas a las "tensiones" propias de cuando hay poco o mucho vino. "Estamos en una situación en la que hay poco vino y por eso hay tensión. Pero son todos bastante inteligentes como para superar estas tensiones. Importar vinos no es ilegal, si alguno lo quiere hacer lo puede hacer y de acuerdo a las leyes del país de origen", aclaró el funcionario. Y es porque hay tratados internacionales que así lo indican.