Los romanos, en su intención de ampliar su imperio, intentaron cultivar la vid en Inglaterra, pero no tuvieron el éxito esperado porque el clima no ayudó, aunque cuenta con suelos calcáreos y rocosos muy similares a los perfiles franceses. La idea siguió su curso ya que en la Edad Media Inglaterra era un mercado muy interesante en el consumo de vino. Y hoy lo sigue siendo. Pero con un escenario diferente: el cambio climático le juega a su favor. El aumento de la temperatura en el planeta ha hecho que el cultivo de la vid se desplace a zonas más frías, hacia el norte, y es allí donde el Reino Unido ahora tiene un plan sistemático para plantar vides y elaborar vinos con cierta acidez, como los espumantes.

Comparto hoy una nota de Cris Mercer, de la experta revista de vinos Decanter donde señala el boom de los vinos ingleses y galeses.

En 2019, hay casi un 25% más de tierra bajo la vid, según cifras publicadas recientemente que coinciden con la English Wine Week y los nuevos galardones para los vinos del Reino Unido en los Decanter World Wine Awards.

Este año se han plantado alrededor de tres millones de plantas en Inglaterra y Gales, casi el doble de las plantadas en 2018 y un millón en 2017, según el organismo de comercio WineGB.

Eso significa que el Reino Unido ahora tiene un estimado de 3.500 hectáreas de viñedos, un 24% más que hace un año, dijo WineGB. Un portavoz dijo que se creía que la mayoría de las nuevas plantaciones eran el clásico trío "Champagne" de Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier, además de Bacchus, aunque todavía no se dispone de cifras precisas.

Tomará varios años para que las nuevas viñas produzcan vinos comerciales y el total es aún pequeño a nivel mundial ( para una idea en la región de Champagne, en Francia, se ha plantado alrededor de 34.000 hectáreas), pero el ritmo de crecimiento refleja la confianza de la industria.

Las cifras de WineGB llegaron como resultado de los Decanter World Wine Awards (DWWA) 2019 que revelaron una gran cantidad de medallas para las bodegas del Reino Unido, incluidas tres medallas Platinum Best in Show ; dos para Chapel Down y uno para Wiston Estate.

La confianza también se ha visto impulsada en la industria por una excelente cosecha de uvas de alta calidad en 2018 y una mayor presencia de vinos elaborados en el Reino Unido en minoristas y restaurantes, muchos de los cuales han organizado eventos y promociones para English Wine Week, según WineGB.

Simon Robinson, presidente de WineGB, dijo: "El año pasado presentamos nuestra visión de que en los próximos 20 años, a la tasa de crecimiento actual, podríamos estar produciendo unos 40 millones de botellas por año. Ciertamente nos dirigimos hacia eso. Se esperaba que la cosecha 2018 produjera 15,6 millones millones de botellas.

Stephen Skelton, presidente regional para el Reino Unido en DWWA, le dijo a Decanter.com que la expansión de la industria con más plantaciones y nuevos productores fue "toda una buena noticia".

Dijo que era difícil estimar el tamaño potencial del mercado para el vino espumoso inglés, al igual que nadie predijo qué tan grande sería Prosecco (el gran vino espumoso italiano) en el Reino Unido.

Añadió: "Habrá algunas guerras de precios cuando todos estos nuevas hectáreas entren en funcionamiento, pero eso es una buena noticia para los consumidores".

Si bien el 69% de los vinos del Reino Unido están espumosos, también ha habido un creciente interés en el potencial de los vinos tranquilos en los últimos años, en particular de Baco, Pinot Noir y Chardonnay.

Coty Chardonnay 2016 de Chapel Down"s Kit ganó una medalla Platinum Best in Show en DWWA 2019, por ejemplo.

"Si la edición 2019 de DWWA prueba algo, es que ahora podemos decir sin ninguna duda que Chardonnay puede madurar satisfactoriamente en el Reino Unido", dijo a los jueces en su nota sobre el vino.

Las plantaciones en el Reino Unido podrían aumentar aún más en los próximos años. Gusbourne ya ha dicho que plantará 23 hectáreas adicionales de viñedos en 2020, junto a sus viñedos actuales en West Sussex, por ejemplo.